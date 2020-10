Ravivihje: Toto5 Pori 16.10.2020

Suosikki: Tammahuipulle kipuava 7 In Royalty Boko on yksi koko illan mielenkiintoisimmista starttihevosista, kun tamma tekee paluun tauolta. Kyseessä on sekä nopea että vahva menijä, jolla ohjastaja voi ajaa monella tavalla. In Royalty Bokolla pyritään varmasti pärjäämään, mutta sellaisella mentaliteetilla tatktisesti, että Porin kisa ei ole uran viimeinen startti. Ensimmäisessä kisassa lähtönumero on sen verran suuri, että hevosella ei välttämättä satsata lähtöön vaan tähdätään nätimpään reissuun. Juoksun onnistuessa In Royalty Bokoa on vaikea lyödä.

Haastaja: 11 Double Revenge nappasi Vermossa kolmosrahat Tammaderbystä. Viimeksi tamma palasi paussilta eikä saanut 3. sisältä kiritilaa. Takarivistä valmentaja Tapio Mäki-Tulokas näki, että menestys riippuu matkavauhdista. Tasaisen reippaalla tempolla saumat olisivat hyvät.

Yllättäjät: 5 Questionmark Me ei vakuuttanut Teivossa, mutta oli Turussa parempi ja kesti keulasta viidenneksi. Nopea menijä ottanee ensimmäiset keulat ja ajaa tämän jälkeen siitä tai odottaa selän eteensä. 6 Don Corleone Trot kiri Turussa mainiosti kakkoseksi ja oli tämän jälkeen asiallinen Teivossa 5. sisältä. Viimeksi hevonen otti laukan ensimmäisellä takasuoralla ja menetti pelin. Don Corleone Trot ei ole nopea avaaja, mikä on monesti ero kakkossijan ja voiton välillä. Rahaa alkaa olla sen verran paljon, että se joutuu tasaisena avaajana tekemään aina sen verran enemmän töitä, että joku saa lähdöissä paremman reissun ja vie voiton. Don Corleone Trot tekee aina parhaansa eikä homma jää siitä kiinni. 10 Beat Of Love sai Lappeessa tilaa sisäradalta loppukurvissa, muttei tämän jälkeen lähtenyt heti kuromaan eroa umpeen ja mahdollisuudet menivät. Viimeksi tamma kiersi etusuoralla johtavan rinnalle ja tsemppasi asiallisesti kovan Tanpopon kupeelta. 3 Tumble Dryer voitti viimeksi hyvän ohjastajan suorituksen ansiosta sisäradalta. Hyvältä lähtöpaikalta ori pystyy olemaan korkealla. Tasaisia lopetuksia tehnyt 4 Vixpress Li ja kyvykäs mutta uransa aikana ongelmista kärsinyt 2 Finally Famous tulevat seuraavina.

Pelijakauma: In Royalty Boko (61%) on jonkin verran ylipelattu mutta kuitenkin yksi rivin todennäköisimmistä. Ainakin nousuvireinen Double Revenge (12%) tekee mieli mahduttaa mukaan.

Juoksunkulku: Questionmark Me on eturivin nopein ja katsoo johtopaikan. In Royalty Bokon selkä kelpaisi - muussa tapauksessa ruunalla ajettaneen johdosta.