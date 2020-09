Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 29.9.2020

Suosikki: 9 Malecon kiehtoi pelaajia viimeksi kovasti tätä paljon kovemmassa lähdössä, mutta lähtölaukka pilasi pelin. Ruuna osoitti hypyn jälkeen, että kunto pitää ja hevonen on tässä takarivistäkin aika selvä suosikki. Forssassa Malecon polki taustalta viimeiset 800 metriä komeasti 11,4 ja kulki viimeksikin laukan jälkeen viimeiset 1800 metriä 14-pintaan.

Haastajat: Suosikin takana on sekavampaa. 8 Sultan Journey on todella vauhdikas hevonen, joka on pystynyt hyvänä päivänään lyömään tätä porukkaa paljon kovempiakin hevosia, mutta ruuna palaa sairastauolta, valmentaja epäilee sen vaativan startin ja uskomattoman huono arpaonnikin on saanut jatkoa.

1 Rim Bay Kickapoo paineli viimeksi Vermossa 3. sisältä nappijuoksulla komean tuloksen, mutta kärkisijoista on aikaa.

2 Benobi Zet oli Mikkelissä kovassa seurassa sisäratajuoksulla hyvä neljäs ja ehti suorittaa sitä ennen pari kertaa sijoitustaan paremmin.

11 Espoir de Ginai on löytänyt tänä syksynä itsensä. Porissa ruuna oli 2. ulkoa asiallinen neljäs, eikä vastus nyt ainakaan tuota kisaa kovempaa ole, jos suosikki jätetään pois laskuista.

Yllättäjät: 6 She Is Cecilia olisi viimeksi ohittanut Troopersin ilman tämän loppusuoran laukkaakin ja se on kova suoritus. Tamma tosin ailahtelee aika lailla. 5 Spade Ace Fridon kausi pääsi käyntiin vasta heinäkuussa. Ruuna ei ole tällä kaudella vielä päässyt omalle tasolleen, mutta on kokeillut nyt pari kertaa montéa ja on mielenkiintoista nähdä löytyikö siitä uutta virtaa.

Pelijakauma: Rim Bay Kickapoota (24 %) on pelattu aivan liikaa. Sultan Journey (11 %) ja Benobi Zet (4 %) olisivat kiinnostavia hakuja, mikäli varmistaa suosikkia.

Juoksunkulku: Sultan Journey karauttaa ulkoakin johtoon, jos hevosella vain halutaan suoraan tauolta satsata tosissaan.