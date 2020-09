Ravivihje: Toto5 Kouvola 20.9.2020

Toto5-1 Suosikki: 3 Farzad Boko keräsi viime kaudella mukavan tilin, muttei tänä vuonna ole vielä onnistunut. Vermossa ruunalla ajettiin heikolta lähtöpaikalta pitkällä starttivälillä nätisti sisältä, mistä hevonen lopetti asiallisesti. Startti alla se pystyy parantamaan. Farzad Boko on mainettaan nopeampi avaaja ja saattaa päästä jopa keulapaikalle. Haastajat: 6 Ida's Owen sai Kouvolassa myöhään vapaata ja lopetti tilaa saatuaan mukavasti. Myös Vermossa vapaa latu aukesi myöhään. Ida's Owen on hyvä avaaja, jolla saatetaan tällä kertaa pyrkiä aggressiivisesti keulapaikalle. 1 Golden Eleven ei hyödy lähtöpaikasta, mutta täysi matka käy sille mainiosti. Jyväskylässä ruuna eteni 3. ulkoa etusuoralla kuolemanpaikalle ja tsemppasi kakkoseksi. Viimeksi Montéssa ruuna oli sisäratajuoksulla tasainen 2 Nitro Diablon viedessä voiton lähdettyään kiriin etusuoralla. 4 Celebrity Lane on nopea avaaja, joka ei ollut viimeksi parhaimmmillaan maililla sisäradalta. Forssassa se lopetti kamppailuun kakkossijasta. Keulasta täydellä matkalla tuskin ajetaan. Pelijakauma: Ida's Owen kiinnostaa. Juoksunkulku: Radoilta 3,4 ja 6 avataan parhaiten. Celebrity Lane katsonee ensimmäiset keulat ja päästää tämän jälkeen joko Farzad Bokon tai Ida's Owenin eteensä, todennäköisesti jälkimmäisen. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 3, 6 Suuri: 3, 6, 1, 4, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 1 Alfred de Luze voitti Kouvolassa 2. ulkoa ylivoimaisesti. Lahdessa ruuna starttasi kovemmassa lähdössä ja tuli tarkalla juoksulla asiallisesti loppua. Viimeksi hevonen joutui pakittelemaan hännille, mistä suoritus oli sijoitusta parempi. Ruuna kilpailee edelleen hyvässä vireessä ja loistavista asemista sillä on hyvä sauma palata takaisin voittokantaan. Haastajat: 5 Amadeus Possible voitti Riihimäellä pystyyn kuolemanpaikalta. Lahdessa ja Turussa esitys oli sisäradoilta tasaisempi. Startin onnistuessa ruuna on yksi mahdollisista. 12 Jetman Luxi palasi Lahdessa tauolta ja runttasi 3./2. ulkoa hyvin kakkoseksi ylivoimaisen The Breezen jälkeen. Startti alla ruuna pystyy parantamaan. 6 Federal Death kiri Lahdessa tarkalla juoksulla mukavasti perille ja sai puolentoista kuukauden paussilta startin alle. 14 Classic Red laukkasi Mikkelissä maalisuoralla sijalta kaksi. Vastustajat lähenivät koko ajan, joten lopullinen sijoitus olisi saattanut olla mikä tahansa kakkosen ja nelosen väliltä. Viimeksi viisivuotias teki aivan hyvän kirin 4. ulkoa. Yllättäjät: 3 Rainbow Giant voitti Jyväskylässä johtavan takaa sisäradan ohituskaistaa pitkin. Voltissa sille tuskin saadaan jenkkikärryjä perään, joilla hevonen on mennyt mainiosti. 4 Eugene Web jäi Riihimäellä vaille kiritilaa, mutta viimeksi juoksu ei onnistunut yhtä hyvin hevosen jäätyä kuolemanpaikalle. 16 Damianilla on kykyjä tulosriviä parempaan suoritukseen, mutta tauko arveluttaa etukäteen. 2 Economic Sisu oli toissa kerralla aivan hyvä sisäratareissulla kärjen tuntumasta. Nelossija oli maksimisuoritus. 13 Leaping Wolf voitti ennen koronataukoa, mutta paussin jälkeen tammalta ei ole nähty parasta puolta. 10 Sundsvik Orgoglio lopetti Jyväskylässä sisäratajuoksun jälkeen aivan hyvin samalla kuskilla kuin nytkin. Pelijakauma: Tasainen lähtö, jossa on monta mahdollista menestjää. Juoksunkulku: Federal Death pääsee hyvin matkaan, jos kuski onnistuu. Se tai jompi kumpi kaksikosta Alfred de Luze - Eugene Web edennee johtopaikalle. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 1, 5, 12, 6, 14 Suuri: 1, 5, 12, 6, 14, 3, 4

Toto5-3 Suosikki: 2 Vuaran Velehotar nousee tammahyvityksen turvin suosikiksi. Tamma on koko kauden otannalla ollut hyvä eikä esimerkiksi Vermon suorituksessakaan ollut moitetta 22,3-vauhtisen avauksen jälkeen. Loppusuoralla askel alkoi ymmärrettävästi painaa. Jyväskylässä tamma otti lähtölaukan ja menetti pelin heti kättelyssä. Ravilla Vuaran Velehotar etenee johtopaikalle ja vetää pitkään. Haastajat: 6 Riksun Kingi voitti Lahdessa varmasti keulasta. Ori jäi ennen Kuopiota pois Forssasta saatuaan pöpön syötyään multaa. Viimeksi kuusivuotias palasi pieneltä paussilta ja oli 3. ulkoa nousemassa mukaan taistoon kolmosrahoista ennen laukkaa maalisuoralla. Startti alla ori pystyy parantamaan samoin kuin Lahdessa kisan alle saanut 8 Metsärinteen Valta. Se kiri viimeisellä takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle ja yritti maalisuoralla nousta kaksaritaistoon. Yllättäjät: Vermossa johtavan takaa taipunut 1 Noran Pot ja nopea mutta ailahteleva 5 Carmeniina havittelevat suosikkien epäonnea. Mukana on kolme niin hyvää menijää, että niiden jokaisen epäonnistuminen ei vaikuta todennäköiseltä. Pelijakauma: Vuaran Velehotar valitaan kolmesta suosikista peliteknisesti varmaksi. Juoksunkulku: Noran Pot johtaa alun ja päästää Vuaran Velehottaren keulaan. Myös Carmenina hakeutuu sisäradalle, joten Riksun Kingi jäänee kuolemanpaikalle. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto5-4 Suosikki: 8 Revenestor pystyy nykyiskussaan paljoon kasikaistaltakin, mikäli juoksu onnistuu. Se oli Lahdessa mukana kovassa lähdössä, jossa voiton vei Comway Cotter ottaen asiallisen nelossijan. Viimeksi ruuna pääsi sopivassa tehtävässä keulaan eikä erehtynyt. Revenestor pääsee asiallisesti matkaan, mutta keulapaikalle ei ulkoa todennäköisesti ole asiaa. Haastajat: 2 Magnifique Elise voitti Mikkelissä keulasta. Tämän jälkeen tamma ei ole ollut aivan samanlainen jouduttuaan tekemään kirit ulkoradoilla. Kouvolassa tamma pääsee keulaan ja juostava mailin matkakin on kovin mieluinen. 6 Rebel Race ei viimeksi ehtinyt kärkeen 4. ulkoa. Aikaisemmissa hevonen oli aivan asiallinen keulasta ja kyseessä on hyvä lähtijä. Oikeana päivänä se ei ole ulkona kärkikuvioista. Yllättäjät: 5 Wilds Diamond oli Lahdessa 2. sisällä "kakkoskeulassa" johtohevosen vedettyä reipasta läpi. Tamma tuli hyvin perille. 11 Make It Rain lopetti viimeksi asiallisesti 3. sisältä. Kolmevuotiaalla ajetaan rahasarjassa yksi lähtö alle ennen tiistain Kriterium-karsintoja. 7 Al's Diva Tequila oli Kouvolassa asiallinen 4. sisältä, mutta jäi viimeksi kauas kärjestä. 9 Prins Göran on tehnyt maililla toisinaan asiallisia esityksiä. Voitto on edelleen epätodennäköinen. Pelijakauma: Revenestor saattaa heikon lähtöpaikkansa takia jäädä sopiviin pelipinnoihin. Juoksunkulku: Magnifique Elise avaa johtoon ja Rebel Race menee tämän kantaan. Revenestor saattaa jäädä kuolemanpaikalle. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 8, 2, 6 Suuri: 8, 2, 6

Toto5-5 Suosikki: Päätöskohteen suosikiksi nostetaan tauluaan vaarallisempi 9 Indi Band. Se lopetti toissa kerralla selvästi sijoitustaan paremmin 7. ulkoa eikä saanut viimeksi täyttä mahdollisuutta juostuaan 3./2. ulkona. Kouvolassa tehtävä on sopivan näköinen, missä tamma pystyy ottamaan kauden avausvoiton. Haastajat: 4 Turmalin otti Lappeessa nelossijan 2. ulkoa ja lopetti viimeksi mukavasti kakkoseksi hyvällä selkäjuoksulla. Kunto on noussut hyvälle tasolle ja tällä kertaa tamma on hyvistä asemista yksi mahdollisista. 11 Sand Of Holmö on tällaiseen tavalliseen lähtöön hyvä ja voitokas menijä, mutta tauolta tamma on arvoitus. Lähtöpaikka ei sinällään vie mahdollisuuksia, kun tamma on vahva menijä. Yllättäjät: 12 Argenteuililla on alla asialliset kirit, mutta edelleen se hakee kauden lentovirettään. 3 Ghaliya Web pääsee auton takaa hyvin matkaan ja pystyy kärjen tuntumasta olemaan korkealla kuten viimeksi Joensuussa. 2 Bella Bloom ailahtelee jonkin verran. Oikeana päivänä se pystyy olemaan yllättävän korkealla, jos juoksu onnistuu. Voitto ei ole todennäköinen. Tauluaan parempi 7 Erica Nyx, tasainet 1 Ranch Qluisa ja 5 Case Caroline sekä tauolta palaava 8 Midsummer Love tulevat seuraavina. Pelijakauma: Tasainen ja haastava lähtö, jossa ei ole selvää voittajasuosikkia. Indi Bandin tulosrivistö on keskinkertainen, joten siinä saattaa olla loppujen lopuksi peli-ideaa. Juoksunkulku: Ghaliya Web katsoo keulat ja saattaa tällä kertaa koittaa siitä. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 9, 4, 11, 12, 3 Suuri: 9, 4, 11, 12, 3

