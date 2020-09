Ravivihje: Toto5 Tornio 27.9.2020

Toto5-1 Suosikki: Tammalähdön 2 Universe Leader pääsee hyvistä asemista matkaan tavoittelemaan 2000 euron ykköspalkintoa. Kaustisella 3. ulkoa kakkoseksi kirinyt tamma oli hyvä Seinäjoella 2. ulkoa häviten vain keulassa dominoineelle Exit Fastbackille. Vaikka Universe Leader onkin tehnyt hyviä esityksiä, varmaksi sitä ei uskalla jättää. Haussa on delleen kauden ensimmäinen ykköstila. Haastajat: 11 Amanda Rose kesti Härmässä kakkoseksi johtopaikalta. Viimeksi tamma sai tahmean startin osin häirittynä ja jäi 3. ulos, mistä esitys oli jälleen positiivinen. Amanda Rosella on vielä vähänlaisesti startteja tälle kaudelle, ja hevonen menee koko ajan eteenpäin. Oulussa 6. sisältä Toto75-kakkoseksi lopettanut 10 Enigma Sisu joutui viimeksi tekemään liian pitkän kiri. Valmentaja on tällä hetkellä tyytyväinen tamman tilanteeseen ja hän aikoi tällä kertaa ajaa lyhyemmän kirin. Bodenissa 3. sisältä totoon kirinyt 4 Fiona Mearas jäi viimeksi kolmannelle radalle koko matkan ajaksi. Se ei ollut taipunut ennen laukkaansa viimeisen puolikkaan alussa. Yllättäjät: 7 Tilda Sonik suoritti Rovaniemellä tasaisesti 3. ulkoa. 13 Luna de Paris pääsee voltista hyvin matkaan. Tamma on selvästi tauluaan vaarallisempi ja on saanut tauon jälkeen muutaman startin alle. 3 Holy Victory Koks ailahtelee ja pystyy viime sijoituksiaan parempaan, mikäli sillä on oikea kilpailupäivä ja juoksu menee nappiin. 5 Simon Angel saa huippukuskin rattailleen. Pohjimmiltaan tamma on enemmän seurailija- kuin voittajatyyppiä. Pelijakauma: Ei pelivääristymiä. Juoksunkulku: Tilda Sonik saattaa päästä johtoon, mikäli startti onnistuu, sillä sisäpuolella ei ole rakettiavaajia. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 2, 11, 10 Suuri: 2, 11, 10, 4, 7, 13 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: Midnight Race on mielenkiintoinen lähtö, jossa kolme suosikkia erottuu edukseen. 2 MAS Champ on omissa lähdöissään päässyt palaamaan voittokantaan, kun sekä Oulussa että Porissa ruuna ehti ykköseksi 4. ulkoa. Viisivuotiaan lähtöpaikka on mainio, mutta sillä todennäköisesti tähdätään edelleen juoksuun parijonossa, kun alussa hevonen ei ole nopeimmillaan. Haastajat: 10 Dante Godiva on ravilla kova luu. Uumajassa lähtöön laukannut voimanpesä voitti viimeksi Bodenissa 5. ulkoa erittäin eleettömästi kovalla tuloksella. Takarivistäkin nelivuotias omaa menestyssauman. 1 Whogonow palasi Mikkelissä voittokantaan viemällä ykkösrahat varmasti 2. ulkoa. Aikaisemmat voittonsa ori otti keulasta, minne hyvä avaaja tällä kertaa havittelee näistä asemista. Whogonow pystyy pitämään reipasta tempoa matkan aikana ja kykenee kestämään silti ykköseksi. Yllättäjät: 6 Demon Onthe Hill ei Solvallassa kestänyt kuolemanpaikkaa ja Halmstadissa ruuna otti maksimit 2. sisältä. Nelivuotias kohtaa muutaman kovan, ja sijoitus toton tuntumassa on viime kisojen perusteella realistinen saavutus. 3 Trouble Leader kesti Seinäjoella 2. sisältä kakkoseksi kovan kärkiparin Lake's Action - Troopers jälkeen. Vastus kovenee tällä kertaa. Pelijakauma: Dante Godiva (7%) kiinnostaa alipelattuna. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 2, 10, 1 Suuri: 2, 10, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: 9 Armani Press nousee kolmannen kohteen suosikiksi. Ruuna on kilpaillut tätä kovemmissa tehtävissä viime aikoina ja hakee nyt sopivassa lähdössä paluuta voittokantaan. Rovaniemellä hevonen teki 2. ulkoa hyvän juoksun eikä hävinnyt kuin avoimen sarjan menijälle Stay Alertille. Viimeksi Armani Press kiri erittäin hyvin perille 3. ulkoa - edelle jäi hurja MAS Champ ja selvästi enemmän tienannut Elliot Web. Haastajat: 2 Dwight Sisu kiri Bodenissa 5. ulkoa mainiosti eikä ollut huono Skellefteåssakaan, missä kärki pääsi karkaamaan. Viimeksi ruuna ei tehnyt elämänsä kovinta suoritusta kuolemanpaikalta, mistä ruuna väsyi turhan varhain. Vaikka veto loppui, startti piti kuitenkin kilpailuvirettä yllä. Tällä kertaa lähtöasetelmat ovat loistavat. 1 Zultanio hävisi Oulussa selvänä suosikkina keulasta vaikka oli velvoitettu voittamaan. Viimeksikään ruuna ei saanut parastaan irti ja oli lopulta vaisu. Lähtöpaikka on hyvä, mutta starttiväli on tällä kertaa ptikähkö ja viime kisat ovat jättäneet toivomisen varaa. Lisäksi ykkösradalta ruuna ei mitä todennäköisimmin pysty pitämään keulapaikkaa nimissään. Pieneltä tauolta Zultaniolla todennäköisesti ajetaan nätimmin kuin tasaisessa kilpailurytmissä kisatessaan. 