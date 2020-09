Ravivihje: Toto65 Vermo 23.9.2020 – 65000 euron jackpot

Suosikki: Neljäs Toto65-kohde on Vermossa harvemmin nähtävä mailin voltti. Hiihtomiesten 7 Bismarck Comery on tottunut kovempaankin vastukseen ja on aika arkisessa lähdössä perusteltu suosikki, mutta lyhyessä voltissa voi takamatkalta mennä asioita nopeasti pieleenkin ja lähes 70 prosentin pelikannatus on jo liikaa. Viimeksi tuli pitkästä aikaa lähtölaukka, mutta sitä edellisessä ruuna paineli keulasta komeasti 11-tuloksella ykköseksi.

Haastajat: 6 Want To Wheels on pelimielessä yksi koko keskiviikon kiehtovimpia hakuja. Tamma on ollut tauon jälkeen mainio ja on paljon tauluaan vaarallisempi. Toissa kerralla hevonen kulki lähtölaukan jälkeen viimeiset 1700 metriä 14,0 ja nousi viimeksi taustalta totoon, vaikka juoksu meni oikeinkin hankalaksi.

2 One Who Run kuuluu myös ajoissa peleihin. Ruunalla koitettiin viimeksi ilman kenkiä ja hevonen oli paljon aiempaa parempi. 6-vuotiaalla prässättiin johtoon keskipitkälle matkalle rajulla 13,5-vauhtisella avauskierroksella ja kakkossija vaihtui neloseksi vasta aivan maalilinjalla. Hevonen osaa avata reippaasti ja on aivan liian vähällä huomiolla peleissä.

Asetelmat suosivat 1 Makemakea. Ruuna kesti Joensuun keulavoitossaan rehdisti kovan matkavauhdin, mutta ei ole sen jälkeen onnistunut.

Yllättäjät: 3 Grace Pezzo ja 5 My Ways Not Yours palaavat tauoiltaan arvoituksena ja voisi kuvitella, että kaksikko vaatii startin alle ollakseen terävimmillään. 12 Fordalovachocolate on ollut viimeisissään hyvä montéssa, mutta kärryt perässä ei ole nähty oikeaa otetta aikoihin. 13 BWT Angryman on juossut tätä kovempia lähtöjä, mutta maili on hevoselle lähtökohtaisesti vähän lyhyt matka.



Pelijakauma: Want To Wheels (6 %) ja One Who Run (2 %) kiinnostavat kovasti.

Juoksunkulku: Mailin voltin kiihdytys on herkkä. Koko paalu on nopea, eikä ole helppo arvioida kuka on lopulta keulanimi.