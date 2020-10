Ravivihje: Toto65 Vermo 14.10.2020

Suosikki: 6 Nazareth on löytänyt nappisarjan ja kun kuntokin on oikein hyvä, suosikin asema on perusteltu. Nopea avaaja on ollut viime kilpailuissaan oikein hyvä keulapaikalta, mihin Santtu Raitala varmasti tähtää taas. Sisäpuolella on kuitenkin nopeita avaajia jotka voivat heittää kapuloita rattaisiin, joten varmaksi asti Nazarethia ei uskalla luottaa. Se jatkaa alustavan ilmoituksen mukaan ilman kaikkia kenkiä.

Haastajat: Suosikin tavoin kovaa lataavat liikkeelle myös 3 Hades ja 4 Queen Of Pirates. Ensin mainittu löi Nazarethin toissa kilpailussaan Vermossa, kun pääsi hyökkäämään kiriin tämän selästä maalisuoran alussa. Samanlainen skenaario on nytkin mahdollinen. Queen Of Pirates puolestaan ei ole ollut kaikkein makeimmillaan viime aikoina, mutta lähdötkin ovat olleet tosi kovia. Esimerkiksi toissa kerralla se juoksi Tammaderbyn finaalissa eikä ymmärrettävästi riittänyt ikäluokan parhaimmistolle. Viimeksi T75-lähdössä veto ei piisannut johtavan takaa. Hengityksen kanssa oli ollut ongelmia tuossa kisassa, joten tamma voi olla nyt taas parempi.

Yllättäjät: 10 Beach Girl on voittanut tällä kaudella jo yhdeksän kertaa, ja se on saldo mitä pitää kunnioittaa tässä sakissa. Vastaavasti takarivin lähtöpaikka ei kuitenkaan herätä suurta pelillistä mielenkiintoa pikamatkalla. Sunnuntain välistartissa Beach Girl ei ymmärrettävästi piisannut Peanutsille ja kumppaneille 5. sisältä. 11 Zumu De La Vega on samaa sarjaa edellisen kanssa - kuntoa olisi korkealle, mutta lähtöpaikka tekee tehtävästä hankalan. 1 My Ways Not Yours on ollut viime kilpailuissaan lähinnä tasainen hyvillä sisäratajuoksuilla, mutta oria ei sovi silti tyystin unohtaa, kun asemat suosivat asiallista avaajaa. 5 Ian Boko ei loistanut viimeksi 3. ulkoa 900 metrin kirillä, mutta pystyy paljon parempaan.

Juoksunkulku: Eturivissä on monta terävää avaajaa, joista Hades ja Queen Of Pirate osoittautuvat nopeimmiksi ensi metreillä. Jos kiihdytys menee pitkäksi, Nazarethin selkä kelvannee kumpaisellekin takasuoralla.

Pelijakauma: Nazareth (51%) on liian selvä suosikki. Hades (8%) ja My Ways Not Yours (3%) kiinnostavat potintekijöistä eniten.