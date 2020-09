Ravivihje: Toto75 Superlauantai 19.9.2020 – 200 000e ekstraa

Toto75-1 Suosikki: Toto75-pelin avaa Mikkelissä ajettava mailin lämminveristen ryhmäajo. Suosikki 4 Promptus on todennäköisin keulanimi ja sitä kautta varmin voittaja avauskohteessa, mutta varmaksi sitä ei uskalla jättää, kun eturivissä on muitakin hyviä avaajia. Lähdöstä voi tulla levoton. Kunnosta Promptuksen menestys ei jää kiinni, sillä toissa kerralla ruuna tsemppasi hyvin perille kuolemasta. Viimeksi viisivuotias täräytti keulaan eikä tämän jälkeen kohdannut ongelmia. Viimeksi Promptus lennähti kasikaistalta keulaan ja saattaa monen silmissä olla täysin varma keulanimi, mutta lopulta analyyttisessa mielessä alku sujui viimeksi helposti, kun sisäpuolella ei ollut nopeita avaajia. Haastajat: 9 Whogonow oli Jyväskylässä sairas. Viimeksi ori palasi pieneltä huililta ja otti kotiradallaan laukan. Whogonow jäi räikeästi kärjestä eikä tämän jälkeen ehtinyt enää kärkitaistoon mukaan. Viimeiset metrit hevonen tuli hyvin ja osoitti että kunto on jälleen nousussa. Whogonow oli voitoissaan sen verran upea keulasta, että samanlaisena se kamppailee kärjessä mailin matkallakin. Ori saa kyytiin Kari Rosimon ja pystyy tikkaamaan lyhyen matkan lujaa läpi. 3 Joseph Boko runttasi Vermossa asiallisesti perille kuolemanpaikalta ja oli jonkin verran parempi kuin aikaisemmin. Mailin matka ei suosi sitä, kun kyseessä on enemmän vahva kuin nopea menijä. 2 Ilos Silmarillion voitti Jyväskylässä johtavan takaa. Tämän jälkeen ruuna oli Derby-karsinnassa tasainen aloitettuaan keulassa ja jäätyään kierros ennen maalia Always Readyn selkään. Ilos Silmarillion teki kovassa lähdössä voitavansa, mutta jäi kalkkiviivoilla ulos finaalista. Lahdessa ruuna joutui tekemään pitkän kirin kolmannella radalla. Tällä kertaa hyvä lähtijä pääsee loistoasemista matkaan ja hyvä reissu kärkipäässä on tiedossa. Yllättäjät: 7 Adrienne's Ami voitti Kouvolassa varmasti keulasta. Ori on hyvä avaaja ja varsin suoraviivainen ajettava, joten voi olla että kuusivuotias ilmestyy alussa keulahevosen rinnalle. 1 Brazen Leonore oli mainio Lahdessa tsempaten kuolemanpaikalta positiivisesti perille. Muuten esitykset ovat olleet hieman tasaisia viime aikoina. Tamma pääsee aikaisempaa paremmalta paikalta liikkeelle, mistä viisivuotias pystyy hyvän lähtönopeutensa turvin pääsemään asemiin. Nähtäväksi jää, riittääkö kovuus maalisuoralla voittoon asti. 11 Cameleo Press kilpailee loistoiskussa. Tällä kertaa juoksusta tulee erilainen, sillä tamma ei tule pääsemään helppoon paikkaan johtavan kantaan kuten teki viime kisoissa. Ylivauhtisella juoksulla sille saattaa avautua sauma menestyä, mutta joka tapauksessa Mikkelissä ei ole helppoa pärjätä 11-radalta. Pelijakauma: Kolmeen pienimpään numeroon on alustavasti luotettu liikaa. Promptus (35%) on maltillisesti vedetty suosikki ja ykköshaastaja Whogonow (14%) puolestaan maistuu isosti. Juoksunkulku: Eturivissä on hyviä lähtijöitä laajalti. Promptus on suosikki keulaan, vaikka myös Brazen Leonore ja Ilos Silmarillion lähtevät hyvin. Adrienne's Ami ja Empire Shark ovat menohaluisia kilpailijoita eikä kuskien ole välttämättä helppoa ottaa niitä alussa kiinni. Koko avauskierros voi olla reipas, jos kaksikko lataa ulkoradoilta eteenpäin. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4, 9 Suuri: 4, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: Kakkoskohteessa siirrytään Poriin ja lämminveristen 2600 metrin taistoon. 3 MAS Champ ei ollut huono Ylivieskan eikä Oulun starteissa vaikkei voittoja tullutkaan. Molemmissa kisoissa ruuna juoksi parijonossa ja hävisi hyvälle keulahevoselle. Viimeksi tehtävä oli aiempaa sopivampi ja viisivuotias ehti lopulta varmaan voittoon 4. ulkoa. Lähtöpaikka on hyvä ja tälläkin kertaa vastus on sen verran sopivaa tasoa, että MAS Champilta kuuluu odottaa hyvää panosta voiton suhteen. Haastajat: 1 Marschall Match taipui Derby-karsinnassa finaalin ulkopuolelle, kun ruuna kamppaili Always Readya vastaan viimeisen kierroksen ajan. Viimeksi nelivuotias oli mainio tsempaten kuolemanpaikalta mainiosti hopealle. Marschall Match on mainettaan parempi avaaja, mutta sillä ei ole satsattu starttiin, kun viime kaudella se otti monta laukkaa siivekkeen takaa. Voi olla, että tällä kertaa näistä asemista ohjastaja on pakotettu lataamaan lähtöön ettei ruuna jää liian haastaviin asemiin. 11 Deangelo lopetti Vermossa sisäratajuoksulla terävästi. Ruuna sai kisan koneeseen eikä lähtöpaikka ole välttämättä niin huono kuin etukäteen näyttää. 2600 metrillä meneväiselle kuusivuotiaalle nimenomaan selkäjuoksu on paras taktiikka. 8 Matter Of Fact nousi Vermossa 3. ulkoa kakkoseksi lähdössä, missä voiton vei 4 Lily's Star keulasta. Matter Of Factin varustukseen lisätään tällä kertaa päätanko, kun viimeksi sillä oli kurvien kanssa ongelmia. Tälläkin kertaa nelivuotias joutunee kurveissa ulkoradoille, sillä lähtöpaikka on hankala. Yllättäjät: 2 Surprise Leader voitti keulasta sekä Teivossa että Härmässä. Ruuna pääsee hyviin asemiin jälleen - jos ei keulaan niin kärkihevosen kantaan sisäradalle. 9 North Lexus haastoi toissa kerralla hyvin Selene Lunen, mutta jäi viimeksi kauas kärjestä kuolemanpaikalta. Tähän kisaan jenkkikärryt laitetaan jälleen perään, joita ei viimeksi volttilähdössä ollut. Porissa vakuuttavasti voittanut 10 Uccio on kyvykäs menijä, joka tällä kertaa starttaa ylisarjassa. Pelijakauma: Matter Of Fact (1%) on unohdettu. Juoksunkulku: Surprise Leader avaa sisäradalle, mutta aktiivisen kuskin taakseen saava Lily's Star menee tämän ohi ja saattaa 2600 metrilläkin kokeilla keulasta. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 3, 1, 11, 8 Suuri: 3, 1, 11, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-3 Suosikki: Ruunaruhtinas 6 Pertturi on suosikki kolmannessa Toto75-kohteessa, joka ajetaan Mikkelissä. Ruuna teki viimeksi erittäin kovan esityksen Vermossa Ruunaruhtinas-kisan jälkeen tsemppaamalla kuolemanpaikalta kuningas Evartin kupeelta totoon. Pertturi starttaa tällä kertaa selvästi aikaisempaa sopivammassa tehtävässä, missä ruunalla on hyvä mahdollisuus palata voittokantaan yhtenä potentiaalisista Toto75-varmoista. Keulapaikalle ruuna ei välttämättä pääse, mutta kuten viimeksi nähtiin, kuolemanpaikaltakin se pystyy suorittamaan korkealla tasolla. Haastajat: 5 Lissun Eerikki kiersi Vermossa 3. ulkoa mukavasti palattuaan kuukauden paussilta kuningaskisan jälkeen. Startti alla ori pystyy parantamaan ja on suosikin ykköshaastaja. Mailin matka ei ole etu vahvalle menijälle, mutta varmistuttuaan Lissun Eerikki on mennyt hyvin myös lyhyellä matkalla. Jyväskylässä johtavan takaa sisäradan ohituskaistaa pitkin kakkoseksi kirinyt 4 Faste Viking juoksee joko keulassa tai johtavan takana. Nopea lähtijä pystyy paljoon molemmilta juoksupaikoilta mikäli ravi tällä kertaa maistuu. 11 Vaellus kiri Kuopiossa kärkeen 3. sisältä/3. ulkoa. Ori teki hyvän suorituksen ja oli terävämpi kuin 2 Vapperi, joka juoksi yhtä paria lähempänä kärkeä. Vapperi ei pystynyt parhaimpaansa, mutta oli parempi toissa kerralla Vermossa 5. sisältä kovassa tehtävässä. 9 Hevillä oli Jyväskylässä asiallinen kuolemanpaikalta, mistä ori tsemppasi kakkoseksi Kuopiossa. Maililla voi tulla liian kiire takarivistä. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Faste Viking ja Pertturi erottuvat alussa. Jälkimmäinen edennee keulapaikalle. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6, 5, 4, 11, 2 Suuri: 6, 5, 4, 11, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-4 Suosikki: Neljäs Toto75-kohde on matala lämminverisarja tammoille, joka juostaan Porissa. 2 Beach Girl hakee jo yhdeksättä voittoaan tälle kaudelle ja sellainen saattaa hyvinkin olla tulossa, sillä lähtöpaikka on paras mahdollinen ja kyseessä on nopea avaaja joka starttaa sopivassa tehtävässä. Vermossa viisivuotias näytti lähtönopeuttaan kiskaisemalla johtopaikalle. Turussa voitto tuli varmasti 3. ulkoa. Haastajat: 7 Je Suis Justine käytti viimeksi pätkän keskellä lähtöä etenemällä johtopaikalle eikä kyennyt lopussa puristamaan voittomatsiin. Tätä ennen viisivuotias otti voiton keulasta kovalla tuloksella. Lähtöpaikka on tällä kertaa hankala suosikkiin nähden. 1 Melody Heel on osoittanut hyvää kuntoa ja starttaa täysin oikeassa lähdössä. Nopea lähtijä otti voittonsa keulasta eikä ollut huono Kaustisellakaan paikattuaan viimeisen takasuoran hypyn lennokkaasti. 12 Pitch Perfect ei Oulussa kestänyt kärkipaikalta ykköseksi, mutta sai tärkeän ja kunnollisen startin koneeseen. Lähtöpaikka saattaa voittoa ajatellen olla liian vaikea tällä kertaa. Yllättäjät: 6 Exceptional voitti toissa kerralla keulassa juosseen 4 Uniquesinen 2. sisältä. Viimeksi kiritilaa ei tullut ajoissa. 10 Matter Of Course on kilpaillut hyvissä lähdöissä eikä takarivikään vie sen menestymismahdollisuuksia, mutta pitkä starttiväli ei ole etu. 11 Sapphira taisteli Turussa hyvin perille kuolemanpaikalta ja jatkaa hyvässä vireessä. Ylivauhtisella juoksulla sille saattaa avautua sauma yllätykseen. Pelijakauma: Melody Heel (3%) on ali-, ja Je Suis Justine (24%) puolestaan ylipelattu. Juoksunkulku: Radoilta 1,2,5 ja 7 avataan parhaiten. Beach Girl avaa keulaan ohi Melody Heelin tai hakee paikan haltuunsa Queen Of Piratesilta. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2, 7, 1, 12, 6, 10, 11, 4 Suuri: 2, 7, 1, 12, 6, 10, 11, 4, 5, 3, 8, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-5 Suosikki: Viides Toto75-kohde on 15-hevosen ryhmälähtö Mikkelissä. 8 Tanpopo kohoaa selväksi suosikiksi, kun ruuna pääsee mitä todennäköisimmin etenemään johtopaikalle, mistä ykköshaastaja 12 Effronte Photo olisi parhaimmillaan. Tanpopo pääsi Turussa johtopaikalle ja voitti varsin helposti palattuaan viivalle kuukauden starttipaussilta. Parannusta voi olla luvassa, kun starttiväli on lyhyempi. Haastaja: Effronte Photo ei ole normaalisti laukkaherkkä tapaus, mutta toissa kerralla hyppy tuli kesken kirin. Vermossa tästä ei ollut tietoakaan, kun hevonen pääsi mielipaikalleen keulaan. Siitä ruuna voitti vakuuttavasti kosteissa olosuhteissa. Tällä kertaa suosikin lyöminen on haastava tehtävä, mutta muuten tehtävä on niin sopiva että totosijaa siltä pitää odottaa ehdottomasti. Yllättäjät: 3 Santo Grialilla ajettiin tauolta nätisti Vermossa. Ruuna tuli tilaa saatuaan hyvin ja pystyy parantamaan saatuaan kisan alle. 13 Quite A Boy on tasaisen varma suorittaja, joka teki mainiot juoksut Forssassa. Voiton ruuna otti 3. ulkoa eikä ollut huono jälkimmäisessäkään kuolemanpaikalta. Quite A Boy söi keulahevosen ja oli maalisuoralla pitkään kakkosena. Viimeksi kuusivuotias laukkasi sisäralla loppukurvissa. 15 Don Corleone Trot lopetti hyvin Lahdessa 4. ulkoa ja teki kelpo suorituksen Vermossa 4. sisältä. Ruuna sijoittuu tasaisesti mutta voittaa nykyään harvoin. 5 Borgmester on tulosriviään vaarallisempi ja matka käy sille. Epävarmuus kuitenkin piinaa. Pelijakauma: Tanpopo (44%) on maltillisesti pelattu ja käy varmaksi. Juoksunkulku: Tanpopolla ajetaan alussa tasaisesti eteenpäin ja ruuna päässee lopulta johtoon. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 8 Suuri: 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: Kuudes kohde on lämminveristen avoin taisto Porissa. 7 Thai Profit teki suosikeista parhaan juoksun Finlandia-ajossa ja saa seiskaradaltakin ykkössuosikin viitan ylleen. Ruuna lähti 3. ulkoa kolmannelle viimeisellä takasuoralla ja kesti mainiosti kiertelyn ulkoradoilla. Samanlaisena hevonen pystyy paljoon juoksulla kuin juoksulla. Haastajat: 2 Cameron Evo voitti Ylivieskassa keulasta ja teki Finlandiassa sen mikä tehtävissä oli viimeisestä sisältä. Tällä kertaa ori pääsee loistopaikalta matkaan ja tavoitteena lienee joko koko matkan johto tai hyvä selkäjuoksu toisella radalla. 4 Lexus Dream saattaa pitkästä aikaa päästä maililla keulaan, mistä nopea menijä on vaarallinen. Finlandiassa kuusivuotias jäi alkukiihdytyksessä johtavan rinnalle eikä kyennyt parhaimpaansa vaikka sai etusuoralla selän eteensä. Yllättäjät: 11 Grainfield Aiden voitti Vermossa pystyyn kuolemanpaikalta ja kilpailee nousuvireessä. 9 Tito C.A. oli Turussa tasainen johtavan rinnalta. Ruuna saattaa mennä eteenpäin saatuaan startin alle, sillä valmentaja peräänkuulutti tiuhemman starttaamisen perään. 1 Spirit Squad on vihdoin päässyt nopeimmista avaajista sisimmäksi ja voi hyvinkin olla, että tammalla kokeillaan maililla keulasta. Todennäköisempää on, että jompi kumpi Cameron Evon tai Lexus Dreamin selkä kelpaa eteen. Se olisi taloudellisin ratkaisu. Pelijakauma: Thai Profitin (30%) peliosuudessa on nousun varaa, ja hevonen jätetään peliteknisesti varmaksi tähän kohteeseen. Juoksunkulku: Radoilta 1,2,4 ja 7 avataan parhaiten. Cameron Evo pyrkii torjumaan Lexus Dreamin, joka päässee kuitenkin edelle. Thai Profit kiertää toiselle ilman vetoapua. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 7 Suuri: 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: Rivin päättää lämminveristen mailin ryhmäajo, joka juostaan Mikkelissä. Selväksi suosikiksi erottuu 5 Com Milton, joka on ollut koko ajan hyvä ja pääsee nopeana avaajana mitä todennäköisimmin pahimman vastustajan etupuolelle. Tämän jälkeen voittoa voi sopivassa tehtävässä odottaa. Ylivieskassa kuusivuotias jäi Cameron Evon ulkopuolelle eikä menestynyt, mutta viimeksi voitto tuli kengät jalassa erittäin varmasti 2. ulkoa. Haastaja: 3 Knows Bestillä meni valmentajan mukaan kaikki pieleen Suur-Hollolan välierässä. Tämän jälkeen ruuna on pitänyt paussia ja palaa Mikkelissä lähtöviivalle. Hannu Laakkosen mukaan olisi hyvä, jos startteja olisi alla, mutta hän piti suojattiaan niin hyvänä menijänä pohjimmiltaan, ettei menestys näistäkään lähtökohdista yllätä. Treneeissä Knows Best on esiintynyt edukseen. Hyvin matkaan pääsevä 1 BWT Divine on päässyt loistopaikalle ja havittelee suosikkikaksikon epäonnistumista. Toissa kerralla tamma haastoi johtavan takaa hyvin Peanutsin ja viimeksi viisivuotias lopetti myös asiallisesti. BWT Divine on niin nopea lähtijä, että ulkopuolelta siltä ei välttämättä ota keuloja kukaan tässä lähdössä. Keulajuoksu saattaa olla tiedossa. Yllättäjät: 10 Arctic Lover ei hyödy matkasta, mutta esitykset ovat olleet viime aikoina kokonaisuudessaan hyviä. Forssassa ori sai myöhään tilaa ja lopetti pirteästi. 2 Fast Time on myös hyvä avaaja ja kärjen tuntumasta se pystyy sijoittumaan keulan kantaan. Forssassa ruuna jatkoi hyviä esityksiään kuolemanpaikalta. 9 Jack Vader voitti Kouvolassa 4. ulkoa eikä ollut huono viimeksikään 3. ulkoa. Ruuna on varma suorittaja ja kerää usein hyviä sijoituksia, mutta voittoja kertyy tilille harvoin. 11 Ricocone esiintyi Vermossa tasaisesti sisäratajuoksulla. Startti olisi alla, mutta lähtöpaikka taitaa viedä suurimmat toiveet kärkisijoista. 6 Tapiro Jet pääsee hyvin matkaan ja kunto vaikuttaa olevan nousussa. Kovassa lähdössä voitto yllättäisi. 12 Por Nie Rock tekee aina parhaansa. Maili ei ole sille optimaalisin matka, ja ylivauhdillakin sijat 3-5 tuntuvat realistisilta. Pelijakauma: BWT Divine (4%) omaa peliprosenttejaan paremman mahdollisuuden yllättää. Juoksunkulku: BWT Divine pitää johtopaikan ja Fast Time menee tämän kantaan. Com Milton hakeutuu kiihdytyksessä asiallisena lähtijänä Knows Bestin eteen, mutta saattaa jäädä kuolemanpaikalle mikäli BWT Divinella päästellään johtopaikalta. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 5 Suuri: 5, 3, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4, 9

Toto75-2: 3, 1, 11, 8

Toto75-3: 6, 5, 4, 11, 2

Toto75-4: 2, 7, 1, 12, 6, 10, 11, 4

Toto75-5: 8

Toto75-6: 7

Toto75-7: 5

Suuri

Toto75-1: 4, 9

Toto75-2: 3, 1, 11, 8

Toto75-3: 6, 5, 4, 11, 2

Toto75-4: 2, 7, 1, 12, 6, 10, 11, 4, 5, 3, 8, 9

Toto75-5: 8

Toto75-6: 7

Toto75-7: 5, 3, 1