11 Surprise Leader voitti Härmässä johdosta. Viimeksi ruuna nousi 3. sisältä johtavan rinnalle etusuoralla ja tsemppasi neljänneksi. Muutama kovassa kunnossa kilpaileva menijä on vastassa, mutta eipä Surprise Leader itsekään ole ollut hassumpi. Yllättäjät: 6 Forastero voitti toissa kerralla pitkällä kirillä. Viimeksi sillä ajettiin sisältä, mistä ruuna kiri tilaa saatuaan hyvin. 5 Boulder Luke on erittäin hyvä avaaja, joka pystyy sekoittamaan kiihdytystä mutta tuskin tulojärjestystä. Pelijakauma: Zultanio (47%) on alustavasti hurjasti pelattu ja jää peleistä kokonaan rannalle. Armani Press (22%) ja Dwight Sisu (6%) kiinnostavat aivan eri tavalla. Juoksunkulku: Boulder Luke ja Deweykidumnhowe avaavat parhaiten ja valtaavat aluksi parhaat paikat. Jatkossa Zultanio tai Dwight Sisu etenee johtoon. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 9, 2 Suuri: 9, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikki: Lämminveristen avoin lähtö on tasainen koitos. 1 Club Nord Elit sai lähtörata-arvonnassa mitä parhaimman lähtöpaikan, mistä tamma pystyy johtamaan koko matkan. Viimeksi kuskilla oli aikomus tähän, mutta yksi vastustaja pääsi rajussa avauksessa keulaan eikä hevonen tämän jälkeen pärjännyt kuolemanpaikalta. Toissa kerralla Club Nord Elit teki asiallisen juoksun 2. ulkoa. Juostava matka ei ole ainakaan haitta nopealle menijälle. Haastajat: 8 Magnifik Brodde näytti olevan viimeksi tasainen 4. sisältä, mutta toisaalta kuski ei pyydellyt loppuun asti kovassa lähdössä vaan antoi hevosen rullata omaa tahtiaan sisään. Toissa kerralla keulasta alle 08-vauhtisen avauksen mainiosti kestänyt yhdeksänvuotias on rutinoitunut menijä ja kerännyt kovuutta hyvätasoisissa tehtävissä. Se pääsee kasikaistalta hyvin matkaan. 7 Cupido Sisu voitti Torniossa keulasta, mutta otti Oulussa laukan ensimmäiseen kurviin mentäessä. Ruuna pääsee hyvin liikkeelle ja on ravilla yksi mahdollisista. Yllättäjät: 12 Brooklyn Hillin kapasiteetti on kova, mutta 12-radalta voi olla vaikeuksia tiedossa, kun hevonen olisi paras sisäradalta. Mailin matkalla voi tulla liian kiire. 4 Regent Zet ei viimeksi kestänyt pitkää kiriä 3. ulkoa. Toissa kerralla ruuna menetti pussissa mahdollisuutensa. 9 Top Of The World pakitteli Oulussa kolmannelta radalta hännille ja löysi paikan 4. sisältä, mistä ruuna oli tasainen. Viimeksi hevonen otti maksimit 2. sisältä Selmer I.H.:n takaa. Rovaniemellä pussista irti päästyään hyvin lopettanut 2 Maffioso Face kilpailee hyvässä iskussa ja omaa menestyssauman, mikäli matkalla pidetään vauhtia yllä. Pelijakauma: Cupido Sisu (7%) on alipelattu samoin kuin Brooklyn Hill (5%). Juoksunkulku: Club Nord Elit saa alussa haasteen Regent Zetiltä ja pääseepä Cupido Sisu ja Magnifik Broddekin hyvin matkaan. Club Nord Elit on todennäköisin nimi keulaan. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 1, 8, 7 Suuri: 1, 8, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikki: Päätöskohteessa hyvä rivi eturivin suomenhevosia iskee kavionsa yhteen. 8 Vixus nappasi kauden avausvoittonsa viimeksi keulasta, missä sillä ei ollut hädän päivää. Nopea menijä on ollut paras keulasta ja kärjen läheltä, minne se ei tällä kertaa välttämättä pääse, kun pitkältä pakilta oriilla ajetaan mitä todennäköisimmin parijonosta. Kunto on huipussaan, mutta juoksun pitää näistä asemista jonkin verran onnistuakin. Haastajat: 7 Joriini taipui viimeksi kuolemanpaikalta, mutta oli aikaisemmin hyvä edettyään matkalla keulahevosen rinnalle. Ori on ollut koko kauden väkevä ja kuuluu jälleen peleihin. 13 Vappuäijä joutui Rovaniemellä tunnustamaan Joriinin paremmakseen. Viimeksi Oulussa kykymenijä tuli sisäratajuoksulla hyvin perille saamatta vapaata rataa turpansa eteen. 12 Vaellus ei Rovaniemellä pärjännyt Joriinille ja Vappuäijälle, mutta on mennyt sittemmin eteenpäin ja ottanut makeita kirivoittoja Toto75-tasoa myöten. Yllättäjät: 6 Niemen Eemil hävisi viimeksi niukasti keulasta. Toissa kerralla ori hävisi vain kovalle kärkikolmikolle, eli kunto on edelleen hyvällä mallilla. 3 Vilivillis kiri Mikkelissä 2. ulkoa kaksariin. Nopea ruuna on parhaimmillaan kärjen läheltä ja päässee tällä kertaa joko keulaan tai johtavan taakse. 10 Herra Heinämies voitti samalla radalla kesäkuussa, mutta on viime aikoina päässyt starttailemaan katkonaisesti. Voitto olisi tällä kertaa pieni yllätys, vaikka kapasiteetiltaan riittävä menijä tähän lähtöön onkin kyseessä. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Vilivillis ja Niemen Eemil etenevät tasaisesti kohti keulapaikkaa ja jälkimmäinen pokannee lopulta johtopaikan nimiinsä. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 8, 7, 13 Suuri: 8, 7, 13, 12, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 2, 11, 10

