Ravivihje: Toto5 Teivo 13.10.2020

Toto5-1 Suosikki: Teivon Toto5-peli alkaa pelimielessä haastavalla koitoksella. 3-vuotiaille rajatussa Nuorten Sarjassa on vain yhdeksän osallistujaa, mutta kullakin on jonkinlainen sauma kärkisijaan. 5 Stonecapes Topgun ei ole vielä hävinnyt ja sukuvarsa on esiintynyt siitosjätti-isänsä Ready Cashin arvolle sopivalla tavalla. Molemmat voitot ovat tulleet keulapaikalta ja niissä on näyttänyt jäävän vielä pateja varastoonkin. Vastus kovenee tähän, mutta ruuna saa jatkaa suosikkina. Haastajat: 8 Zara Taj on esiintynyt aavistuksen epävarmasti, mutta saattaa hyvinkin olla tässä vaiheessa uraa vauhdeiltaan vielä suosikkia edellä. Viime voitossaan tamma polki keulapaikalta viimeiset 700 metriä komeasti 12,0 ja Vermossa viimeiset 1900 metriä sujuivat laukan jälkeen hienosti 15,8. Hevonen putoaa haastajaksi suurimmaksi osaksi suljetun lähtöpaikkansa vuoksi. 10 Piece of History aloitti toukokuussa uransa Nuorten Sarjan kirivoitolla, mutta oli pettymys toiseen starttiinsa ja jäi kesäksi treeniin kasvamaan. Ruunan pitäisi nyt olla valmiimpi pakkaus ja Packalenin tallista ei yleensä tarvitse olla tauoista kovinkaan huolissaan. 3 Keisari Suuri on joukon kokenein kilpailija. Oria on kilpailutettu aika rohkeasti ja hevonen kohtaa nyt viime startteja kevyemmän vastuksen. Kriterium-karsinnassa tuli kuudes sija ja viimeksi lohdutuslähdössä jo totosija. Kummassakin syntyi hieno 15-tulos, joka olisi tähän lähtöön tosi kovaa valuuttaa. 9 Brave Scion ja 1 Smokin Ride kohtasivat kuukausi sitten Killerillä. Ensimmäinen kiri tuolloin kepeällä otteella ykköseksi jälkimmäisen takaa. Yllättäjät: 4 Gintonic vakuutti Mikkelin kesäkuun keulavoitossa, mutta sen jälkeen tuli laukkoja ja Vermossa ruuna oli 2. ulkoa vaisu. Varsa on ilmoitettu syksyn mittaan pariinkin otteeseen viivalle, mutta se on joutunut jäämään pois, joten ongelmia on riittänyt. 6 Cashman Go nousi Kokemäellä totoon 4. ulkoa, mutta kohtaa nyt huomattavasti kovempia. 2 Too Red For You paikkasi Seinäjoella lyhyen lähtölaukkansa asiallisesti, mutta jäi aika selityksittä suosikin varjoon. Pelijakauma: Piece of History (8 %) on aliarvostettu. Juoksunkulku: Smokin Ride nappaa aluksi johtopaikan, mutta saattaisi päästää jatkossa Stonecapes Topgunin vetotöihin. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 5, 8, 10 Suuri: 5, 8, 10, 3, 9, 1

Toto5-2 Suosikki: Viime talven menestyjä 2 Tuuskanen on ilmestynyt taas radoille, kun kelit ovat viilentyneet. Ruunaa ei voi Lahden esityksestä kehua, mutta startti alla on luvassa varmasti parempaa. Jokimaalla hevonen menetti johtopaikan viimeisellä takasuoralla, mutta tuli sitten kuitenkin pussissa maaliin ja polki uuden ennätyksensä. Nyt veto voisi kestää piikkipaikalta jo perille saakka. Haastaja: 5 Bilettäjä on voittanut yli puolet starteistaan ja kehittyy edelleen 7-vuotiaana. Killerillä tuli varma keulavoitto ja viimeksi tamma jäi pussiin, kun sillä ajettiin varsin passiivisesti. Eiköhän tässä ole taas aktiivisemman taktiikan vuoro. Yllättäjät: 7 Ypäjä Luotsi ailahtelee, mutta ikäluokkakisoissakin menestyneellä ruunalla on kova rutiini tähän seuraan. 1 Aika-Valtin edellisestä ykkössijasta alkaa olla aikaa, mutta ori osaa senkin taidon. Porissa 6-vuotias puski johtavan rinnalta rehdisti. 3 Humu-Liisa kilpailee elämänsä vireessä. Tamma rutisti Teivossa 2. ulkoa ykköseksi, mutta kohtaa nyt jonkin verran tuota kisaa kovempaa vastusta. 8 Sisuvius palaa jalkavamman jäljiltä pitkältä tauolta radoille. Varsin maltillisesti viimeistellyllä hevosella ei ole tähän kisaan erityisiä sijoitusodotuksia. Pelijakauma: Ei ihmeitä. Suosikkikaksikko erottuu aiheesta. Juoksunkulku: Tuuskanen lähtee vetämään joukkoa. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 2, 5 Suuri: 2, 5

Toto5-3 Suosikit: Kolmas Toto5-kohde on ennakkoon tasainen, varsinkin kun kovissa Vermon lähdöissä marinoituneet 6 Flashdance Sisu ja 8 BWT Ellospank ovat saaneet kurjat lähtöpaikat. Kaksikko paineli viimeksi upeat 13-tulokset kärjen tuntumasta ja pystyy tässä toki kärkitaistoon hieman raskaammallakin juoksulla. Haastajat/Yllättäjät: 1 Queen of the World puolestaan kuuluu rata-arvonnan voittajiin. Tamma jäi viimeksi viidenneksi, mutta polki 3. sisältä/3. ulkoa viimeiset 700 metriä mukavasti 12,4 ja esitys oli linjassa aiempiin. 9 Quite a Rock on saanut taukonsa jälkeen ensimmäisen kerran edes inhimillisen lähtöpaikan, vaikka onkin takarivissä. Jokimaalla viimeiset 700 metriä sujuivat 4. sisältä 12,1 ja otteet saattaisivat vielä terävöityä starttien kertyessä. 3 Clay Brick yllättää pian jossain. Seinäjoella kiritila löytyi myöhään ja ruuna spurttasi viime metrit pirteästi. 4 Hope Sunrise on vauhdikas tamma, joka kuitenkin mieluummin sijoittuu, kuin voittaa. Pelijakauma: BWT Ellospank (15 %) on avainhevosista edullisin. Clay Brick (2 %) kelpaa yllättäjänä mukaan. Juoksunkulku: Queen of the World ja Hope Sunrise mittelevät ensimmäisestä keulasta ja kummallakin voisi olla haluja ajaakin siitä. BWT Ellospankilla työnnetään varmastikin ulkoakin eteenpäin. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 6, 8, 1, 9, 3 Suuri: 6, 8, 1, 9, 3, 4

Toto5-4 Suosikki: Forssassa keulapaikalta voittanut 4 Cape's Caviar jäi Vermossa voimissaan pussiin 2. sisälle. Voiton suhteen tuskin jäi tuolloin jossiteltavaa, mutta ainakin totosija olisi ollut otettavissa. Eturivi näyttää Teivossa sellaiselta, ettei keulajuoksun suhteen ole olemassa kovin suuria uhkia. Ruuna on oiva vaihtoehto varmaksi saakka. Haastajat: 9 Marcos Gallon on lähdön paras hevonen, mutta vireen yllä leijuu suuria kysymysmerkkejä. Ruuna teki ennen Turun starttia hurmaavia esityksiä, mutta oli viimeksi oikein vaisu 2. ulkoa. Hoitajan mukaan selitystä ei löytynyt ja hetken huilannut hevonen oli maanantain viimeistelyissäkin vielä normaalia nahkeampi. 3 Dalton Hoss ailahtelee, mutta saa hyvänä avaajana hyvältä paikalta ainakin mahdollisuuden voittoon. Teivossa ruuna oli 2. ulkoa tasainen viides, mutta lähtökin oli tätä kovempi. Yllättäjät: 2 Baron Boxilla on hyvä fysiikka, mutta omat oikkunsa. Ori on monesti mutkitellut loppusuoralla ja menettänyt siihen sijoituksia. 7 Matter of Course on saanut tauon jälkeen pari starttia kroppaansa. Tamma pärjäsi kesällä kovissakin lähdöissä. 12 Freddy K. on piippuhyllyltä muiden armoilla. Oriilta löytyy terävä kiri selkäjuoksun päätteeksi, mutta täältä sen joutunee aloittamaan turhan kaukaa. 11 Malfoylla on kaarteissa vaikeaa, eikä kiertely siksi oikein maistu. Kunto riittäisi kyllä tässä, mutta lähtöpaikka on ongelmallisin mahdollinen. Pelijakauma: Marcos Gallonin (33 %) kohdalla on isoja kysymysmerkkejä ja alustava peliosuus on liian korkealla. Juoksunkulku: Cape's Caviar avaa johtoon ja saa Dalton Hossin taakseen. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 4 Suuri: 4, 9, 3, 2, 7, 12

Toto5-5 Suosikki: Toto5-suositusten läpivarma löytyy päätöskohteesta. 9 Look Complete on epäonnistunut kaksi kertaa peräkkäin laukan muodossa, mutta osoittanut siinä sivussa, että kunto pitää. Ruuna on menestynyt paljon tätä kovemmissakin tehtävissä ja on lähellä paluuta voittokantaan. Haastajat: 5 Roofer oli heinäkuussa kaukana parhaastaan, mutta Teivossa nähtiin tauolta pirteä kiri. Viimeksi helmasynti laukka pilasi taas vaihteeksi pelin. 7 Noble Boy hyvästeli Ruotsin hyvällä esityksellä, kun kirikierros sujui 4. ulkoa 12,5-vauhdilla. Antti Ala-Rantala on ennenkin saanut lisää virtaa näihin Ruotsin tuliaisiin. Yllättäjät: 1 Mister Lane on hieman tauluaan paremmassa vireessä. Mikkelissä viimeiset 700 metriä sujuivat 5. sisältä 11,5, vaikkei hevonen hätyytellytkään kärkeä. Vauhdikas 4 Spanish Rose on myös viime sijoituksiaan parempi, mutta matka on hevoselle lähtökohtaisesti liian pitkä. 10 Maracanazo yllätti maaliskuussa Forssassa, mutta on joutunut pitämään sen jälkeen pitkän tauon ja on nyt arvoitus. Pelijakauma: Look Complete (36 %) on aliarvostettu suosikki. Juoksunkulku: Spanish Rose avaa johtoon. Tammalle haettaisiin varmasti mielellään selkäjuoksua, mutta kovin mieluisaa vaihtoehtoa ei ole ainakaan heti tarjolla. Look Complete saattaa kiertää jo matkalla eteenpäin. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 9 Suuri: 9

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 5, 8, 10

Toto5-2: 2, 5

Toto5-3: 6, 8, 1, 9, 3

Toto5-4: 4

Toto5-5: 9

Hinta: 3,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-13&track=T&race=4&pool=toto5&selections=[5,8,10],[2,5],[6,8,1,9,3],[4],[9]&stake=0,1&price=3



Suuri

Toto5-1: 5, 8, 10, 3, 9, 1

Toto5-2: 2, 5

Toto5-3: 6, 8, 1, 9, 3, 4

Toto5-4: 4, 9, 3, 2, 7, 12

Toto5-5: 9

Hinta: 43,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-13&track=T&race=4&pool=toto5&selections=[5,8,10,3,9,1],[2,5],[6,8,1,9,3,4],[4,9,3,2,7,12],[9]&stake=0,1&price=43,2

