Ravivihje: Toto65 Vermo 30.9.2020

Suosikki: Harrastajavalmentajien lähdössä on monta mahdollista ehdokasta ykköseksi. 1 Immersive Workoutin taulu ei paljoa lupaa ja hevonen on pieneltä tauolta lisäksi vielä arvoituskin, mutta tammassa on luokkahevosen leimaa ja kun lähtöpaikkakin on oikeastaan paras mahdollinen, niin törkätään 5-vuotias sekavan lähdön ranking-kärjeksi. Hevonen aloitti uransa viime vuonna vakuuttavasti ja oli viimeksi tauolta sijoitustaan parempi, kun juoksu meni hankalaksi.

Haastajat: 12 Je Suis Justine palasi viimeksi pieneltä sairastauolta, eikä ollut vielä niin loistokas kuin Vermon voitoissaan, mutta kiri kuitenkin Toto75-tasolla 4. ulkoa totoon. Startti saattoi hyvinkin avata paikkoja ja jos heinä-elokuun vaihteen isku löytyy, niin tamma pystyy voittamaan tämän porukan takamatkaltakin.

Pelikansan alustava suosikki on 3 Emil Von Bentz ja se vähän ihmetyttää. Taulu on toki korea, mutta menestystä on tullut huomattavasti tätä helpommista tehtävistä. Ruuna on toki parantanut paljon ja menee nyt optimibalanssilla kengittä.

14 Sapphira on monen muun lähdön hevosen tapaan elämänsä vireessä. Turussa tamma oli äärimmäisen sitkeä johtavan rinnalta ja ohitti Porissa kirissä vetoapua tarjonneen Je Suis Justinen lopussa puhtaasti.

4 I Keep My Word on tuonut tunnollisen harrastajan Jukka Lintulan otsikoihin. Tamma on ollut tosi sitkeä ja menestynyt vaikeammillakin juoksuilla, mutta nyt voltin nelosella joudutaan hyvin todennäköisesti vaihtamaan jenkkikärryt tavallisiin ja sillä on varmastikin pieni vaikutus suoritustasoon.

6 What a Feeling kokeili viimeksi rohkeasti Kasvattajakruunun alkuerässä paljon enemmän ansainneita vastaan ja oli 2. sisältä kovalla tuloksella hienosti toinen. Ei tässä ainakaan kovempia ole vastassa.

8 Capercaillie Cock on saanut vihdoin kasattua tasapainoisia suorituksia useamman putkeen. Ruuna pystyy kirimään pitkään kovaa ulkoradoilla ja on takamatkaltakin varmasti vaarallinen, mikäli juoksu natsaa yhtään.

Yllättäjät: 11 MAS Bella on kovasti tauluaan paremmassa iskussa ja tamma yllättää pian jossain, mutta nyt asetelmat ovat varsin hankalat. Turussa hevonen nousi pahan lähtölaukan jälkeen vielä totoon ja kiri sitä edellisessäänkin sijoitustaan paremmin. 16 Catahecassa Zest kesti viimeksi kovan avauksen rehdisti, mutta on nyt vaikeissa asemissa takamatkan takarivissä.



Pelijakauma: Äärimmäisen hankala pelilähtö. Emil Von Bentz (26 %) on aivan liikaa luotettu. Sapphira (2 %) on selkeimmin aliarvostettu.

Juoksunkulku: Immersive Workout saattaisi saada halutessaan puolustettua alussa johtopaikan. What a Feeling on suurin uhka. Je Suis Justinella ja/tai Sapphiralla saatetaan pyrkiä jo alkumatkalla takaa kärjen rinnalle.