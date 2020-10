Ravivihje: Toto65 Turku 11.10.2020

Toto65-1 Suosikki: Tämän lähdön hevosista kuusi kohtasi toissa viikonloppuna Villinmiehen tammakilvan finaalissa. 5 First Class Lady oli sekstetin pelatuin Mascate Matchia vastaan, mutta juoksu pilaantui pahaan laukkaan lähtöauton takana. Ari Moilasen ajokki antoi lähes sata metriä eteen kärjelle, mutta kulki raville selvittyään hurjasti ja muun muassa ohitti kärkiryhmässä matkanneen 2 Arctic Emman lopussa. Valmentaja Timo Korvenheimon mukaan tamma oli finaalipäivänä kiimassa ja siksi tavallista totisempi, eikä hitaasti kiihdyttänyt lähtöauto helpottanut tehtävää ravilla pysymisen suhteen. Normaalisti First Class Lady ei ole laukkaillut ja treenien perusteella kunto on edelleen kohdillaan. Haastajat: 1 Brave Dame Vivian oli tästä sakista lähimpänä Mascate Matchia Lappeessa. Tamma sai namujuoksun 3. sisällä ja kiri maalisuoran terävästi. Tiia Pihamaan suojatti on joukon kovakuntoisimpia, mutta sisäradalta on pussitusriski. Eteen nimittäin kiihdyttää ailahteleva 2 Arctic Emma, joka ei ole viime kilpailuissaan taistellut loppusuoralla. 6 Piece Of Glory oli tämän joukon paras Derbyssä. Se juoksi finaalissa 3. sisällä ja pinnisti lopussa arvokkaalle nelostilalle. Viimeksi Lappeen karsintajuoksussa kaikki meni pieleen, kun alussa oli pakitettava hännille ja loppukaarteessa oli merkittäviä liikenneongelmia. Yllättäjät: 7 Galway Girl on kisan pelimielessä kiinnostavin rasti. Se juoksi viimeksi Tammakilvan karsinnassa keulassa ja näytti hallitsevan lähtöä. Loppukurvin alussa tamma alkoi tehdä eroa muihin, mutta sekosi samassa askelissaan ja laukkasi. Hyppyyn meni mitä ilmeisimmin kärkisija. Galway Girl olisi ollut ylempänä rankingissa, jos lähtöpaikka ei olisi ollut nyt näin huono. Edellä mainitun Arctic Emman juoksusta tammakilvan finaalissa tuli melko vaikea ja taipumisen voi antaa anteeksi, mutta karsintajuoksun kolmostila keulasta oli selvä pettymys 16-vauhtisen avauskierroksen jälkeen. Samanlaisena kuin Derbyn karsinnassa Arctic Emma pystyisi pärjäämään. 3 African Queen teki viimeksi hyväksyttävän lopetuksen 5. sisältä. Nyt se pääsee kiriin lähempää kärkeä. Juoksunkulku: Arctic Emma nappaa halutessaan keulat. First Class Lady tulee voimalla rinnalle kyytiä kyselemään ja saattaa päästä piikkiin asti. Pelijakauma: First Class Lady (36%) on lievästi alipelattuna suosikkina käyttökelpoinen varma. Galway Girl (6%) on edullinen yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 5 Suuri: 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: 2 Tähtituulalla on loistosaumat palata pitkästä aikaa voittajaksi. Se arvottiin unelma-asemiin muiden pelihevosten sisäpuolelle ja esimerkiksi 11 Aurotar joutui takariviin asti. Tähtituula on asiallinen avaaja ja pystyy nappaamaan keulapaikan. Jos temppu onnistuu, paljon on voitettu. Tähtituula esiintyi edukseen kuningatarkilpailussa, varsinkin pikamatkalla missä tuli voimia tallella maaliin kärkiryhmässä. Viimeksi Mikkelissä Antti Teivaisen ajokki taittoi matkaa 3. ulkoa. Se kiri lopussa vahvasti keulavoittaja Vennelmon Varman kupeelle. Haastajat: Edellä mainittu Aurotar taisteli tiukasti seppeleestä Seinäjoella. Kunto pitää myös viime juoksun perusteella, kun tamma meni ennätyksensä johtavan rinnalta. Takarivistä on tarjolla kiertämistä, mikä pudottaa haastajien rankingiin. 9 Sokru löi Tähtituulan Lappeessa juostuaan tämän edellä 3. sisällä. Tamma kiri hyvin loppua sen minkä tilaa sai kivikovassa porukassa. 6 Lakan Leijan voitto on roikkunut ilmassa. Se olisi ollut lähellä toissa kerralla Vermossa Hetviinaa ja kumppaneita vastaan, jos tamma olisi pysynyt ravilla maalisuoralle käännyttäessä. Hyppy tuli maukkaista iskuasemista 2. ulkoa. Viime Lakan Leija kesti kunnialla pitkän kirin kolmannella radalla ja hävisi vain Liisan Tulilinnulle sekä I.P. Riimille. Yllättäjät: 5 Varjonova on nopea startista ja saattaa pystyä ohittamaan Tähtituulan alussa, mutta eiköhän Olli Koivunen hae tammalle taas selkäjuoksua. Tarkan juoksun jälkeen Varjonova olisi ihan mahdollinen menestyjä. Viimeksi tamma teki hyvän lopetuksen sisäradalta ja nousi lähelle keulavoittaja Mellun Myrskyä. 