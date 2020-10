Ravivihje: Toto5 Jokimaa 1.10.2020

Suosikit: 3 Quite A Lover on tullut kesätauon jälkeen hienossa iskussa takaisin radoille ja saa sopivassa tehtävässä ykkössuosikin viitan haarteilleen. Viimeksi ruuna kamppaili johtavan rinnalta Kriteriumin finaalipaikoista aivan loppumetreille asti, mutta tuli loppumetreillä nappijuoksun saaneen Betty Roofin ohittamaksi. Lahdessa se kiersi alkumatkan ulkoratoja pitkin johtavan rinnalle ja voitti komealla esityksellä hyvätasoisen kolmivuotislähdön. Tällä kertaa vastus on sopivaa luokkaa, mutta voitto vaatinee jälleen huippusuorituksen keulahevosen ulkopuolelta.

Lähdön todennäköinen johtonimi 5 No Vice kamppaili viimeksi johtavan rinnalta kolmanneksi, vaikka valmentajan mukaan kulutti voimia liialliseen painamiseen. Matias Salon suojatti on tehnyt kesän mittaan laadukkaita esityksiä aina ravatessaan ja kyvyt riittävät tällaisiin rahasarjoihin oikein hyvin. Antti Teivainen kiihdyttänee ajokillaan heti kohti keulapaikkaa, josta se taistelee tiukasti lähdön voitosta.

Haastajat ja yllättäjät: 9 Motivated Second on huomattavasti tauluaan kyvykkäämpi tamma, mutta kärkisijat ovat olleet tiukassa tasokkaissa lähdöissä. Villinmiehen Tammakilvan karsinnassa se oli epäonnekas saatuaan hyvän juoksupaikan sisäradan jonosta, mutta laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Valmentajan mukaan varustusta viilataan tähän starttiin ja huippupäivänä tamman kapasiteetti riittäsi yllättämään suosikkikaksikonkin. 6 Zirkonia Comery on repaleista tauluaan paremmassa iskussa ja ennakkokommentit ovat orastavan positiivisia. Lappeen Villinmiehen Tammakilvan karsinnassa se otti yllättävän laukan loppukaarteeseen ja oli ohjastajan mukaan ollut siinä kohtaa vielä voimissaan. Ei ihan ulkona tässäkään, jos löytää alussa iskuasemat parijonosta. 12 Next Hope pystyy parhaimmillaan hurjiin loppuvetoihin, mutta se antaa nyt paljon tasoitusta lähtöpaikallaan. Viimeksi tamma oli nousemassa kolmatta pitkin kohti kärkikamppailua, mutta laukkasi loppukurviin. Seinäjoen Kasvattakruunun alkuerässä sille jäi rutkasti jossiteltavaa sisäratajuoksun jälkeen. Tommi Kylliäisen suojatti juoksee nyt kengät jalassa, mikä on laskettava miinukseksi. 7 Que Tal ja 8 Quite A Rock ovat hankalilla lähtöpaikoilla ja hakevat vielä terävintä iskua taukojen jälkeen. Que Tal palasi viimeksi reilun kahden kuukauden tauolta ihan asiallisessa iskussa ja seuraili neljänneksi. Quite A Rock juoksee nyt kolmannen startin tauon jälkeen. 2 Rahart ei ole nappijuoksulla ihan nolo hevonen ja voi hyvältä paikalta kamppailla paikasta kolmen joukkoon.

Juoksunkulku: No Vice avaa keulaan ja saa Rahartin tai Felix Journeyn peräänsä. Quite A Loverilla kierretään rinnalle. Matkavauhti voi olla puolireipasta, jos No Vice ei rauhoitu kunnolla kärkipaikalle.

Pelijakauma: Motivated Second (22%) on ylipelattu. Zirkonia Comeryn (1%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton.