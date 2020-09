Ravivihje: Toto5 Kuopio 25.9.2020

Suosikki: Monipuolinen 4 Was Vegaz kilpailee hurjalla voitto- ja totoprosentilla. Ori tekee aina parhaansa ja pettää ääriharvoin. Joensuussa kuusivuotias jäi kakkoseksi, kun Makemake oli sinä päivänä liian kova vastus. Was Vegaz teki kaikkensa eikä hävinnyt kuin päänmitan. Jyväskylässä ori piti keulasta ykköseksi vaikka viime aikoina hurjasti kulkenut Just A Flirt lähestyikin uhkaavasti. Valmentajan mukaan hevonen on ollut hieman nelitahtinen harjoituksissa eikä hän ollut täysin tyytyväinen hevoseen. Was Vegaz kohtaa hyvän haastajan, mutta oritta kuuluu odottaa voittotaistoon kuolemanpaikaltakin.

Haastaja: 2 Redemption otti edellisen voittonsa keulasta, minne nopea avaaja tällä kertaa pääsee. Myös Was Vegaz on kova avaaja, mutta on epätodennäköistä että etua ja todennäköisesti samalla voittoa luovutetaan keulapaikan muodossa pois. Redemption kilpailee mainiossa vireessä ja prykii heittämään kapuloita suosikin rattaisiin. Nähtäväksi jää, onnistuuko ruuna tässä.

Yllättäjät: 12 Västerbo Locksmith voitti Jyväskylässä ja yllätti valmentajankin, jonka mukaan voitto oli kuskin loistosuorituksen ansiota. Kunto on hyvä, muttal ähtöpaikka vienee tällä kertaa toiveet. 6 Game Of Live ja 10 He's A Keeper ovat taulujaan parempia, mutta kovia suosikkeja vastaan ei ole todennäköisesti kaksarisijoja tarjolla. Ainakin tulevaisuutta silmällä pitäen kaksikkoa kannattaa seurata samoin kuin tauolta palaavaa 8 Euro Boyta.

Pelijakauma: Oikein pelattu, ja kahdella merkillä pärjää tässä lähdössä erittäin pitkälle.

Juoksunkulku: Redemption torjuu Was Vegazin kiihdytyksessä. Matkavauhti on tasaisen reipasta ja kiihtyy kolmannelle puolikkaalle selvästi, kun miehestä aletaan ottamaan mittaa.