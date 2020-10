Ravivihje: Toto65 Magic Monday 5.10.2020

Suosikki: 1 Roberto Diver sai Kuopiossa startin alle ja starttaa makoisista asemista matkaan lähdön suosikkina. Viimeksi hevonen pääsi johtopaikalle, mistä esitys oli tasaisen reippaalla matkavauhdilla positiivinen parin kuukauden tauko huomioiden. Nopealla lähtijällä on kisa alla parannuspotentiaalia ja hevonen kuuluu jokaiselle kupongille mukaan.

Haastajat: 8 Ambrogio matkasi Kuopiossa edellisen takana ja hoiti ratkaisuhetkillä homman varmasti kotiin. Lähtöpaikka on hankala, mutta ruuna pystyy petraamaan saatuaan startin alle. Juoksun onnistuessa Ambrogio nousee korkealle ja ehkä jopa voittoon saakka. 11 Harmimatic Tinker ehti Joensuussa kakkoseksi Obrigadon jälkeen. Jyväskylässä ruuna hävisi vain Amazing Warriorille ja M.T.Master Donille tehtyään hyvän juoksun 3. ulkoa. Tällä kertaa tehtävä on sopivampi, mutta starttiväli on toisaalta venynyt pitkähköksi.

Yllättäjät: 9 Hard To Trick on tauluaan vaarallisempi menijä. Kuopiossa se ei yltänyt kärkeen 3. ulkoa sisäradan vetäessä. 4 Ready Press meni Mikkelissä hyvän ajan keskipitkällä matkalla 3. sisältä. Tarkalla juoksulla se omaa jälleen menestyssauman. 7 Boulder Luke on nopea lähtijä, joka taitaa olla pakotettu satsaamaan lähtöön hyvän juoksupaikan toivossa. Kuolemanpaikan välttäessään ruuna pystyy sijoittumaan kärjen tuntumaan. Kuopiossa johtavan rinnalta taipunut 10 Dream Divine pystyy selkäjuoksulla parempaan. 12 Edfromed meni alku- ja keskikesällä upeasti, mutta on sittemmin kadottanut vireensä. Oulussa ruuna oli vaisu keulasta.

Pelijakauma: Roberto Diver ei maistu yli 40-prosenttisena. Harmimatic Tinker (8%) on alustavasti alipelattu ja saattaa lopulta jäädä liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: Roberto Diver pitää keulat ja saa Vincent Croftin tai Boulder Luken taakseen. Matkavauhti on tasaisen reipasta.