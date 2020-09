Ravivihje: Toto5 Oulu 28.9.2020

Toto5-1 Suosikki: 1 Unplugged Face teki hyvän juoksun Kajaanissa 3. sisältä ja kiri asiallisesti loppua ehtien aivan voittomatsiin mukaan. Viimeksi tamma räjäytti pankin kirimällä peräti 6. ulkoa upealla kirillä ykköseksi. Nelivuotias on auton takaa hyvä avaaja ja pystyy paljoon, mikäli esitykset pysyvät viime kertaisella tasolla. Haastajat: Myös 8 Frozen A.F. on hyvä avaaja. Se voitti Oulussa keulasta ja oli jonkin verran parempi kuin viimeksi Ylivieskassa 4. ulkoa. 7 Hannalore kiri Oulussa Frozen A.F.:n voittamassa lähdössä rehdisti 2. ulkoa ja osoitti, että kolmannella radalla kiriminen ei tuota ongelmia. Ehjällä juoksulla tamma omaa jälleen sauman menestyä. Yllättäjät: 5 Julius Ares otti Kajaanissa maksimit 2. ulkoa eikä Kokkolassa kyennyt runttaamaan kärkimatsiin kuolemanpaikalta. Ruunalla on kykyjä nähtyä parempaan, mutta tällä kertaa starttiväli on pitkähkö. 4 Business Dan laukkasi eilen pitkäksi alussa, mutta teki tätä ennen riskin kirin kolmannella radalla Frozen A.F.:n hallitessa johtopaikalta. 9 BWT Fantinon käyttäytyminen ravipaikalla oli pettymys valmentajalle eikä itse kisassakaan tapahtunut ihmeitä 4. ulkoa. Paljon jäi parannettavaa, mikäli ruuna mielii menestyä. 12 BWT Erie otti edellisen totosijansa 2. sisältä. Viimeksi ruuna taipui kuolemanpaikalta. 2 No Elle Gran pääsee asiallisena avaajana hyviin asemiin, mistä sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa aivan kuten viime kisoissakin. Pelijakauma: Business Dan (1%) on mielenkiintoinen yllättäjäehdokas. Juoksunkulku: Radoilta 1,2 ja 8 avataan parhaiten. Unplugged Face pystynee pitämään johtopaikan hallussaan. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 1, 8, 7, 5, 4 Suuri: 1, 8, 7, 5, 4, 9, 12 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: Monté-taiston 6 Stoneisle Quidam pääsee tällä kertaa starttaamaan samalta viivalta kovinta kilpakumppaniaan vastaan ja on suosikkimme. Joensuussa 6. sisältä pystyyn voittanut ruuna oli Jyväskylässä erittäin hyvä päätöskierroksella oltuaan etusuoralla joukon keskivaiheilla. Viimeksi kärrylähdössä ruuna laukkasi lähtöön, mutta kunnossa tuskin on tapahtunut merkittävää muutosta viimeisimpiin monté-lähtöihin verrattuna. Haastajat: 9 Excel Porsche voitti Jyväskylässä Stoneisle Quidamin päästyään 20 metriä tämän etupuolelta liikkeelle. Tällä kertaa kaksikko starttaa samalta viivalta ja tiukka matsi on varmasti luvassa. Kajaanissa 3. ulkoa voittanut ruuna ei yltänyt Vermossa kärkeen liian hankalista asemista 5. ulkoa. 11 Honey Star otti Härmässä kakkossijan 3. sisältä ja Kaustisella pronssia samalta paikalta. Ruunan tehtävä on voiton suhteen haastava, mutta se tulee heittämään kaiken sekaan, että suosikkikaksikko kukistuisi. Yllättäjät: 7 Marielle Carjan nousi Jyväskylässä joukon perältä asiallisesti viidenneksi ja oli sijoitustaan parempi. 8 Cube Harry kilpailee asiallisessa vireessä eikä ole ehjällä juoksulla täysin ulkona. Edessä on uran kolmas monté-startti. Tähän asti kolmossija on paras sijoitus. 2 Short In Notes juoksee elämässään toista kertaa monté-lähdössä ja ensimmäistä kertaa totoraveissa. Paikallisraveissa se kulki laukan kanssa hieman yli 30:ää ja oli maalissa kolmantena. Pelijakauma: Stoneisle Quidam (22%) kiinnostaa selvästi Excel Porschea (39%) enemmän, ja kaiken kaikkiaan suosikkikaksikolla pärjää tässä lähdössä pitkälle. Yllättäjistä Marielle Carjan (5%) saattaa jäädä alipelatuksi. Juoksunkulku: Short In Notes pitää johtopaikan, mutta jatkossa takamatkalaisen selkä kelpaa eteen. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 6, 9 Suuri: 6, 9

Toto5-3 Suosikki: Suosikkikaksikko erottuu kolmannessa kohteessa. 3 BWT Dallas koki tappion viimeksi, mutta on kokonaisuutena tehnyt niin hyviä esityksiä, että sopivassa tehtävässä viisivuotias on selvähkö ykkösmerkki. Eikä esitys ollut huono viimeksikään, sillä ruuna nousi 2. ulkoa kakkoseksi ja lähestyi voittajaa loppuun asti. Kaustisen ykköstila tuli kuolemanpaikalta väkevän esityksen päätteeksi. BWT Dallas ei ole alussa nopeimpia, mutta jaksaa tehdä töitä matkan aikana. Haastajat: 5 Giro Sting on ollut tällä kaudella hyvä ja voittanut paljon lähtöjä. Se lopetti toissa kerralla terävästi saatuaan kiritilaa sisäradalta. Viimeksi kuusivuotias jäi etusuoralla 2. ulkoa kuolemanpaikalle, mistä hevonen runttasi viimeisellä takasuoralla kärkeen. Päätöspuolikkaalla askel alkoi sen verran painaa, että hevonen putosi viidenneksi. 8 Lush Life kesti Jyväskylässä keulasta kolmanneksi ja palasi Kajaanissa hankalista lähtökohdista takaisin voittokantaan. Ruuna olisi hyvä lähtijä, mutta saattaa hyvinkin olla että kuski tähtää selkäjuoksuun, kun hevonen on palkinnut ne hyvin viime aikoina. Yllättäjät: 11 Express Eve sai Kajaanissa kisan alle ja pystyy parantamaan. Lähtöpaikka taitaa olla turhan haastava voiton suhteen. 10 Mr McCool kiri viimeksi 4. ulkoa asiallisesti neljänneksi lähdössä, missä 6 Scream My Dream runttasi edellä 2. ulkoa kakkoseksi. 9 Big Dreams oli tekemässä Uumaassa tasaista esitystä 3. sisältä kunnes juuttui teknisesti pussiin maalisuoralle kaarruttaessa. Sijoitus tai pari saattoi palaa, mutta mitään merkittävää ei karannut vaikka kiritila pysyi hetken aikaa ummessa. Pelijakauma: BWT Dallas (69%) on kohonnut ylipelatuksi eikä käy varmaksi. Juoksunkulku: Lush Life on eturivin parhaita lähtijöitä, mutta on epäselvää satsataanko sillä lähtöön. Stormworm katsonee ensimmäiset keulat, minkä jälkeen jompi kumpi suosikeista hakee piikkipaikan nimiinsä. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 3, 5, 8 Suuri: 3, 5, 8, 11, 10, 6

Toto5-4 Suosikki: 5 Gambling Face on todennäköisin voittaja neljännessä kohteessa. Jyväskylässä ja Oulussa 2. sisältä tasaisesti hyvätasoisissa lähdöissä suorittanut ruuna palasi Bodenissa voittokantana, kun juoksu meni jälleen kerran putkeen ja hevonen pääsi iskemään voittoisaan kiriin johtavan kannasta. Nelivuotias on hyvä lähtijä ja kohtaa tällä kertaa aikaisempaa sopivamman vastuksen, mutta varmaksi sitä ei uskalla jättää, kun otteet ovat jonkin verran ailahdelleet. Haastajat: 4 Hillbilly Brucen yksi huonompi sijoitus taulussa selittyy osaltaan kuolemanpaikkajuoksulla mutta ei kokonaan, sillä ruuna antoi turhan pahoin periksi. Toki starttiväli oli pitkähkö. Esimerkiksi Rovaniemellä ruuna oli parempi vaikka joutui tekemään töitä kakkossijan eteen. Viimeksi ruuna meni startista eteenpäin ja otti 2. sisältä hopeaa. Suosikin tavoin myös Hillbilly Bruce on hyvä avaaja. 12 Rowhill's Killer on tähän lähtöön hyvä menijä, mutta heikko lähtöpaikka ja pitkä starttiväli ovat miinuspuolisia asioita sen kohdalla. Ylivauhtinen juoksu auttaisi suuresti asiaa. Yllättäjät: 6 Ducky lopetti Seinäjoella asiallisesti 5. sisältä ja viimeksi ruuna tuli hyvin perille 4. ulkoa. Ducky saattaa yllättää, mikäli juoksu menee nappiin. 1 Boogiewoogie Laday otti viimeksi 2. ulkoa nelossijan ja hävisi kärjelle selvästi. Tällä kertaa ruuna pääsee matkaan loistavista lähtökohdista. 9 Frazier Bokolla ajettiin viimeksi tarkasti selästä, mistä hevonen lopetti aivan asiallisesti neljänneksi. 7 Absolut Arctica otti edellisen ykkössijansa Rovaniemellä, missä ruuna nousi sisäradalta toisen radan veturiksi viimeisellä takasuoralla. Absolut Arctica ei ole kova työmies vaan parhaimmillaan 200-300 metrin kirillä. Pelijakauma: Yllättäjistä Ducky (2%) saattaa jäädä alipelatuksi. Juoksunkulku: Hillbilly Bruce avaa keulaan ja päästää Gambling Facen eteensä. Matkavauhti rauhoittuu tämän jälkeen selvästi. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 5, 4, 12, 6 Suuri: 5, 4, 12, 6, 1, 9, 7

Toto5-5 Suosikki: Toto5-pelin päättää lämminveristen mailin kisa, missä varmaksi käy 1 Armani Press. Se ei pystynyt haastavissa olosuhteissa eilen parhaimpaansa 2. ulkoa, mutta teki aikaisemmin niin kovia esityksiä hyvissä lähdöissä, että siltä kuuluu maanantaina odottaa voittoa. Rovaniemellä Armani Press hävisi vain avoimen sarjan menijä Stay Alertille ja viimeksi voiton vei MAS Champ. Tällä kertaa tehtävä on sopivampi ja ruuna pystyy johtamaan lähtöä alusta loppuun. Haastajat: 3 Electric Eye Am kiskaisi Oulussa 2. sisältä Armani Pressistä edelle ja voitti tämän jälkeen keulasta. Viimeksi ruuna teki sen minkä pystyi kaukaa takapareista eikä esitystä voi tuomita. 9 Fade To Jam voitti Ylivieskassa 4. sisältä ja tuli viimeksi asiallisesti perille samalta paikalta. Mailin matka ei ole paras mahdollinen, mutta Fade To Jam on ollut parhaimmillaan tiheällä starttaamisella kuten viime aikoina on nähty. 2 Galvani Boko nousi Ylivieskassa 2. ulkoa mukaan voittomatsiin ja johtikin maalisuoralla, mutta joutui lopulta tyytymään kakkossijaan. Kunto on nousussa ja lähtöpaikka on hyvälle avaajalle paras mahdollinen. Yllättäjät: 7 Lucky Cloudissa voisi olla ideaa kaksariin. Se teki Kajaanissa hyvän laukanpaikkauksen ja viimeksi ruuna kiri kovassa lähdössä tiukkaan kolmosmatsiin mukaan. Myös 6 George Birdland kilpailee tauluaan vaarallisemmassa iskussa. Kolmesta viimeisestä kisasta kahdessa se jäi vaille kiritilaa. Seinäjoella ruuna puolestaan joutui taivaltamaan kuolemanpaikalla ensimm

