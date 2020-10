Ravivihje: Toto5 Turku 2.10.2020

Suosikki: 15 Hallan Poika teki vahvoja juoksuja jo läpi kesän, mutta voitot kiersivät. Pienen tauon jälkeen voittovirekin on löytynyt. Tämä lähtö on tasoltaan jopa sopivampi kuin Jyväskylän koitokset, mutta kahdelta pakilta riittää luonnollisesti kierrettävää. Viimeksi ori iski 3. ulkoa Qepe Pointin kanveesiin lopussa.

Haastajat: 3 Vonkari on melkoinen murheenkryyni pelaajille, sillä kykyjä selvästikin on, mutta onnistumiset kiertävät. On tullut laukkoja ja epäonneakin on riittänyt, mutta viimeksi kun kaikki näytti menevän nappiin, niin kummoistakaan kiriä ei irronnut. Potentiaalia on kuitenkin näihin sarjoihin paljon.

6 Erkkaus laukkaili koko alkukauden, mutta heinäkuussa ravisävel vihdoin löytyi. Taulun kakkosissa hevonen kamppaili tiukasti lupaavan Briljantti Buugin kanssa. Nyt alla on pieni tauko ja vire aavistuksen arvoitus.

Yllättäjät: 16 Laval Rols voitti Teivossa pitkällä kirillä ja oli selvästi aiempaa parempi. 2 Delling löi Kokemäellä johtavan rinnalta keulassa ravanneen 8 Aurauksen Pojan ja sitä seuranneen 7 Kretongin. Tässä rima nousee tuosta kisasta aika paljon. 4 Kromaus ja 9 Ekosalama ovat jaksavia, mutta hyppy on herkässä ja voitot harvassa. 10 Ajatuksenlukijalla on myös potentiaalia, mutta hevonen ei vielä 5-vuotiaana vaikuta ihan valmiita paketilta ja laukkoja tulee. 1 Hillevi Milleri palaa vamman jäljiltä ja pitkältä tauolta. Vire on arvoitus valmentajallekin.

Pelijakauma: Hallan Poika (32 %) on edullinen suosikki. Vonkari (4 %) kiehtoo myös. Erkkaus (22 %) ja Delling (15 %) tuntuvat hieman yliarvostetulta.

Juoksunkulku: Hillevi Milleri lähtee vetämään joukkoa, eikä luovu paikastaan ihan kenelle tahansa. Erkkaus on takamatkan hevosista ainakin varsin nopea.