Toto5-2: 2, 10, 1

Toto5-3: 9, 2

Toto5-4: 1, 8, 7

Toto5-5: 8, 7, 13

Hinta: 16,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-09-27&track=To&race=4&pool=toto5&selections=[2,11,10],[2,10,1],[9,2],[1,8,7],[8,7,13]&stake=0,1&price=16,2



Suuri

Toto5-1: 2, 11, 10, 4, 7, 13

Toto5-2: 2, 10, 1

Toto5-3: 9, 2

Toto5-4: 1, 8, 7

Toto5-5: 8, 7, 13, 12, 6

Hinta: 54,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-09-27&track=To&race=4&pool=toto5&selections=[2,11,10,4,7,13],[2,10,1],[9,2],[1,8,7],[8,7,13,12,6]&stake=0,1&price=54

PieniToto5-1: 2, 11, 10Toto5-2: 2, 10, 1Toto5-3: 9, 2Toto5-4: 1, 8, 7Toto5-5: 8, 7, 13Hinta: 16,20 €Tästä kupongille:SuuriToto5-1: 2, 11, 10, 4, 7, 13Toto5-2: 2, 10, 1Toto5-3: 9, 2Toto5-4: 1, 8, 7Toto5-5: 8, 7, 13, 12, 6Hinta: 54,00 €Tästä kupongille: