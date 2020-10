Ravivihjeet

Ravivihje: Toto65 Vermo 7.10.2020 – 65000 euroa ekstraa

Toto65-1 Suosikki: Avauskohde on hyvin pyöreä lähtöpaikkojen ja muutamien avainhevosten vaisuhkojen viime juoksujen takia. 3 Muscleman oli välillä hirmuvedossa, mutta sen menestyskulku on katkennut. Se lopetti kyllä vielä toissa kerralla hyvin ensimmäisessä kaarteessa keulasta tulleen laukan jälkeen, mutta oli viimeksi saamaton vauhtijuoksussa takapareista. Kykyjä hevosella on voittoon asti ja se kipuaa hyvältä lähtöpaikalta täpärästi rankingin kärkeen. Viime startin jälkeen huollettu ruuna olisi parhaimmillaan ilman kenkiä. Haastajat: Myöskään 4 Ypäjä Louvre ei ole onnistunut lahjojensa mukaisesti alkusyksyllä. Viimeksi se hyytyi railakastempoisessa juoksussa ja sai taipumisensa anteeksi. Sitä ennen ori piti kohtalaisesti vauhtinsa kivikovassa Käpylä GP:ssä 4. sisältä ja saavutti maksimisijoituksen. Nousukuntoinen 6 BWT Danger kiri toissa kerralla pirteästi, kun pääsi pussista 4. sisältä ja paransi myös viimeksi hyvin hänniltä, kun kenttä kääntyi lopussa 07,5-vauhtisen avauspuolikkaan takia. Jos juoksu onnistuu, hevonen on vaarallinen. Suur-Hollola -ajon kuutonen 7 One Direction on vetänyt henkeä muutaman ponnettoman startin jälkeen. Menestys pikamatkalla heikolta lähtöpaikalta suoraan paussilta yllättäisi valmentajan, jonka mukaan hevonen on kärsinyt motivaation puutteesta. Nopea 2 Enjoy Pepper yrittää liftailla totosijalle kärjen peesistä. Se jäi toissa kerralla pussiin, mutta hyytyi viimeksi aivan liian kovan alkurevityksen jälkeen 3. sisältä. 10 K.S. Cascade avasi viimeksi uudesta tallista kakkosijalla Maarianhaminan seitsemän hevosen lähdössä. Edellisessä Ruotsin juoksussaan se oli tarkan sisäratareissun jälkeen tasapaksu kolmas. Yllättäjät: 1 Johnny Flame ei ole onnistunut viime lähdöissään, mutta sitä ei kannata unohtaa huippukuskilla ykkösradalta. Viimeksi hevonen jäi lähtölaukan jälkeen hännillä lopussa pussiin. 12 Casimir Tof on ollut ehkä lauman kovakuntoisin viime aikoina, mutta piippuhyllypaikalta se on riippuvainen ylivauhtisesta temposta lyhyellä matkalla. Viimeksi ruuna seurasi hirmutuloksella selväksi kakkoseksi ilmiömäisen soolon räväyttäneen Crossoverin peesistä.



Myös 11 Stonecapes Poe vaatii railakkaan tempon takarivistä. Se oli toissa kerralla hyvällä täyden matkan ajalla 4. sisältä kiertämättä asiallinen nelonen. Viimeksi tamma ei päässyt tulemaan lopussa vapaasti. Pelijakauma: Alustavasti päin honkia rastittu lähtö. BWT Danger ja etenkin One Direction ovat hurjasti ylipelattuja. Suosikkiparimme Muscleman-Ypäjä Louvre ja Johnny Flamen kannatus on sitä vasoin hävettävän alhaalla. Juoksunkulku: Keulat aluksi nappaava Enjoy Pepper päästänee Musclemanin tai Ypäjä Louvren vetotöihin. Johnny Flame voi avata sisältä yllättävän ripeästi. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 3, 4, 6, 1 Suuri: 3, 4, 6, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: Pieni laukkoja viime kilpailuissa itsepäisesti ottanutta 2 Tzubodaita on varmasti huollettu reilun kuukauden paussin aikana. Hevonen teki kesällä loistojuoksuja Pilvenmäki Specialin lähtöjä myöten ja ansaitsee meiltä paikan rankingin kärjessä. Se kiri Pilvenmäen finaalissa lähtölaukan jälkeen hänniltä vauhdikkaasti kärkirintamaan, vaikkei verkkainen matkavauhti suosinut. Haastajat: Toissa kerralla kevyen sakin kuolemanpaikalta voittanut 11 Shining Armor teki viime keskiviikkona kovan juoksun pahan lähtölaukan jälkeen. Hevonen on ollut vahvassa nousuvireessä ja voi heikolta lähtöpaikaltakin kiertää kaikki vastustajansa. 1 Blade Runner Dk on kehittynyt muiden tallikaveriensa tavoin koko ajan. Vaikka varma kilpailija jäi toissa kerralla viidenneksi, sen esitys pitkällä kirillä hänniltä oli mukiinmenevä. Viimeksi se kiri 3. ulkoa ennätysajallaan varmaksi kakkoseksi ilmiömäisen Just A Flirtin voittojuoksussa. Jos ruuna ei jää ykkösradalta pussiin, sillä on hyvä sauma pärjätä täydelläkin matkalla. Teivon heinäkuisessa voittostartissa Blade Runner Dk pystyi pitämään samalta paikalta keulat. Muodonmuutoksen loppukesällä vuoden kilpailutauon jälkeen kokenut 5 Revenestor avaa niin liukkaasti, että on ehkä todennäköisin keulahevonen. Ruuna voitti kärkipaikalta viimeksi varmoin ottein, mutta kohtaa nyt toki selvästi kovempia hevosia. Kesällä kovasti kehittynyt 10 BWT Ellospank on ollut pettymys viime kilpailuissaan. Se laukkasi Pilvenmäki Specialissa loppukaarteessa lyötynä 2. ulkoa ja putosi viimeksi piikistä kolmanneksi ilman suurempaa taistelua. Voittojuoksujensa perusteella ruunalla olisi rahkeita pitkälle tässäkin sakissa. Yllättäjät: Varmasti suorittava ja silloin tällöin sopivissa sakeissa voittoihinkin yltävä 3 Flashdance Sisu on pelihevosia. Se oli toissa kerralla hyvä kakkonen juostuaan kuolemanpaikalla ja 2. ulkona ja kiri viimeksi takajoukosta pirteästi kolmanneksi BWT Ellospankin tuntumaan. 6 Amorcito on hyvä yllätyshaku, vaikka vastus on sille melko kova. Se lensi toissa kerralla kengittä katapultin tavoin kaukaa 5. ulkoa voittoon, mutta sen kiri jäi seuraavaksi amatöörilähdössä kenkien kanssa paljon tasapaksummaksi. Viimeksi hevonen kampesi viimeisellä takasuoralla varusterikon seurauksena radan ulkoreunaan, ja tuon startin saa unohtaa. Ikävästä lähtöpaikasta kärsivä 8 Hades pakitteli Teivossa hännille, mistä kiri uloimpia kaistoja pitkin mukavasti kakkoseksi. Se kulutti viimeksi Vermossa voimiaan alkumatkalla kuolemanpaikalla ennen kuin pääsi selkään sisäradalle, mistä lopetti myös kiitettävästi kakkoseksi Pica-Pica Oakin jälkeen. Pelijakauma: Tässäkin kohteessa ovat väärät hevoset suosikkeina. Tzubodai, Amorcito ja Hades ovat selkeästi alipelattuja ja Blade Runner Dk ja Revenestor ylipelattuja. Juoksunkulku: Blade Runner Dk ja Revenestor avaavat liukkaimmin. Jälkimmäinen on niukka suosikki johtamaan joukkoa. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 2, 11, 3, 6 Suuri: 2, 11, 1, 3, 6, 10, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: Kolmen kilometrin Sisusarjan kuumimmat pelihevoset tulevat kahdelta takamatkalta. Lahjakas 14 Issakan Valo aloitti uusista käsistä parhaalla mahdollisella tavalla kolme viikkoa sitten Vermossa, missä jyräsi ennätysajallaan selvään voittoon noustuaan kierros ennen maalia sisältä kuolemanpaikalle. Myös pitkä matka taittuu nuorelta oriilta. Haastajat: 11 Viliviima on ehkä lauman väkevin vääntäjä, jonka nostaminen rankingin kärkeen ei olisi myöskään väärin. Koska väsymätön menijä on kuitenkin vielä melko epävarma, se jää haastajaksi. Toissa kerralla kuolemanpaikalta voittoon jyrännyt ruuna paikkasi viimeksi alkulaukkansa upealla nousulla kakkossijalle. Myös tasavauhtinen 13 Meren Maininki jaksaa puurtaa. Se jyräsi toissa kerralla 5. ulkoa reipastempoisessa juoksussa 5. ulkoa ykköseksi, kun yksi hevonen kadotti ravinsa loppumetreillä sen edeltä tiukassa taistossa. Tamma oli viimeksi aivan normaali, vaikkei ehtinyt kaukaa kuutossijaa korkeammalle. 5 Murustella väläytti nousuvirettä Villinmiehen Tammakilvan finaalissa, jossa kiri mukavasti neljänneksi, mutta kaikkien vahvojen vääntäjien kampittaminen on siltä liikaa vaadittu. Yllättäjät: 2 Lentolähetti ja 4 Kromaus näyttivät taitonsa viime juoksuissaan. Ensimmäinen johti Kaustisella Ilkka-ajon karsintaa lähes maaliin asti, kunnes ikäluokkatähti Säihkeen Sähinä kurotti viime metreillä edelle ja jälkimmäinen porskutti Turussa 2. radalta ilman vetoapua yllättäen selvään voittoon. Kromaus oli hyvä jo aikaisemmin Vermon pitkällä matkalla. Epävarma, mutta kyvykäs 12 Loikkar on päässyt väläyttelemään taitojaan viime starteissaan. Se oli toissa kerralla jo kirimässä voittoon, kunnes tuli viime metreillä ohitetuksi, kun kuski ei uskaltanut käskeä laukan pelossa. Viimeksi ruuna laukkasi maalisuoralla, kun yritti parantaa pääjoukon hänniltä pussista. Hlo3 antoi kyllä väärän kuvan sijoituksesta, sillä Loikkar ohitti pienessä lähdössä monta hevosta kiitolaukalla loppusuoralla. Pelijakauma: Issakan Valon suosikkiasema Viliviimaan nähden on liian suuri. Murustellaa on pelattu myös liikaa. Yllättäjämme ovat huippumerkkejä revityksiin. Juoksunkulku: Lentolähetti alkaa johtaa joukkoa tasaisesti kiihtyvällä tempolla ja myös Murustella avaa 20 metrin pakilta hyvin. Vahvat suosikit iskevät hyvissä ajoin kärkijoukkoon. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 14, 11, 13, 2 Suuri: 14, 11, 13, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: Ylisarjakaan ei ole este 5 Vuoran Suvettaren menestyskulun jatkumiselle, jos se malttaa pysyä raville. Hevonen on varmistunut kovasti syksyllä, mutta täysin ravivarmana sitä ei voi vielä pitää. Tamman tulosrivistössä näkyvässä ainoassa tappiostartissa se pääsi pussista oikeastaan vasta, kun kärkihevoset paahtoivat jo maaliin. Viimeksi Vuoran Suvetar avasi pakilta vauhdilla, nousi johtohevosen kupeelle viimeisellä takasuoralla ja jatkoi lopussa ylivoimavoittoon. Nyt se hakee koko matkan keulasooloa. Se ei ole pöllömpi vaihtoehto varmaksikaan. Haastajat: Kyvykäs 9 Varsova palasi loppukesällä pitkältä tauolta loistovedossa tositoimiin. Se pisteli Kajaanin helpon lähdön voiton jälkeen viimeksi Mikkelistä maalisuoralla pirteästi joukon kovinta vauhtia, kun pääsi vapaaksi ja paransi ennätystään. Mikäli tamman ravi pysyy yhtä hyvin kasassa, se pystyy ilman muuta olemaan korkealla. Kovasti sarjoissaan vuoden aikana noussut 12 Bilettäjä starttaa 40 metrin pakilta, mistä siltä vaaditaan hurjaa ennätyksen petraamista. Kohti tammahuippua tähyävä hevonen taipui toissa kerralla Helätin-ajossa keulasta pikkurahoille, mutta palasi sen jälkeen voittopolulle Jyväskylän paljon sopivammassa sakissa, jossa pääsi keulaan toisessa kaarteessa. 13 Hulluduunari on kohonnut kesän jälkeen huippuvireeseen, josta on osoituksena muun muassa uudet ennätykset. Koska se ei ole kuitenkaan kovin hanakka kiertelijä, sen on melko mahdotonta nousta voittoon asti pitkältä pakilta. 7 Tutun Tiltu hakee nopeudellaan ja varmuudellaan hyvää sijoitusta, mutta voittoja varten se kaipaisi hiukan puristusta lisää ratkaisumetreille. Viimeksi sen olisi pitänyt jaksaa huippureissulla toiseksi. Yllättäjät: 4 Hollaus paransi kovasti viime kuun startteihinsa. Se kulki ensin Vermossa hurjasti matkalla tuleen laukkansa jälkeen ja hoiti viimeksi Turussa leiviskänsä tyylikkäästi kuumana tipsihevosena. Tamma iski kierros jäljellä kirin 4. ulkoa ja marssi selvään voittoon. 3 Hallan Ruusu oli viimeksi kuolemanpaikkajuoksukin huomioiden hiukan pehmeä edellisiin kilpailuihinsa verrattuna, mutta sitä ei kannata unohtaa revityksistä. Se saa luultavasti paremman ressun ja vastailisi etenkin piikistä pitkään muille. Myös juoksun tempo on tasavauhtiselle tammalle Vermossa luultavasti sopivampi kuin oli Jyväskylässä. Vermon pitkällä matkalla hyvän juoksun tehneen 11 Pirttilän Olgan reissut eivät ole viime kisoissa onnistuneet, mutta sen kunto pitää. Viimeksi merkittävästi tulosriviään vaarallisempi hevonen pysyi kovassa tammalähdössä hännillä pussissa maaliin asti. Pelijakauma: Kolmossuosikkiamme Hollausta on rastittu käsittämättömän vähän ja myös Hallan Ruusu on liian unohdettu, Hulluduunari on ylipelatuin. Juoksunkulku: Vuoran Suvetar pyrähtää ravatessaan johtopaikalle, missä ei jää odottelemaan takamatkalaisia. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 5 Suuri: 5, 9, 4, 3, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Lämminveristen Tammatähti on keskiviikon kovatasoisin ja mielenkiintoisin koitos. Lisäjännityksen luo se, että Tammavaltikan sankarittarella 8 Willow Pridellä on heikko lähtörata ja sairastuminen alla suurkilpailuvoittonsa jälkeen. Ilman näitä kahta epävarmuustekijää sen olisi kyllä voinut helposti kuvitella johtavan Vermon juoksua alusta loppuun. Suosikki: 6 Selene Lune oli välillä kauden aikana jopa maan ykköstamma, mutta se ei ole ollut enää viime juoksuissaan aivan parhaimmillaan. Väkivahvan puurtajan voittosaumoja ei voi kuitenkaan missään nimessä vähätellä. Tammavaltikka sujui Selene Lunelta kaksijakoisesti. Se yllätti positiivisesti pikamatkalla vauhtivaroillaan, mutta taipui yhtä yllättäen pitkällä matkalla kärkipaikalta. Viimeksi tamma kiri 2. ulkoa asiallisesti keulasta toiseksi kestäneen 2 Ice Winen tuntumaan. Ilmojen viileneminen tekee Selene Lunelle jatkossa varmasti taas hyvää. Haastajat: Ylempänä mainittu Ice Wine on esittänyt taas nousuvirettä Tammavaltikan jälkeen. Se piti toissa kerralla Vermon kuuden hevosen Tammatähdessä sähäkästi kirinyttä True Devotionia lukuun ottamatta muut takanaan ja kiri viimeksi 6. ulkoa volttiennätysajallaan pirteästi kolmanneksi sisäradan vetäessä paremmin päätöspuolikkaalla. Nyt kokeneella tammalla voi olla ihan hyvin jo voiton vuoro loistoasemista. Aiemmin mainittu Willow Pride oli keskikesällä vähän normaalia saamattomampi, mutta huippuhyvä Forssan osalähdöissä ja niitä ennen Seinäjoen voittostartissa. Sairauspaussilta tulevalla hevosella ei tallikommenttien perusteella aiota panostaa hurjasti tähän lähtöön, koska sitä odottaa myöhemmin tärkeämpi kisa. Näistä syistä näemme sen tällä kertaa vain haastajana. Loppukesällä Ruotsista tullut 5 Matter Of Fact on aloittanut vahvasti uudessa kotimaassaan. Selene Lunen tallikaveri teki kaksi kelpo juoksua jo ennen kuin pääsi viime keskiviikon Tammatähdessä voitonmakuun vihaisella kirillään 3. ulkoa. Vaikka matka pitenee syyskuun menestysjuoksuista, Matter Of Fact on ehdottomasti kuumimpia pelihevosia. 4 Free Me on piristynyt tänä vuonna omistajansa valmennuksessa, mutta Tammavaltikka meni siltä harakoille. Tamma on saanut vetää Willow Priden tavoin reilun kuukauden henkeä, ja sen paikkoja on myös hoidettu. Free Me ei ole kuumimpia pelihevosia, mutta lapuille se kuuluu mukaan, jos käyttää useampia merkkejä. 7 Lily’s Star oli erinomainen kuukausi sitten Vermossa, kun se johti pikamatkalla ravattua Tammatähteä alusta loppuun. Muun muassa toiseksi kirinyt Matter of Fact hävisi sille reilusti. Viimeksi tamma oli 2600 metrillä paljon saamattomampi jouduttuaan juoksemaan osan matkasta 2. radalla ilman vetoapua. Lily’s Starin voi olla nytkin vaikea yltää kärkeen, koska se tuskin pääsee mielipaikalleen keulaan. Pelijakauma: Rohkenemme olla Willow Priden suosikkiasemaa vastaan sairaustauon ja tallikommenttien vuoksi. Selene Lunen viime tappioihin on reagoitu liikaa. Juoksunkulku: Ice Wine, Free Me, Lily’s Star ja Willow Pride ovat huippuavaajia, jos viimeksi mainitulla ylipäätä halutaan panostaa sairauspaussilta tosissaan kiihdytykseen. Ice Wine on todennäköisin vetojuhta. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 6, 2, 5 Suuri: 6, 2, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: Koska selkeät varmat ovat kiven alla keskiviikkona, valitsemme riskitekijöistä huolimatta tukipilariksi 6 Skyfall Shinen. Derby-finalistin luokka on kovin, mutta sen uhkakuvina ovat epävarmuus ja tallikaverusten viime päivien sairastelut. Ruuna oli tekemässä Derbyssä hyvää alkulaukan paikkausta, kunnes joutui viimeisen takasuoralla rysään, jossa laukkasi uudelleen ilman omaa syyttään. Sen jälkeen Skyfall Shine kiri Ilkka-ajon karsinnassa ylivoimavoittoon keulahevosen kannoilta. Haastajat: 4 Finswedinin otteet ovat kohentuneet kauden edetessä. Suoritusvarma kilpailija onkin tiukka vastustaja varmallemme, kun pääsee halutessaan juoksemaan tämän etupuolella. Viime kuun alussa Lahdessa kuolemanpaikalta keskipitkän matkan voitanut ruuna juoksi viimeksi 2. sisällä ja 2. ulkona, mistä kiri maalisuoralla mukavasti lähimmäksi voittaja Quick Diabloa. 11 Redemption on kohonnut huippuiskuun keskikesän paussinsa jälkeen. Sillä on alla kaksi voittoa ja yhtä monta kakkossijaa. Ruuna nappasi voittonsa vakuuttavaan tyyliin piikistä ja on esittänyt muissa starteissaan myös oivaa kirikapasiteettiaan, jota siltä keskiviikkona kysytään ikävältä lähtöpaikalta. 12 White Cross Beso voitti toissa kerralla fyysisesti vahvalla suorituksella, mutta joutui sen jälkeen sairauslomalle. Hevonen väsähti pahasti toissa lauantain paluustartissaan, jossa revitteli liikaa alkumatkalla. Siltä on varmasti lupa odottaa parempaa, mutta kaikkien kiertäminen 12-paikalta yllättäisi. Yllättäjät: 9 Hidalgo Boko on ollut koko ajan kunnossa, vaikka voitot puuttuvatkin siltä. Viimeksi se ehti kaukaa hänniltä aivan voittajan kupeelle. Ruuna ohitti lopussa selvästi muun muassa paljon lähempänä kärkeä parijonossa etenemään päässeen 3 Treasure Of Piraten, jonka etuna keskiviikon lähdössä on hyvä lähtönopeus. 10 Elaiza Camto häikäisi Kajaanissa, missä pääsi etenemään pakilta keulaan. Se irtosi lennokkaalla tyylillä murskavoittoon, mutta jäi sen jälkeen yhdestä startista pois viruksen takia. Hyvä avaaja kärsii takarivin lähtöpaikastaan kuten monesti aikaisemminkin, mutta sen otteita kannattaa ainakin seurata tulevia kisoja varten. Lujaa avaava ja usein piikissä juossut 5 Baby Beyonce on ailahdellut. Se pystyy hyvänä päivänään melko korkealle, vaikkei enää nuoruusvuosiensa vedossa ole ollutkaan. Tamman viime voitto tuli mielipaikalta ok-esityksellä Kouvolan sopivassa porukassa elokuussa. Pelijakauma: Hidalgo Boko, Elaiza Camto ja Baby Beyonce ovat edullisia merkkejä Shyfall Shinen varmistelijoille. Juoksunkulku: Baby Beyonce revittää keulaan ohi Tresure Of Piraten. Finswedenille ja Skyfall Shinelle kävisi kuolemanpaikkajuoksukin. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 6 Suuri: 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 3, 4, 6, 1

Toto65-2: 2, 11, 3, 6

Toto65-3: 14, 11, 13, 2

Toto65-4: 5

Toto65-5: 6, 2, 5

Toto65-6: 6

Hinta: 19,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-07&track=H&race=4&pool=toto65&selections=[3,4,6,1],[2,11,3,6],[14,11,13,2],[5],[6,2,5],[6]&stake=0,1&price=19,2



Suuri

Toto65-1: 3, 4, 6, 1

Toto65-2: 2, 11, 1, 3, 6, 10, 8

Toto65-3: 14, 11, 13, 2

Toto65-4: 5, 9, 4, 3, 11

Toto65-5: 6, 2, 5

Toto65-6: 6

Hinta: 168,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-07&track=H&race=4&pool=toto65&selections=[3,4,6,1],[2,11,1,3,6,10,8],[14,11,13,2],[5,9,4,3,11],[6,2,5],[6]&stake=0,1&price=168

PieniToto65-1: 3, 4, 6, 1Toto65-2: 2, 11, 3, 6Toto65-3: 14, 11, 13, 2Toto65-4: 5Toto65-5: 6, 2, 5Toto65-6: 6Hinta: 19,20 €Tästä kupongille:SuuriToto65-1: 3, 4, 6, 1Toto65-2: 2, 11, 1, 3, 6, 10, 8Toto65-3: 14, 11, 13, 2Toto65-4: 5, 9, 4, 3, 11Toto65-5: 6, 2, 5Toto65-6: 6Hinta: 168,00 €Tästä kupongille: