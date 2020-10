Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 15.10.2020

Suosikki: Tammojen Kasvattajakruunu-alkuerän suosikiksi kohoaa 1 For A Reason, jolla on mahdollisuus päästä hyvänä avaajana keulaan. Sieltä tamma otti edellisen voittonsa Seinäjoella niukasti ennen 3 Wera Winneria. Tämän jälkeen For A Reason otti maksimit Kriterium-karsinnassa 3. sisältä kovan kärkiparin Road To Hill - An-Dorra takana. Finaalissa tamma ei riittänyt parhaille 5. ulkoa. Tällä kertaa tehtävä on sopivampi.

Haastajat: 11 Finland voitti tammojen E3-karsinnan johtavan kannasta. Itse finaalissa hevonen ei riittänyt etevimmille 3. sisältä ja otti lopulta maksimit. Tehtävä on tällä kertaa sopivampi, mutta lähtöpaikka on nopealle avaajalle miinus. 5 Follow My Lead lähti edellisessä eturivin paikaltaan hyvin matkaan ja pääsi 2. sisälle, mistä tamma otti pronssitilan. Viimeksi Bergsåkerissa Follow My Lead lopetti asiallisesti 4. sisältä. Tällä kertaa starttiväli on pitkä. Follow My Lead on yksi useista eturivissä, jotka pääsevät hyvin liikkeelle. Wera Winner otti viimeksi varman voiton keulasta. Hyvä avaaja pääsee hyvistä asemista matkaan ja kuuluu pelihevosiin.

Yllättäjät: 10 Artful Drop jäi Kriterium-karsinnassa vetämättömiin selkiin eikä ollut niin huono kuin sijoitus antaa ymmärtää. 4 Countess Chiara teki Kriterium-karsinnassa hyvän juoksun lähtölaukan jälkeen. Viimeksi tamma oli tasainen 2. ulkoa. 6 MAS Evelyn ei viimeksi ehtinyt ykköseksi ohi Wera Winnerin vaikka hyvin kirikin. Kunto on ollut nousemaan päin. 9 Valorous Leader oli Porissa hyvä kuolemanpaikalta ja kiri viimeksi hyvin perille 2. sisältä. Nopea 2 Callela Edith jäi viimeksi pussiin ja oli tilaa saatuaan aivan asiallinen. Voitto yllättäisi tällä kertaa, kun lopussa on aikaisemmissa starteissa ollut parantamisen varaa. 12 Motive Match painoi toissa kerralla keulassa ohjille, minkä jälkeen sillä ajettiin viimeksi selästä. Esitys oli tasapaksu.

Pelijakauma: Yllättäjistä Artful Drop (2%) ja Countess Chiara (2%) ovat alipelattuja.

Juoksunkulku: Radoilta 1,2,3 ja 5 avataan parhaiten. For A Reason juossee johdossa, mutta avaus saattaa olla sen verran reipas, että takahevosetkin saavat rehdin mahdollisuuden menestyä.