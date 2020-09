Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 17.9.2020

Toto5-1 Suosikki: 4 Com Tuff oli Lahdessa parempi kuin kertaakaan aiemmin Suomessa, kun hevoselta riisuttiin kengät ja jätettiin korvat auki. Ruuna kiersi päätöskierroksen alussa 2. ulkoa johtavan rinnalle ja piti sitkeästi vauhtinsa puristaen ykköseksi, vaikka ensin näytti, että loppusuoralla tulee uskonpuute. Hevonen jatkaa lähtökohtaisesti ilman kenkiä Lappeessa, mutta se asia kannattaa vielä tarkistaa, sillä aiemmissa kisoissa otteet ovat olleet aika nahkeita ja sellaisena suosikkiasema olisi väärä. Haastajat: 3 Capo The Amour palaa sairastauolta, mutta valmentajan mukaan alla on reipas hiitti ja hevonen on ennenkin ollut vastaavilla valmisteluilla hyvä. Nopea avaaja on mielenkiintoisella paikalla ja todennäköinen keulahevonen. 5 Bean Dead Cert palaa edellisen tapaan sairastauolta. Tamman harjoitusotteet ovat olleet normaaleja. Hevonen on ailahdellut starteissa aika paljon, mutta ollut parhaimmillaan, kun koko matka on menty reipasta. 9 Rebel Royal voitti Kouvolassa johtopaikalta, vaikka joutui avaamaan kymppiä. Vermossa hevosella vaikutti kovassa seurassa olevan vielä voimia jäljellä, kun se kompuroi 2. sisällä laukalle viimeisen takasuoran lopussa. Lappeessa ei ole helppo kierrellä takaa kärkeen, mutta 11 Finsweden ja 10 Mary Hotshot omaavat hyvän fysiikan ja pystyvät rankaisemaan, mikäli kärkipäässä innostutaan pitämään matkalla kovasti vauhtia. Yllättäjät: 8 Mickey The Artist laukkasi viimeksi lähtöön, mutta teki elokuussa oikein sitkeitä juoksuja. 8-radalta juoksu tuskin onnistuu, mutta jos, niin hevonen on mahdollinen jättiyllättäjä. 6 Delightful Moment avaa lujaa, mutta saisi taistella lopussa innokkaammin. Ruuna on juoksunkulun kannalta olennaisessa roolissa. Pelijakauma: Ei ihmeitä. Juoksunkulku: Capo The Amour ja Delighful Moment erottuvat kiihdytyksessä. Jälkimmäiselle luulisi kelpaavan edellisen selkä. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 4, 3, 5, 9 Suuri: 4, 3, 5, 9, 11, 10, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikit: Lämminveristen Villinmiehen Tammakilvan karsinnoista ensimmäinen on myös arvoituksellisin. 8 Roseland on osoittanut omaavansa potentiaalia ikäluokan kärkikaartiin. Tamma voitti Jyväskylässä Kasvattajakruunun alkuerän johtopaikalta, mutta oli sitten kipeä Vermossa, vaihtoi tallia ja sairastelut ovat haitanneet valmistautumista tähän ihan jonkin verran. 3 Arctic Emma on yksi ikäluokan nopeimpia tammoja, mutta ailahtee hurjasti ja vailla logiikkaa. Hevoselle jäi Derby-karsinnassa 2. sisältä jossiteltavaa, mutta lohdutuslähdössä se oli taas 3. sisältä/2. sisältä oikeinkin saamaton. Yllättäjät: Muilta ei ole nähty vielä supernäyttöjä. 1 Mickan on tosin juossut vasta neljä starttia ja tuntuu kehittyvän harppauksin. Vermossa tamma oli hyvä kakkonen lahjakkaan 3-vuotiaan Road To Hillin takaa ja saa tässäkin nopeana hevosena hyvän juoksun. 6 Tingalingin kausi on ollut vaikea. Tamma väläytteli 3-vuotiaana, mutta tänä vuonna ravikin on ollut hakemista. 7 Arctic Dessert omaa hyvän fysiikan ja tuntuisi varmistuneen jonkin verran uusissa käsissä. Derby-karsinnassa hevonen kiri mukavasti alle 11-vauhtia viimeiset 400 metriä. Pelijakauma: Ei ihmeitä. Juoksunkulku: Arctic Emma avaa johtoon ja saa Mickanin taakseen. Roseland edennee kysymään keulapaikan kohtaloa, mutta luultavimmin se ei ole tarjolla. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 8, 3, 1 Suuri: 8, 3, 1, 6, 7

Toto5-3 Suosikki: 6 Mascate Matchin voittokulku sai jatkoa Derbyssä ja ikäluokan hallitsija on suuri suosikki myös Villinmiehen Tammakilpaan, sekä luonnollisesti jo sen karsintaan. Etenee nopeasti johtoon, saa tehdä oman juoksunsa, eikä terveenä häviä. Yllättäjät: 3 Muckelymimmy sai Derby-karsinnassa pidettyä alussa Mascate Matchin selän takarivistä ja seurasi 2. sisältä voimat tallella finaaliin. Siinä juoksupaikaksi jäi mustapekka johtavan rinnalla ja taipuminen oli ymmärrettävää. Päässee tässä 2. sisälle, josta kakkonen olisi Derby-karsinnan tapaan tarjolla. 2 Brave Dame Vivian tulitti Derby-karsinnassa lujaa loppua 4. sisältä. Seinäjoella tammalla ajettiin rohkeammin ja se oli rehti kierrettyään matkalla johtavan rinnalle. Putoaminen ykkösradalle kiihdyttämään ei ole optimiasia, mutta kamppailee finaalipaikasta. 8 Lex Libertylle jäi Derbyn lohdutuslähdössä kovasti jossiteltavaa, kun tamma pinkoi 4. sisältä/3. ulkoa lujaa loppua, mutta ajautui hieman ennen maalia pussiin. Hevonen väläyttelee, mutta nyt lähtöpaikka on varsin ankea. 4 Haldiaz kulki Derby-karsinnassa hurjasti lähtölaukan jälkeen ja ehti jäädä vielä pussiin. Viimeksi meno oli kengillä tahmeaa, mutta nyt hevonen palaa taas optimibalanssiin. 5 Adorable Princess kiri Riihimäellä Nuorten Sarjan voittoon 3. ulkoa. Valmentaja uskoo hevosen menneen tuosta vielä eteenpäin, mutta rimakin nousee melkoisesti. Pelijakauma: Muckelymimmyn (2 %) kuuluisi olla kakkossuosikki. Juoksunkulku: Mascate Match etenee johtoon ja saa Muckelymimmyn taakseen. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto5-4 Suosikki: Kolmas karsinta on tasoltaan laajin, jossa suosikiksi voisi nimetä mielensä mukaan minkä vain rankingin kärkikolmikosta. 6 Galway Girlillä ajettiin Derby-karsinta passiivisesti ja kovaa lopettaneelle tammalle jäi runsaasti jossiteltavaa. Juho Ihamuotilan suojatti sai kovista parhaimman lähtöpaikan, päässee keulaan ja nimetään ideasuosikiksi. Haastajat: 8 Piece of Glory ei päässyt sekään Derby-karsinnassa käyttämään 3, sisältä aivan kaikkia voimiaan, mutta selvisi kuitenkin finaaliin ja oli siellä 3. sisältä hienosti neljäs. Tässä on tarjolla paikka johtavan rinnalle, mutta tamma osallistuu siitäkin voittotaistoon. 10 First Class Lady on kerännyt ikäluokan tammoista toisiksi eniten rahaa, vaikka kävi kesällä tuonelan porteilla ähkyn vuoksi. Hevonen oli Derby-karsinnassa hieman tasainen 3. ulkoa, mutta viimeksi Seinäjoen kasvattajakruunun alkuerässä aivan murskaava prässättyään voimalla johtoon 1. takasuoralla. Takarivi on selkeä miinus, mutta 4-vuotias pystyy silti nousemaan voittotaistoon. Yllättäjät: 2 Next Hope ja 7 The Breeze ovat tehneet hyvää työtä rahasarjoissa, mutta nyt rima nousee hurjasti. Next Hopelle jäi Seinäjoella sen verran jossiteltavaa, ettei finaalipaikka ole hyvältä lähtöpaikalta ihan mahdottomuus, mutta vaatisi toki jonkin kovan epäonnea. Pelijakauma: Galway Girl (20 %) ja Piece of Glory (18 %) voisivat olla enemmän pelattuja ja takariviin arvottu First Class Lady (32 %) on väärä alustava pelisuosikki. Juoksunkulku: Galway Girl etenee johtoon ja Piece of Glory kiertyy rinnalle. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 6, 8 Suuri: 6, 8, 10, 2

Toto5-5 Suosikki: 1 She Rains on hyvä vaihtoehto toiseksi läpivarmaksi Lappeen Toto5-peliin suursuosikki Mascate Matchin kaveriksi. Tamma ei ole tänä vuonna voittanut, mutta on osoittanut hyvää kuntoa läpi kesän. Viimeksi ravi katosi kirissä ulkoradoilla, mutta nyt tehtävä näyttää koko matkan johdolta, eikä sisäradalla pitäisi tulee eteen ravivaikeuksia. Hevonen olisi viimeksi pystynyt hyvään sijoitukseen kovassa Derbyn lohdutuslähdössä ilman laukkaansa. Haastajat: 9 Believe Your Dream ei jaksanut punnertaa Derby-karsinnassa 2. sisältä viidettä sijaa korkeammalle, mutta nyt matka on suotuisampi. Nopea tamma pystynee puolustamaan paikan suosikin takana ja silloin olisi finaalipaikan suhteen paljon voitettu. 8 African Queen on kilpaillut kesän Ruotsissa. Viimeksi tammalle jäi Vermossa 2. sisältä jonkin verran voimia, mutta nyt juoksu menee eturivin uloimpaa jankalammaksi. Yllättäjät: 6 Zirkonia Comery väläytti Forssassa, kun hevosella ajettiin keulapaikalla tasaista kovaa läpi. Vermossa jäi jonkin verran jossiteltavaa ja Oulussa juoksu meni liian raskaaksi. 5 Skyfall Sofiella koitetaan ilman kenkiä, mutta parannettavaa on aika paljon aiempaa kovemmassa tehtävässä. Pelijakauma: She Rains (42 %) voisi olla suurempikin suosikki Juoksunkulku: She Rains pitää johtopaikan ja saa Believe Your Dreamin taakseen. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 1 Suuri: 1

