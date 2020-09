Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 24.9.2020

Suosikki: Seinäjoen Toto5-pelin aloittaa mailin rykäisy, jossa kovakuntoisimmat ovat joutuneet hankalille paikoille. 8 M.T.Master Don on löytänyt loppukesästä jälleen hetken kadoksissa olleen huippuvireensä ja loistavia suorituksia on jo useampi peräkkäin. Käpylä GP:ssä ruuna taisteli hurjassa seurassa totoon. Viimeksi tuli vaihteeksi voitto, kun hevonen polki 3. ulkoa omille teilleen 12,2-vauhtisella kirikierroksellaan. Suosikin pitää olla vaikealta paikaltakin lähellä voittoa, mikäli taktiikka on iltaravilähdössä edes jokseenkin aktiivinen.

Haastaja: 7 Diesel Degato on suosikkia ailahtelevampi tapaus ja enemmän juoksuriippuvainen, mutta hyvänä päivänään nopea ruuna pystyy lyömään koviakin hevosia. Haastaja on ollut viimeisissäänkin aivan hyvä, vaikka on jäänyt kovissa lähdöissä nyt kahdesti peräkkäin toton ulkopuolelle.

Yllättäjät: Vauhdikas 2 Cutthecrap napataan hyvältä lähtöpaikalta ja aktiivisella kuskilla yllättäjänä mukaan. Ruuna on parantanut vaikean jakson jälkeen hieman otteitaan ja palaa nyt pieneltä huoltotauolta tositoimiin. 6 Umberto Croft kisaa kunnossa, mutta jäi viimeksi tyystin suosikin varjoon. Ruuna ei ole omimmillaan maililla ja menee nyt kengät jalassa, joka on selkeä miinus. 1 Fade To Jam on löytänyt vielä kerran hyvän vireen ja yllätti Ylivieskassa pitkällä kirillä, mutta maililla ruunalle tulee kiire. 10 Batman Godiva ja 5 Proud Leader ovat luokkahevosia, mutta edellisestä huippusuorituksesta alkaa olla aikaa.

Pelijakauma: M.T.Master Donin (40 %) kuuluisi olla selkeämpi suosikki. Cutthecrap (3 %) on mielenkiintoinen yllätyshaku.

Juoksunkulku: Cutthecrap avaa johtoon, eikä luovuta paikkaansa ihan kenelle tahansa. Molemmat suosikit ovat parhaita selkäjuoksulla, joten lähdössä voidaan nähdä erikoiselta näyttäviä ratkaisuja.