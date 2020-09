Ravivihje: Toto5 Oulu 21.9.2020

Suosikki: 10 Stargazer Lily on ottanut viimeiseen seitsemään starttiin kuusi voittoa ja yhden kakkosen, eikä tahti tunnu hiipuvan, vaikka sarjat nousevat. Viimeisin esitys oli tosin hieman hassu, kun tamma näytti viimeisen takasuoran lopussa jo tyhjältä ja menetti kärkipaikan, mutta kiri sitten uudestaan vielä ykköseksi. Avaus oli kylläkin ollut tosi reipas, joten siltä pohjalta hevoselle voi antaa erityisen taistelijan merkin.

Yllättäjät: 7 Holy Victory Koks spurttasi kaksi starttia sitten terävästi ykköseksi 2. sisältä. Toissa kerralla juoksu meni pieleen ja viimeksi tuli hassu laukka. Hyvänä päivänään vauhdikas tamma pystyy korkealle. 2 Cape's Captain erottuu pelaajilla muusta joukosta selväksi kakkossuosikiksi, mutta ruunan esitykset ovat olleet pitkään tasapaksuja, eikä hevonen kiinnosta peleissä, vaikka suosikkia varmistaisikin. 12 Snowline Ace on löytänyt taas ravisävelen. Viimeksi ori oli tätä kovemmassa seurassa 2. ulkoa kolmas, mutta nyt lähtöpaikka on tällaiseen 15 hevosen autolähtöön tukalin mahdollinen. 9 Exploding Anna on yleensä ollut alussa hidas, mutta tullut vahvasti loppua. Viimeksi hevonen avasi Antti Teivaisella aiempaa kovempaa, mutta sitten loppu oli työläämpi. 13 Rue de Roi, 15 I Feel on Fire ja 14 M.T.Miss Molly tarvitsevat kolmannesta rivistä tuuria, mutta suosikkia lukuun ottamatta vastus ei varsinaisesti pelota. Sähäkkä 3 Cube Harry avaa ensin johtoon ja saa hyvän juoksun. Kajaanin kurassa ruuna kamppaili tasapäin 6 Juss Tooman ja 5 True Lancen kanssa totosijoista, mutta ajautui ihan lopussa pussiin.

Pelijakauma: Stargazer Lily (60 %) on hitusen liikaa luotettu, mutta sekavaan lähtöön silti ainakin pienempiin systeemeihin ihan käyttökelpoinen varma. Holy Victory Koks (1 %) olisi yllättäjistä selvästi kiinnostavin. Cape's Captainin (13 %) peliosuudessa taitaa olla Raitala-lisää.

Juoksunkulku: Radoilta 1,3,5 ja 7 pystytään avaamaan kovaa. Cube Harry on todennäköisin ensimmäinen keulanimi, mutta tyytynee selkäjuoksuun ja lopullinen johtonimi onkin vaikeampi kysymys.