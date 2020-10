Ravivihje: Toto5 Kouvola 9.10.2020

Suosikki: Lämminveristen aikatasoitus on tuttuun tapaan oikeinkin epäsuhtainen lähtö. 5 Mark More on omien sarjojensa parhaimmistoa ja hevonen on päässyt todelliseen lahjasarjaan, kun sillä ei vielä volttiennätystä ole olemassakaan. Lähetystapaa on koitettu kerran vuonna 2017, jolloin ruuna jäi paikoilleen pomppimaan. Taustajoukot uskovat, ettei voltti ole enää kynnyskysymys, kun 6-vuotias on aikuistunut ja käytös on muutenkin ollut priimaa jo pitkään. Kolmen hevosen paalulla saa voltata väljin linjoin uloimpana, eikä pitkällä matkalla tarvitse pitää alussa kiirettä, joten eiköhän suursuosikki pääse ravia matkaan. Huomioitavaa on sekin, että Mark More on suosikki voittamaan tämän lähdön, vaikka se ottaisi pienen lähtölaukankin.

Yllättäjät: 3 Axel Foley on myös hienosti sarjassa sisällä ja kerännyt kannuksia tätä kovemmistakin lähdöistä. Ruuna palaa kuitenkin yli seitsemän kuukauden tauolta ja valmentaja uskoo hevosen tarvitsevan startin kroppaan ollakseen terävimmillään. 9 Three Dee Nodo väläytteli keväällä, mutta on myös huilannut pari kuukautta. Ruuna vaatii tarkan juoksun, mutta osaa kiriä sellaisella terävästi. 6 Caramel Kid on vauhtikestävä ja matka sopii, mutta paalun enemmän ansainnutta kaksikkoa ei ole helppo ajaa tässä kiinni. 11 MAS Bella on paljon sekavaa tauluaan paremmassa vireessä, mutta tämä sarja ei sovi tammalle lähtökohtaisesti yhtään.

Pelijakauma: Mark More (83 %) kelpaa suursuosikkinakin varmaksi, vaikka lähetystapa on pieni kysymysmerkki.

Juoksunkulku: Mark More ottaa alun varman päälle, mutta etenee avauskierroksen aikana johtoon. Matkavauhti on varmaankin aika rauhallista, sillä vauhdin vaatijan paikalle ei ole tunkua.