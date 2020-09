Ravivihje: Toto65 Teivo 22.9.2020

Toto65-1 Suosikki: Toto65-pelin viisi ensimmäistä kohdetta ovat lämminveristen Kriterium-karsintoja. Ensimmäisessä alkuerässä starttaa Timo Nurmoksen ässä 7 Sahara Jaeburn kolmevuotiaiden lämminveristen kauden pääkisaan. Ori ei parissa ensimmäisessä kisassaan pärjännyt, mutta parissa viimeisessä on alkanut tapahtua. Solvallan voitto tuli kuolemanpaikalta varmaan tyyliin. Örebrossa Sahara Jaeburn matkasi kaukana kärjestä 5. ulkona, mistä ori teki vakuuttavan kirin päätöskierroksella. Jorma Kontio väänsi kaasuhanasta päätöskaarteessa, mihin Sahara Jaeburn vastasi upealla 08,7-vauhtisella 400 metrin loppuvedolla. Koko viimeisen ringin lahjakkuus kulki 11,9-kyydillä. Nurmos on erittäin hyvä matchaamaan suojattejaan ikäluokkakisoihin eikä Sahara Jaeburnin kauden parasta kisaa ole todennäköisesti vielä nähty. Oriin kovimmalla haastajalla on kysymysmerkkejä ilmassa, joten ori käy varmaksi Toto65-peleihin. Haastaja: 1 Magical Princess oli Vermossa vakuuttava kuolemanpaikalta, mutta Oulussa tamma ei pystynyt parhaimpaansa. Kolmevuotias haki rajussa avauksessa keulat, mikä oli osasyy lopun taipumiseen. Hannu-Pekka Korven mukaan pitkä kuljetus näkyi lihasjäykkyytenä eikä tamma siten pystynyt suorittamaan parhaalla tasollaan. Loppuviikosta tilanne oli parempi, mutta kuitenkin kysymysmerkkejä on karsintalähdön yllä väistämättä. Yllättäjät: 4 Core Catcher on starttikatapultti, joka haastoi Oulu Express -karsinnassa asiallisesti kärkiparin Magical Princess - Betty Roof. Finaalissa ruuna oli epäonninen jäätyään Magical Princessin taakse pussiin. Kyseisen startin voi unohtaa. Cora Catcher pääsee hyviin asemiin sisäradalle ja kamppailee finaalipaikoista. Lähtöpaikka on suuri haaste OEX-neloselle 8 Lovestorylle. Karsinnassa pussiin juuttunut ruuna sai finaalissa hyvän juoksun 4. ulkona, mistä hevonen sai tulla kiertämättä. Suosikkien epäonnistuttua parempaankin olisi ollut mahdollisuuksia, mutta sinä päivänä nelossija oli se mihin Lovestory ylsi. 5 Wera Winner laukkasi Teivossa johtopaikalta viimeisen takasuoran alussa. Viimeksi starttiväli oli pitkähkö, mutta tamma suoritti silti hyvällä tasolla ja haastoi voittajan 2. sisältä. Lähtönopeus on Wera Winnerin ykkösase, ja lopussa nähdään riittääkö kovuus finaaliin. Sinne selviytyminen olisi yllätys. 6 Callela Ulricalla oli jonkin verran vaikeuksia kaarteissa Seinäjoella - ainakin viimeisen kurvin osalta. Loppusuoralla tamma imi selän jälleen kiinni ja jäi lopulta pussiin 2. ulos. Startti alla se pystyy petraamaan. 10 Wizard Wayne voitti Lahden starttinsa vakuuttavasti kuolemanpaikalta. Olisi ruunan etu, mikäli lähdössä pidetään vauhtia alussa kuten oletettavissa on. Pelijakauma: Sahara Jaeburn voittaa lähtönsä arviomme mukaan useammin kuin seitsemän kertaa kymmenestä. Osuvana merkkinä ori käy varmaksi. Juoksunkulku: Magical Princess saa alussa haasteen Core Catcherilta ja Wera Winnerilta, jotka lähtökohtaisesti ovat alussa räjähtävämpiä, mutta lähtöpaikan turvin tamma saattaa pystyä pitämään johtopaikan. Avaus on reipas. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 7 Suuri: 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: Toisen karsinnasn 2 Stonecapes Thor otti OEX-kakkosen 2. ulkoa häviten vain ylivoimaiselle An-Dorralle. Aikaisemmin usein kuolemanpaikalle juuttunut ori sai tällä kertaa selkäjuoksun ja palkitsi upeasti. Kakkosradalta on tiedossa juoksu toisella radalla ja viime juoksu osoitti, että kolmevuotias on menossa enemmän eteen- kuin taaksepäin kohti pimenevää syksyä. 2600 metrin matkaa on vaikea laskea miinukseksi vahvalle menijälle. Haastajat: 3 Sahara Kellyannella ajettiin Lahdessa puhtaasti kuntoa ylläpitävä startti. Juoksu meni täydellisesti putkeen, kun 2. ulkona juossut tamma pääsi selästä freesinä kirimään maalisuoralla ja palkitsi ykkössijalla. Tammalla on parannuspotentiaalia kauden päätähtäimen karsintalähtöön. 4 Betty Roof oli Vermossa mainio keulasta ja kuului OEX-finaalissa pelihevosiin, mutta lähtölaukka pilasi pelin. Jatkossa tammalla oli ongelmia kurveissa ja toinen hyppy tuli toiseksi viimeiseen kaarteeseen mentäessä. Betty Roof on suosikeista paras avaaja ja pääsee parhaimpiin asemiin, mutta toisaalta sen yllä on eniten kysymysmerkkejä. Yllättäjät: 6 Quite A Loverin otteissa ei ole ollut moittimista. Lahdessa lähtölaukan upeasti umpeen parsinut ruuna otti viimeksi voiton kuolemanpaikalta varsin vakuuttavasti. 5 Full Picture pystyisi taustavoimien mukaan menestymään, jos hevonen lähtisi ravia matkaan. Viime starttien perusteella se ei vaikuta todennäköiseltä, sillä ravia lähteminen ei ole ollut lähelläkään. 7 Believerin sisällä on kapasiteettia - kuuluihan ori Hambon pelihevosiin. Sairauspaussilta ori on lähinnä revityskamaa hankalalta lähtöpaikalta. Seinäjoella kolmatta rataa taustalle pakitellut 11 Ava di Emelin kyttää kärjen ylivauhtia, mikä saattaisi avata sille paikan loppukilpailuun. Pelijakauma: Stonecapes Thor ja Sahara Kellyanne maistuvat lähtökohtaisesti Betty Roofia enemmän. Juoksunkulku: Betty Roof avaa johtoon ja Quite A Lover kiertää rinnalle. Full Picturellakin ajettaneen aktiivisesti, mikäli ruuna avaa ravilla. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 2, 3, 4 Suuri: 2, 3, 4, 6, 5, 7, 11

Toto65-3 Suosikki: 10 Arcie's Arsenal on monipuolinen menijä, joka pystyy paljoon takarivistäkin. Viimeksi ori juoksi Vermossa 4. ulkona, mistä kolmevuotias kiersi ykköseksi tehden viimeisen ohituksen hieman ennen maalia. Se starttaa sopivassa karsintalähdössä ja on todennäköisin nimi finaaliin. Haastajat: Myös 6 Star Town Kempiltä kuuluu odottaa paljon. OEX-karsinnan keulasta voittanut ruuna jäi finaalissa pussiin 3. sisälle ja sen startin saa unohtaa. Kyseessä on hyvä lähtijä, jolla todennäköisesti tähdätään johtoon. 4 Thank The Maker laukkasi OEX-karsinnassa alussa sekä loppusuoralle kaarruttaessa menettäen finaalipaikan. Ori on tauluaan vaarallisempi ja pystyy onnistuessaan paljoon. 2 Yolo Savoy pääsee hyvänä lähtijänä matkaan loistoasemista. Toissa kerralla ori sai sisäradalta myöhään tilaa ja lopetti asiallisesti totoon. Viimeksi kiri ei kantanut 3. ulkoa OEX-karsinnassa. 8 Nutcracker on tauluaan vaarallisempi, mikäli juoksu onnistuu. Teivossa kuolemanpaikalle jäänyt tamma meni Forssassa etusuoralla johtavan rinnalta 3. sisälle ja seuraili lopussa. 5 Fiorini voitti Porissa noustuaan etusuoralla kuolemanpaikalle. Viimeisellä takasuoralla se eteni jo johtoon ja piti lopussa ykköseksi. Seinäjoella tehtävästä muodostui liian vaikea 5. ulkoa. Pelijakauma: Usealla hevosella on mahdollisuus voittoon, mutta kuudella merkillä pitäisi Toto65:ssa pärjätä pitkälle. Jompi kumpi suosikkikaksikosta voittaa lähdön yli kuusi kertaa kymmenestä. Juoksunkulku: Star Town Kemp avaa keulaan ja kaksikko Yolo Savoy - Callela Edith pyrkii tämän kantaan. Thank The Maker tai Fiorini jää toiselle ilman selkää, minne Arcie's Arsenal saattaa kiertää, jos matkavauhti menee hölköttelyksi. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 10, 6, 4 Suuri: 10, 6, 4, 2, 8, 5

Toto65-4 Suosikki: 8 Mask Offin lähtöpaikka on jälleen hankala, mutta näemme oriissa parempaa menestyspotentiaalia kuin viime kisoista voisi päätellä. Ori avaa auton takaa hyvin ja saattaa päästä jopa johtopaikalle, kun sisäpuolella on tukku tasaisempia lähtijöitä. Toissa kerralla hevonen kiri 6. ulkoa sijoitustaan paremmin ja viimeksi se jäi kovassa lähdössä liian kauas 5. sisälle. Tehtävä on sopivan näköinen ja oriilla on hyvä mahdollisuus tehdä paluu kultakantaan. Haastajat: 9 BWT Falcon voitti toisa kerralla 3. ulkoa. Viimeksi ori pääsi keulaan, mistä voitto irtosi lopulta varmasti. Ori on voittanut sekä selästä että keulasta, eikä tehtävä näytä liian kovalta etukäteen. BWT Falcon kuuluu pelihevosiin. 2 Stonecapes Tricky jäi Seinäjoella toivottomiin asemiin 6. ulos, mistä tamma pisteli hyvin loppua. Mahtavaista asemista sen menestymismahdollisuuksia ei voi väheksyä. 11 Consalvo jäi toissa kerralla pussiin. Viimeksi ori laukkasi alussa ja kulki tämän jälkeen hyvin. Viimeisen suoran kolmevuotias kiri lennokkaasti. Yllättäjät: 10 Artful Drop jäi OEX-karsinnassa pussiin ja oli itse finaalissa tasainen. 4 Piece Of Hero otti edellisen voittonsa keulasta muttei viimeksi riittänyt 2. ulkoa vaikka vastus oli sopivaa tasoa. 5 Business School teki Lahdessa lähtölaukan jälkeen hyvän esityksen jäätyään lopussa pussiin. Teivossa ruuna teki hyvin töitä kolmannella radalla kirikierroksella. 12 Governor Hoss ei OEX-karsinnassa riittänyt 2. sisältä, mutta paransi finaaliin ja oli aivan asiallinen 6. ulkoa. Näistä asemista voittaminen on kiven alla. Pelijakauma: Mask Offissa on ideaa Toto65-varmaksi, kun moni rastaa tähän kohteeseen leveästi. Juoksunkulku: Countess Chiara avaa sisäradalle ja odottaa Mask Offin eteensä. Matkavauhti rauhoittuu tämän jälkeen. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto65-5 Suosikki: 6 An-Dorran tehtävästä tuli OEX-karsinnassa mahdoton, mutta tamma selvitti kuitenkin tiensä finaaliin. Itse loppukilpailussa tamma ei jättänyt mitään sattuman varaan vaan rummutti kuolemanpaikalta ylivoimaiseen voitt

Toto65-6 Suosikki: Päätöskohde on rivin tasaisin vääntö. 2 Tito C.A. on päässyt viime aikoina starttailemaan säännöllisesti ja nousee niukaksi ykkösmerkiksi. Porissa ruuna näytti viimeisellä takasuoralla varsin hyvältä noustuaan selkään kolmannelle radalle, mutta laukka loppukurvissa pilasi pelin. Tällä kertaa lähtöpaikka on loistava. Haastajat: 10 Zeus Kemp voitti Lahdessa 2. ulkoa ja punnersi viimeksi rehdisti perille kuolemanpaikalta. Startiten myötä ruuna tuskin menee ainakaan huonompaan suuntaan. 5 Por Nie Rock voitti Seinäjoella ylivoimaisesti kuolemanpaikalta eikä ollut huono Mikkelissäkään haastavista lähtökohdista epäsopivalla mailin matkalla. Ruuna on aina mahdollinen menestyjä, kun homma ei mene taktiikkajuoksuksi. 3 William Birdland menee koko ajan eteenpäin. Seinäjoella ori jäi keulasta kolmanneksi, mutta sai jälleen kerran startin koneeseen. 11 Jugador voitti Teivossa 4. ulkoa. Viimeksi ruuna oli mukana kovassa tehtävässä eikä pystynyt parantamaan matkattuaan 7. sisällä. Näistä lähtökohdista kärjen reipas tempo auttaisi asiaa. 4 Conny Sisu on tehnyt viime kisoissaan erittäin hyvät lopetukset ja pystyy jälleen paljoon aikaisempaa paremmalta lähtöpaikaltaan. 1 Shotproof otti Vermossa 2. ulkoa maksimit Thai Profitin takaa. Tällä kertaa starttiväli on pitkähkö. Haussa on edelleen kauden avausvoitto. Pelijakauma: Arvioimme lähdössä olevan seitsemän osallistujaa, joilla on yli kymmenen prosentin mahdollisuus voittaa lähtö. Vähillä merkeillä tästä on siis vaikea selvitä. Juoksunkulku: Big Sky Hurricane katsonee alussa keulat ja luovuttaa paikkansa Toto C.A.:lle tai William Birdlandille. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 2, 10, 5, 3, 11, 4, 1 Suuri: 2, 10, 5, 3, 11, 4, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