7 Taksvenla saa rattailleen Hannu Torvisen. 3 Tutun Impi on kunnossa, mutta jää aina alussa ja lopussa tulee kiire. Rapakeli puoltaisi voimatammaa. 1 Naputus palaa vielä voittajaksikin näissä lähdöissä, mutta suoraan tauolta voitto olisi iso yllätys varsinkin tallikommentteihin peilaten. Juoksunkulku: Tähtituula joko pitää suoraan keulat tai hakee paikan Varjonovalta. Pelijakauma: Tähtituula (23%) on alipelattuna kärkirankkauksena potentiaalinen T65-varma. Sokru (12%) on myös hyvä merkki. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 2, 9 Suuri: 2, 11, 9, 6, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: Montén eli raviratsastuksen PM-lähtö värittää T65-kierrosta. 10 Nitro Diablo oli selvästi vahvin Prix Monté Finlandiassa reilu kuukausi takaperin ja on nyt jo suosikki. Ruuna tarkkaili tuolloin alun kärjen tuntumassa ja eteni 1000 metriä ennen maalia keulahevosen rinnalle. Siitä se jyräsi 3 Popen ja kumppanit vastustamattomasti ja pärjää samanlaisena taas. Viimeksi Killerillä tuli vakuuttava voitto johtaneen Captivaten rinnalta. Haastajat: Edellä mainittu Pope sai suosikeista parhaan lähtöpaikan ja nopea avaaja vie joukkoa pitkään. Viimeksi Prix Monté Finlandiassa se juoksi kovassa vauhdissa toista rataa pitkin ilman selkää ja kesti hyvin. Edellisessä kohtaamisessa Vermossa heinäkuun lopulla Pope oli keulasta selvästi Nitro Diabloa parempi. Ruotsista Jussi Suomiselle muuttanut 5 Sebastian Journey on kisan kääntämätön kortti. Harjoitustiedot lupaavat ihan hyvää ja Ruotsin-juoksujensa perusteella ruunan pitäisi riittää Suomessakin. Yllättäjät: 9 Luxorious Lordin kausi on ollut rikkonainen. Viime juoksukin pilaantui sairasteluun. Nyt selkään hyppää huippukuski Jenni Koskela. 7 Social Network yllätti suosikit Suur-Hollola-raveissa, eikä kyse ollut tuurivoitosta ruunan juostua osan matkasta toisella radalla ilman selkää. Viimeksi Kokemäellä helpommassa porukassa ruuna oli omaa luokkaansa.2 Sahara B Boyn monté-debyytti pilaantui laukkoihin, mutta hevonen otti hyppyjen lomassa hyvin kyytiä. Juoksunkulku: Pope vie taas joukkoa. Pelijakauma: Melko oikein pelattu lähtö. Pope (29%) on parempi rasti suosikkikaksikosta. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 10, 3, 5 Suuri: 10, 3, 5, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: 2 Raskolnikov Frido aloitti kauden vasta heinäkuussa eikä onnistunut Derbyn karsinnassa, mutta vire tuntuu nousevan starttien myötä. Viimeksi Killerillä ori voitti tätä vastaavan Kasvattajakruunun alkuerän keulasta. Se näytti jo lyödyltä loppusuoran alussa, mutta kontrasi uudelleen ykköseksi ennen BWT Echoa ja 2. ulkona matkannutta 5 American Heroa. Haastajat: Edellä mainittu American Hero löi Raskolnikov Fridon selvästi Derbyn karsinnassa. Finaali meni epäonnisesti pieleen varustemurheiden takia. Nopea avaaja on tässä todennäköisin keulahevonen ja siten perusrasti. Viimeksi Killerillä American Hero kiri 2. ulkoa voittotaistoon. 10 Main Stage keräsi kovasti peliä Derbyn finaalissa Mascate Matchia ja Always Readya vastaan, mutta orilla ei ollut hyvä päivänsä. Kenkien riisuminen ei tuonut sulavuutta raviin ja loppukaarteessa tuli laukka. Main Stage on jo luokallaan varottava tämän iltapäivän lähdössä, vaikka Antti Ojanperä arveleekin, että pitkä starttiväli voi näkyä otteissa. Yllättäjät: 7 Samvais oli viimeksi Derbyn lohdutuslähdössä sijoitustaan parempi 6. ulkoa ja olisi nyt lähempää kärkeä yllätysvalmis. Kapasiteetin puolesta se ei häviä suosikeille. 3 Might Be Romeo juoksi viimeksi rahasarjassa keulassa ja hävisi vain voitokkaalle Night Guardille. 6 Samurai Comery vaihtoi Derbyn jälkeen tallia ja aloitti voitokkaasti Harri Koivuselta viime viikolla Turussa. Ori oli keulasta ihan omaa luokkaansa, mutta tätä helpommassa lähdössä. 