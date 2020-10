Ravivihje: Toto75 Teivo 3.10.2020

Suosikki: Tammat starttaavat kuumimpina suosikkeina Kriterium-finaaliin taistelemaan 112 500 euron ykkösrahoista. 1 Magical Princess on todennäköisin keulanimi ja sitä kautta ykkössuosikki. Oulussa Oulu Express -finaalissa hevonen meni pitkästä kuljetuksesta jumiin, mutta viimeksi tamma palasi tasolleen Kriteriumin karsintalähdössä, jota hevonen johti lähdöstä maaliin. Nopea lähtijä tähtää koko matkan johtoon ja kuuluu jokaiselle kupongille. Varmaksi sitä ei uskalla jättää, kun mukana on muitakin hyviä.

Haastajat: Yksi näistä on 5 An-Dorra, joka voitti Oulu Express finaalin tyylikkäästi kuolemanpaikalta. Kriterium-karsinnassa hevonen jäi kakkoseksi vaikka tekikin kaikkensa Road To Hilliä vastaan päästyään keulaan. An-Dorra on monipuolinen menijä, joka pystyy hyvään suoritukseen kuolemanpaikaltakin. Siitä kovan 2600 metrin lähdön voittaminen vaatisi maailmanluokan suoritusta tammahevoselta. 7 Sahara Jaeburn jäi karsinnassa kuolemanpaikalta kolmanneksi Magical Princessiä vastaan. Ori ei ollut yhtä hyvä kuin aikaisemmassa voitossaan ja saattaa parantaa finaaliin. Sahara Jaeburn ei ole alussa nopeimpia ja elää voimillaan. 3 Star Town Kemp jäi OEX-finaalissa pussiin. Kyseisen karsintalähdön hevonen voitti eleettömästi samoin kuin Kriterium-karsinnan - molemmat johtopaikalta. Star Town Kemp on hyvä avaaja, mutta keulapaikkaa todennäköisempi taktiikka lienee paikka Magical Princessin takana. Sieltä ruuna pystyisi paljoon. Fysiikasta ei 9 Consalvon menestys jää kiinni, sillä ori on erittäin vauhtikestävä menijä. Kolmevuotias rummutti karsinnassa ykköseksi kuolemanpaikalta 6 Mask Offin kupeelta ja oli vakuuttava. Consalvolla ei ole niin hyvää pätkänopeutta kuin monella muulla, mikä saattaa muodostua ulkoradoilla ongelmaksi. Siksi sillä saatetaan tähdätä kuolemanpaikalle mikäli kyseinen paikka on tarjolla. Consalvo tulee olemaan parempi Derbyssä, kun hevonen pääsee kehittymään. Jo Kriteriumissa lahjakkuus on varottava.

Yllättäjät: 4 Stonecapes Thor voitti karsinnan keulasta ja piti 11 Betty Roofin takanaan. Sisäpuolella on niin hyvät lähtijät, ettei niiden ohi ole asiaa, mutta hyvä juoksu kärjen tuntumassa on tiedossa. Lähtöpaikka on hankala nopealle Betty Roofille, jolla valmentaja näki jonkinlaiset yllätyssaumat näistäkin lähtökohdista. Myös 8 For A Reasonin lähtöpaikka on hankala, mutta tamma on parantanut sen verran syksyä kohti mentäessä, että uran paras startti saattaa hyvinkin osua juuri finaaliin.

Pelijakauma: Suosikkikaksikkoon Magical Princess (31%) - An-Dorra (30%) on luotettu liikaa. Ainakin Sahara Jaeburn että Star Town Kemp omaavat sen verran parannuspotentiaalia, että ne tekee mieli mahduttaa mukaan. Lähdössä on mahdollisuus myös yllätykselle, sillä Kriteriumin historia tuntee erittäin monta isoa yllätysvoittajaa.

Juoksunkulku: Radoilta 1,3,4 ja 6 avataan parhaiten. Magical Princess pitää keulat ja saa Star Town Kempin sekä Stonecapes Thorin taakseen. An-Dorra, Sahara Jaeburn tai Consalvo juoksee kuolemanpaikalla.