Ravivihje: Toto75 Turku 10.10.2020

Suosikki: Voitokkaat 1 Com Tuff ja 2 Night Guard pääsevät matkaan parhailta paikoilta ja jompikumpi kaksikosta todennäköisesti myös voittaa. Pieni etu on ripeämmin matkaan pääsevällä Night Guardilla, joka on kokenut urallaan vain kaksi tappiota. Huippuvarma suorittaja on selviytynyt häviöstarteissaankin toiseksi. Viime tappio tuli elokuun lopussa Pilvenmäki Specialissa, jossa ruuna ei pystynyt vastaamaan selästään tulisesti spurtanneelle Cameleo Pressille maalisuoralla. Night Guard palasi nopeasti voittokantaan viimeksi Turussa, missä tykitti puolestaan itse nappireissun jälkeen ykköseksi. Nyt siltä riisutaan koemielessä ensimmäisen kerran kengät (kts. tallikommentit).

Haastajat: Startti startilta parantanut Com Tuff on elänyt erityisesti hyvällä fysiikallaan. Vahvasti perille kaikilta juoksupaikoilta tullut ruuna jyräsi viime lauantaina voittoon kuolemanpaikalta, jonne kiersi puolimatkassa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka lujaa Com Tuff pystyy avaamaan, jos sillä ensimmäisen kerran tosissaan ladataan starttiin ykkösradalta. Sisälle selkään jääminen tietäisi isoa pussitusriskiä, sillä suosikin kuski pyrkisi tämän jälkeen ajamaan piikissä mahdollisimman hiljaa sitä vastaan.

12 He Is In sai edetä ensimmäisessä Suomen juoksussaan mainiossa selässä 4. ulkoa ja jatkoi tasaisesti kakkoseksi vetoapunsa perässä loppuun asti pysymättä. Seuraavaksi se romahti ymmärrettävästikin keulasta hurjan 07,5-avauksen jäykistämänä. Viimeksi ruuna joutui tyytymään Maarianhaminassa paljon pelattuna nelossijaan. Hevonen pystyy varmasti nähtyä parempaan, mutta näistä asemista kovien suosikkien kiertäminen olisi iso yllätys.

7 Catahecassa Zest on tehnyt jatkuvasti mukavia juoksuja ja ansaitsisi jo välillä voitonkin. Näin kovassa lähdössä se tuskin onnistuu, mutta hevosen seuraamista kannattaa jatkaa sopivampia tehtäviä varten. Viimeksi ruuna lopetti aivan hyvin, kun pääsi keulavaljakon kannoilta aikaisin taipuneen vastustajan takaa irti maalisuoran alussa.

Myös 9 Langen’s Cza Cza ja 10 Inaccessible ovat jonkin verran tulosrivejään paremmassa vedossa ja nekin kannattaa pitää seurantalistalla.

Yllättäjä: 8 Tinten on ehkä suosikkiparin kovin haastaja ikävästä lähtöpaikasta huolimatta, jos sen ravi vain pysyy kasassa perille. Näin ei ole käynyt aikaisemmissa Suomen starteissa, mutta ruuna on kyllä päässyt näyttämään luokkansa. Lahdessa se kiri hyvin toiseksi, vaikka meinasi laukata maalisuoran alussa. Viimeksi hevosen ravi vaihtui kesken kovan kirin peitsiksi voittotaistosta ja se hylättiin väärästä askellajista. Tinten jäi seuraavasta kilpailustaan pois jalkahuollon takia.

Pelijakauma: Tintenin pieneksi jäänyttä kannatusta lukuun ottamatta oikein pelattu kohde.

Juoksunkulku: Night Quard pyyhkäisee keulaan ja Com Tuff pitänee sen selän, koska starttiraketit puuttuvat. Catahecassa Zest pystyy lähtemään melko reippaasti.