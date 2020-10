Ravivihje: Toto5 Jokimaa 8.10.2020

Suosikki: T5-päätös on vain kuuden hevosen koitos, mutta silti illan ylivoimaisesti mielenkiintoisin lähtö. 5 Always Ready on suosikki. Derbyn kakkosella tähdätään St. Legeriin, joten tätä iltaravilähtöä ei varmasti ajeta hampaat irvessä. Hevonen on kuitenkin niin hyvä, että nousee ohuesta rutiinistaan huolimatta rankingin kärkeen. Derbyn karsinnassa Always Ready oli suoraan tallinvaihdoksen ja sairastelun jälkeenkin heti häikäisevän hyvä.

Haastajat: 4 Stonecapes Queilaa juhlittiin vuosi sitten Vermossa 5-vuotiaiden Euroopan mestarina. Siihen nähden on hieman yllättävää että tamman tämä kausi on sujunut voitoitta, mutta eipä sen suorituksia juuri moittiakaan voi. Tähän kisaan Stonecapes Queila palaa sairaustauolta. Christa Packalenin hevoset ovat tulleet usein valmiissa vireessä viivalle, mutta Stonecapes Queilan kohdalla valmentaja korostaa, ettei huipputamma ole heti läheskään parhaimmillaan. Myös tällä huippuhevosella tähdätään 24. lokakuuta Porissa ajettavaan St. Legeriin. 1 Gute Band ei ole millään lailla vaaraton maukkaalta lähtöpaikalta. Viime lauantain Tammer-ajossa ruuna jäi sisäratajuoksun jälkeen pussiin ja näytti hyvältä. 3 Sue's Photo aloittaa Risto Airaksiselta. Tallitiedot ovat varovaisen positiivisia. Sue's Photo on ollut paras keulasta, joten se osallistunee täysillä kiihdytykseen, vaikka alla on taukoa.

Yllättäjät: 6 Por Nie Rock ei viihtyisi taktiikkajuoksussa, jossa pellit avataan vasta lopussa. Viime lauantain T75-lähdössä Ari Moilanen jäi parijonoon kun takaa hyökättiin 600 metriä ennen maalia, minkä jälkeen valjakko jäi rintaman taakse jumiin. 2 Golda Paris taisteli Tammavaltikassa tasapäin valtakunnan ykkösketjua vastaan ja on huippupaikalta ihan kiinnostava yllätyshaku, vaikka alla onkin poisjäänti kolmen viikon takaa Vermosta.

Juoksunkulku: Todella vaikeasti veikattava kiihdytys, kun pelatuimmilla hevosilla saatetaan pitää kynttilää vakan alla eri syistä. Golda Paris ja Sue's Photo taistelevat alussa keulapaikasta. Etu on sisemmän lähtöradan turvin Golda Parisilla.

Pelijakauma: Pelaajat ovat löytäneet Always Readyn (37%) yllättävän hyvin selväksi suosikiksi. Golda Paris (5%) on aliarvostettu ja kuuluu lapulle siinä missä kovat suosikitkin.