Ravivihje: Toto75 Lappeenranta 26.9.2020 – 75 000 euroa ekstraa

Suosikki: Kuudes kohde on lämminveristen avoin Kavioliiga-lähtö. Onnistumisen alle saanut 3 Lexus Dream oli onnekas rata-arvonnassa ja starttaa matkaan suosikkina. Ruunan tehtävä näyttää kopiolta Porin vastaavasta, jolloin kuusivuotias pamautti keulaan eikä antanut muille mahdollisuuksia. Lähtönopeus on jonkin verran vaihdellut, mutta on vaikea kuvitella että joku ottaisi sen ulkopuolelta keulat tällä kertaa, kun 9 Le Gros Bill on arvottu takariviin. Lexus Dream on vaikea kukistettava, mikäli suoritustaso pysyy viime kertaisella tasolla.

Haastajat: 1 Hotshot Luca nousi toissa kerralla 4. ulkoa erittäin hyvin kakkoseksi. Finlandia-ajossa ravi oli epärytmissä alusta alkaen ja laukka tuli lopulta ensimmäiseen kurviin mentäessä. Muuten ohjastaja oli tyytyväinen suojattiinsa kyseisenä kilpailupäivänä. Hotshot Luca pääsee hyviin asemiin ja oriin kovuus riittää pitkälle. Le Gros Bill oli Finlandia-ajossa maanmainio johtavan perästä eikä jäänyt lopussa kovassa kärkikaksikosta Zarenne Fas - Double Explosure vaan pikemminkin saavutti näitä. Ori on ottanut harppauksia eteenpäin tällä kaudella, mutta on muistettava että hevonen elää lähtönopeudellaan ja on paras keulasta. Siksi kuusivuotias on tällä kertaa haastajan roolissa. 4 Justice Ås jäi Vermossa pussiin. Oulussa sillä ajettiin kuolemanpaikalta, kuten valmentaja etukäteen ilmoitti ja hevonen tekikin varsin suoraselkäisen esityksen. Ruuna kamppaili loppuun asti voitosta, mutta hyvän selkäjuoksun saanut 5 Big Headache ehti lopussa edelle sisäkautta ja vei ensimmäisen Kavioliiga-lähdön nimiinsä. Justice Ås on hyvä lähtijä ja saattaisi Lexus Dreamin sisäpuolelta pystyä pitämään johtopaikan. Tämän ulkopuolelta kuolemanpaikka on mitä todennäköisimmin varattuna Justice Åsille. Big Headache meni Kuopion startista selvästi eteenpäin ja hyvä selkäjuoksu on tälläkin kertaa tiedossa. Sillä on jälleen sauma menestyä ja kasvattaa eroa Kavioliigan kokonaistilanteessa.

Pelijakauma: Lexus Dreamin (59%) voittoon ylireagoitu, ja peliprosentit ovat nousseet liian korkealle. Hotshot Luca (11%) ja Justice Ås (5%) kiinnostavat.

Juoksunkulku: Lexus Dream torjuu alussa Justice Åsin, jolla ajetaan tämän rinnalta. Hotshot Luca pyrkii pitämään paikan keulan kannassa, minne pyrkinee myös Workout Wonder. Avaus on reipas, mutta toinen puolikas on maltillisempi.