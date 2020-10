Ravivihje: Toto65 Magic Monday 12.10.2020 – 50 000 euron jackpot

Suosikki: Toto65-päätöksessä moni avainhevonen palaa tauolta ja se lisää luonnollisesti kisan arvoituksellisuutta. 5 Comway Cotter selvisi Derby-finaaliin ja se on kova näyttö alle 18000 euroa ansainneiden lähtöön. Ruuna jäi Derbyssä seitsemänneksi, mutta suorituksen arvoa nostaa valmentajan raportti, että hevonen oli tuona päivänä valitettavasti kipeä. Timo Korvenheimo on tähän kilpailuun äärimmäisen luottavainen suojattinsa suhteen, sillä hänen mukaansa harjoitusotteet ovat olleet miltei parempia kuin koskaan.

Haastajat: 1 Rhapsody Point esiintyi hienolla tasolla keväällä Ruotsissa, mutta kesä meni sairastellessa. Valmentajan mukaan tamma on vihdoin terve ja harjoitellut hyvin, mutta vielä vähän pulskassa kunnossa ja vaatinee startin pari ollakseen terävimmillään.

3 Knocking Match on pystyvä hevonen sarjoihinsa, mutta alisuoritti kesän ja palaa nyt tauolta suhteellisen matalalla profiililla.

6 One Who Run on lähdön kovista ainoa, joka on säännöllisessä starttirytmissä ja siitä saa luonnollisesti plussaa. Ruuna on tehnyt kengittä ja jenkeillä kolme oikein sitkeää esitystä. Kahdessa viimeisessä hevonen on tarponut Vermon kovissa lähdöissä johtavan rinnalla.

Yllättäjät: 2 Mickey The Artist kulki Vermossa hurjasti laukan jälkeen ja oli viimeksikin hänniltä varsin sitkeä. Hevosella on pitkästä aikaa kunnollinen lähtöpaikka ja se kuuluu lapulle, mikäli mukaan ottaa useamman. 8 Indi Band voitti Kouvolassa pitkällä kirillä, mutta Lahdessa oli 2. ulkoa enemmänkin tarjolla. Joka tapauksessa taso on viime aikoina noussut.



Pelijakauma: Comway Cotter (44 %) kelpaa aika oikein pelattuna suosikkina varmaksi. Rhapsody Pointia (22 %) on pelattu liikaa.

Juoksunkulku: Rhapsody Point pitää ensiksi johtopaikan, mutta saattaisi tauolta huolia selän eteen. Comway Cotter tulee alussa ryminällä eteenpäin ja on suosikki lopulliseksi keulanimeksi.