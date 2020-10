Ravivihje: Toto5 Oulu 4.10.2020

Suosikki: 5 Onni Dahlia on voittanut lähes puolet starteistaan, vaikka laukkaakin on tullut peräti kahdeksaan kisaan kolmestatoista. Ori aikuistuu toki koko ajan. Killerillä 6-vuotias jäi 2. ulkoa selityksittä kolmanneksi, mutta kohtasi siinä huomattavasti tätä lähtöä kovempaa vastusta. Epävarma hevonen kaipaa varmistuksia, mutta on oikea suosikki.

Haastajat: 10 Liimatan Väiski on vauhdeiltaan tämän kisan eliittiä, mutta taistelutahto vaihtelee. Viimeksi hevonen tosin menetti väsyvän takana täysin asemansa viimeisessä kaarteessa ja tuon sijoituksen saa unohtaa.

9 Väylänvarren Heta on edellisen tapaan nopea ja ravivarma. Torniossa tamma ei riittänyt 2. sisältä totoon, mutta vastaava suoritus riittää tässä porukassa korkeammalle.

3 Virin Karpaasilla on kykyjä, mutta ravin kanssa tahtoo olla koko ajan pieniä pulmia. Jarmo Saarela on onnistunut hevosen kanssa yleensä hyvin ja palaa nyt rattaille.

Yllättäjät: 8 Akimin palasi Torniossa voittajaksi, mutta nyt pitäisi polkea kovempaa. 2 Jullen Hermanni on hakenut parasta virettää hieman koko Harmoisen tallin tapaan, mutta potentiaalia on tällaiseen seuraan ja lähtöpaikka on makoisa. 11 Eko-Ester ei ole hanakka voittamaan, mutta Joensuun kirin perusteella kunto on kohdallaan.

Pelijakauma: Liimatan Väiski (5 %) on unohdettu, samoin kuin pari muutakin yllättäjää. Väylänvarren Hetaa (26 %) on pelattu liikaa.

Juoksunkulku: Arvoituksellinen kiihdytys, mutta Onni Dahlia voisi viime startin perusteella päästä etenemään johtoon.