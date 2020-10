Ravivihje: Toto75 Superlauantai 17.10.2020 – puoli miljoonaa ylimääräistä jaossa

Suosikki: 1 Poetry In Motion oli toissa kilpailussaan Lappeen T75:ssä suuri suosikki muun muassa 2 Selahia vastaan. Juha Utala ajoi aktiivisesti johtavan rinnalta eikä hevonen kestänyt tiukkaa tempoa. Kova startti teki hyvää, sillä viimeksi Jokimaalla Poetry In Motion oli todella hyvä. Se matkasi rapakelissä kaukana kärjestä 5. ulkona ja tykitti ulkoratoja pitkin hulppealla tyylillä ykköseksi. Samanlaisena tamma pärjää tässäkin ja sisäradan lähtöpaikka on hyvä nopealle avaajalle. Keulajuoksu on ihan mahdollinen.

Haastajat: 6 Pitch Perfect menestyy jatkuvasti. Viime lauantaina tamma oli hyvä kakkonen johtavan rinnalta. Viime voittonsa se otti tätä helpommasta tehtävästä, jossa tamma matkasi 3. ulkona. Sen 700 metrin kiri oli 13,1-vauhtinen. Nyt laitetaan etukengät taas jalkaan, mutta valmentaja Timo Lahden mukaan se käy tammalle vain paremmin kuin kenkien riisuminen. Optimibalanssi siis. 10 Arctic Dessert on mainio haku peliprosenttien valossa. Kyseessä on vauhtikestävä hevonen, jota 2620 metrin matka puoltaa. Jos kärki sortuu kisailemaan alussa, tamma jyrää varmasti korkealle. Se on ainakin alustavasti yllättävän pelattu, vaikka viime viikolla Turussa tuli vakuuttava voitto Pitch Perfectistä. Antti Teivainen ajoi alkumatkan aikana voimalla keulaan, mistä tamma vastaili tarpeen mukaan muille. Arctic Dessert on kehittynyt Jonna Irrin käsissä etenkin vauhtiominaisuuksiltaan. Edellä mainittu Selah yllätti Lappeessa johtavan takaa 300 metrin kirillä. Viimeksi tätä helpommassa iltaravilähdössä tuli vaivaton voitto 3. ulkoa 13,9-vauhtisella 700 metrin kirillä. Nyt hyvältä lähtöpaikalta kovakuntoinen valjakko kuuluu perusmerkkeihin.

Yllättäjät: 3 Sapphira oli Porissa hyvä kakkonen vain Pitch Perfectille häviten ja viimeksi Jokimaalla vain Poetry In Motion oli parempi. Hyvä lähtöpaikka auttaa taas kärkikahinoihin. Jättipaukkua tammalähdöstä etsivien kannattaa huomioida 7 Justine Case. Se juoksi Lappeessa Selahin takana sisäradalla ja tuli lopun kutakuinkin samaa vauhtia voittajan kanssa. Toissa kerralla Kasvattajakruunun karsinnassa Justine Case kiskaisi kovaa loppua pussista sisäradalta päästyään. Viime sunnuntain finaali pilaantui laukkaan. Myös 5 Mas Bella on väläytellyt nousukuntoa. Viime startin voi unohtaa, tamma starttasi täysin sopimattomaan sarjaan 60 metriä voittaja Mark Moren takaa. 11 Gillian Comery ei innostunut viimeksi kirimään sisäratareissun päätteeksi. Toissa kerralla se löi keulajuoksulla pari taas vastassa olevaa hevosta. Voiton uusiminen kiertämällä on tosi tiukassa.

Juoksunkulku: Poetry In Motion pystyy pitämään sisäradan turvin keulat. 8 Wonder Woman on eturivin nopein hevonen ja saattaa värittää kiihdytystä ulkoradaltakin.

Pelijakauma: Arctic Dessert (13%) on lähdön paras merkki vihjeen julkaisuhetkellä.