1 Combatant Motion on nopea ja hyötyy ykkösradasta. Viimeksi se vaihtoi tulisesti rytmiä loppusuoralla sisäradan syövereistä päästyään ja ehti kuin ehtikin tasapääykköseksi Taigo Blessedin kanssa. Combatant Motion juoksi viimeksi ensimmäistä kertaa avojaloin ja jatkaa alustavan ilmoituksen mukaan tänään samalla balanssilla. Juoksunkulku: Combatant Motion, Might Be Romeo ja American Hero avaavat parhaiten. Viimeksi mainittu on psyykkimme piikkipaikalle. Pelijakauma: American Hero (14%) on jäänyt aivan liiaksi Raskolnikov Fridon (35%) varjoon. Samvais (5%) on ihan hyvä yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 2, 5, 10, 7, 3, 6, 1 Suuri: 2, 5, 10, 7, 3, 6, 1, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Suosikki: 2-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun finaali on päivän keskimmäinen suurkilpailu. 1 Birgit Combo startaa selvänä suosikkina. Se yllätti toissa kerralla Junnustartti-finaalissa oriit ja ruunatkin ja hallitsi lähtöä mielin määrin perille, tehden vaikutuksen etenkin lähtönopeudellaan. Viimeksi tämän finaalin karsintalähdössä oli taas omaa luokkaansa keulasta ja lopetti helposti 14-vauhdilla. Haastajat: 2 Dusktodawn Boogie voitti karsintansa niin ikään keulasta, mutta paikka ei lohjennut helpolla. Kenneth Danielsen joutui revittämään pitkään kovaa ennen kuin pääsi kärkeen ohi 10 Mas For Youn. Valjakko sai kuitenkin rauhoittaa vauhtia kovasti 12-avauksen jälkeen ja uhkaajat pysyivät hajuraon päässä loppuun saakka. Lähimmäksi pääsi johtavan rinnalta oikein positiivisesti esiintynyt 3 Stratton. Jälkimmäinen vaikuttaa hevoselta, joka ei ole vielä näyttänyt oikeaa osaamistaan ja voi parantaa paljon. Yllättäjät: 4 Pixie Dust pääsi selvästi lähimmäksi Birgit Comboa karsinnassa, mutta ohi ei ollut mitään asiaa ja ankkuriköysi venyi loppusuoralla. Sen perusteella suosikin lyöminen on nytkin vaikea tehtävä. 5 Betsy Combo juoksi karsinnassa 3. sisällä ja kuittasi loppusuoralla ohi Mas For Youn. Finaalissa mitalisijan uusiminen taitaa olla ylivauhtisen juoksun varassa. 9 Sahara Playhard tähtää toivepaikalle suosikin peesiin. Juoksunkulku: Birgit Combo pitää helposti keulat. Dusktodawn Boogie oli kovasti menollaan karsinnassa ja voi painaa ohjille, jos jää johtavan rinnalle. Pelijakauma: Selkeä suurten tasoerojen lähtö. Dusktodawn Boogie (17%) on paras rasti suosikkikolmikosta. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 1, 2, 3 Suuri: 1, 2, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun finaalissa suosikit erottuvat selvästi. 2 Peanuts on ollut ikäluokkansa hallitsijatar tänä vuonna ja hakee tästä lähdöstä kuudetta peräkkäistä voittoaan suursuosikkina. Toissa kerralla Peanuts oli Tammaderbyn vakuuttava voittaja keulapaikalta. Viimeksi se hallitsi mielin määrin Kasvattajakruunun karsintaa, niin ikään piikkipaikalta. Haastajat: 1 Bosses Lady kohtaa Peanutsin nyt ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Viime kaudella se onnistui lyömään suursuosikin pariinkin kertaan, Derbyn TammaChampionissa jopa lähtölaukan kera. Bosses Lady on karsinnan perusteella lähestymässä taas huippukuntoa ja otamme sen potintekijäksi porukkalapulle. 3 BWT Divine kiihdytti karsinnassa ulkopuolelta ohi sisäradan Bosses Ladyn, mutta joutui antautumaan tälle kirissä. Tammaderbyssä BWT Divine teki hyvät kirit Peanutsia vastaan sekä karsinnassa että finaalissa. Yllättäjät: Ykköstilan karkaaminen suosikkikolmikon ulkopuolelle olisi jättiyllätys. 9 Smiley Match on vahva kirijyrä ja oli karsinnoissa muun joukon paras Peanutsin varjossa. Se kulki 3. ulkoa viimeiset 400 metriä 10,6-vauhdilla. Juoksunkulku: BWT Divine lataa kovat piippuun kiihdytyksessä ja yrittää sisäradalle Peanutsin selkään. Avaus voi venyä ylivauhtiseksi. Pelijakauma: Suosikkikolmikon kuuluukin erottua selvästi muista. Suursuosikki Peanutsin (57%) haastajista parempi merkki on Bosses Lady (17%). IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 2 Suuri: 2, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 5

Toto65-2: 2, 9

Toto65-3: 10, 3, 5

Toto65-4: 2, 5, 10, 7, 3, 6, 1

Toto65-5: 1, 2, 3

Toto65-6: 2

Hinta: 12,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-11&track=Tk&race=4&pool=toto65&selections=[5],[2,9],[10,3,5],[2,5,10,7,3,6,1],[1,2,3],[2]&stake=0,1&price=12,6



Suuri

Toto65-1: 5

Toto65-2: 2, 11, 9, 6, 5

Toto65-3: 10, 3, 5, 9

Toto65-4: 2, 5, 10, 7, 3, 6, 1, 9

Toto65-5: 1, 2, 3

Toto65-6: 2, 1

Hinta: 96,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-11&track=Tk&race=4&pool=toto65&selections=[5],[2,11,9,6,5],[10,3,5,9],[2,5,10,7,3,6,1,9],[1,2,3],[2,1]&stake=0,1&price=96

PieniToto65-1: 5Toto65-2: 2, 9Toto65-3: 10, 3, 5Toto65-4: 2, 5, 10, 7, 3, 6, 1Toto65-5: 1, 2, 3Toto65-6: 2Hinta: 12,60 €Tästä kupongille:SuuriToto65-1: 5Toto65-2: 2, 11, 9, 6, 5Toto65-3: 10, 3, 5, 9Toto65-4: 2, 5, 10, 7, 3, 6, 1, 9Toto65-5: 1, 2, 3Toto65-6: 2, 1Hinta: 96,00 €Tästä kupongille: