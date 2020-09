Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 18.9.2020

Suosikki: 1 Piteraq on aloittanut Suomessa vahvasti ja kohoaakin Jyväskylässä sopivassa seurassa nappipaikalta selvästi illan pelatuimmaksi Toto5-hevoseksi. Lahdessa ruuna jäi suurena suosikkina keulapaikalta kakkoseksi, mutta tuolloin ravattiin varsin raskaissa olosuhteissa ja se tuntui olevan hevoselle pieni miinus. Esitystä ei voi siltikään suuremmin moittia, sillä edelle ehti vain kova Zeus Kemp. Suosikki ei välttämättä pysty puolustamaan sisäradalta johtopaikkaa, mutta open strech -radalla pussitusriski on siinäkin tapauksessa aika pieni ja 4-vuotias on tehnyt hyviä juoksuja myös johtavan rinnalta.

Yllättäjät: Loppulaumaa ei ole helppo laittaa paremmuusjärjestykseen. 10 Fakir Nyx oli elokuussa mainio, mutta viimeksi Oulussa hieman tasainen. Takarivistä ruuna antaa taas alussa aika paljon tasoitusta. 4 Raise Wise As on todella vauhdikas hevonen ja todennäköinen ensimmäinen keula. Ravin kanssa on hieman vaikeuksia, mutta nyt riisutaan taas kengät ja se auttaa jonkin verran. 3 Sweet Carolina avaa myös hyvin. 5-vuotias oli Tammaderbyn karsinnassa positiivinen kolmas, mutta otti finaalissa harmittavan laukan. 6 Mamajuana on saanut pari starttia sairastauon jälkeen ja suunta on parempaan. 5 Lucille Bourbon on pienen lamavaiheen jäljiltä nousussa, mutta suosikki tuntuu joka tapauksessa liian kovalta. 7 Coldspring palaa pitkältä tauolta matalalla profiililla. Hevonen palaa aika maltillisin valmisteluin, mutta on ennenkin ollut vastaavista lähtökohdista asiallinen.

Pelijakauma: Piteraq (70 %) on aika oikein pelattu suursuosikki.

Juoksunkulku: Raise Wise As pystynee ohittamaan Piteraqin alussa, mutta on suosikillakin sanansa sanottavana jo siinäkin taistossa.