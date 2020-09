Ravivihje: Toto65 Vermo 16.9.2020

Suosikki: 9 Uljas Suomalainen voitti toissa kerralla keulasta. Viimeksi Seinäjoella ori teki hyvän nousun 5. ulkoa ja näytti kunnon pitävän. Sen kiritonni oli 24,1-vauhtinen. Uljas Suomalainen on suoritusvarmuudellaan tasaisen porukan niukka kärkirankkaus takarivistäkin.

Haastajat: 3 Tuviker on viime juoksunsa perusteella takuulla joukon vahvimmassa kunnossa. Ori oli elementissään ylipitkällä matkalla neljällä kilometrillä ja ohitti loppukirissä muun muassa kivikovan Morisonin. Tuviker on saanut vanhemmiten lisää nopeutta, mutta huomioidaan silti sekin, että perusmatkalla ajettua ryhmälähtöä verkkainen avaaja ei ole voittanut sitten huhtikuun 2019. 10 Lakuri oli toissa keskiviikkona Vermossa suursuosikki Uljas Suomalaista vastaan, mutta hävisi lähdön kiihdytyksessä. Hevonen oli edelleen hyvä ja on tällä kertaa monin verroin vähemmän rastittu. Takarivi on aina takarivi, mutta 4 Jamirin takaa voi päästä yllättävän hyviin juoksuasemiin. 1 Kartierilla haaveiltiin talvella jopa kuninkuuskisasta, mutta kesä sujuikin tauon merkeissä jalkavammaa parannellessa. Taukonsa jälkeen hevonen on esitellyt ihan hyvää kuntoa ja pian lienee taas voiton vuoro. Vieremällä ori laukkasi viimeisen takasuoran alussa ja uudelleen loppusuoralle käännyttäessä, mutta syöksyi hyppyjen välin kovaa. Viimeksi Oulussa Kartier kiersi 4. ulkoa muut paitsi suojajuoksun jälkeen loppusuoran omaa vauhtiaan tykittäneen Virin Camillan. Heikki Mikkonen aikoo ladata Kartierilla pitkästä aikaa starttiin. Ori on näyttänyt pystyvänsä 20-vauhtiseen avaukseen ja jos askelet sopivat lankulle, piikkipaikan valtaaminen on mahdollista.

Yllättäjät: 2 Humiro on mielenkiintoinen huippupaikalta ja Ari Moilasen ohjastamana. Viimeksi Vermossa ori oli hyvä kolmas keulavoittaja Uljas Suomalaisen takaa, ja voimia taisi jäädä talteenkin. 11 Julmin on noussut hyvään kuntoon. Viimeksi se kiri hänniltä hyvin loppua neljättä rataa pitkin eikä ollut merkittävästi lähdön kärkikolmikkoa Uljas Suomalainen–Lakuri–Humiro huonompi. 12 Enon Vilppi olisi ollut paremmalta lähtöpaikalta korkeammalla rankingissa, sillä kunto on kohdillaan. Toissa kerralla Erkon Pokaalissa ori spurttasi lopun terävästi 4. sisältä. Viimeksi Tähtisprintterissäkin ori oli ihan hyväksyttävä 4. ulkoa, vaikka jäi edellään porhaltaneen Evartin ja kumppaneiden varjoon. 6 Kihisee on eturivin parhaita avaajia tässä kisassa ja saa nyt Santtu Raitalan ohjiinsa.

Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys, jossa Kartier yrittää puolustaa sisäradalta kärkipaikkaa. Jos askeleet eivät osu lankulle ja ori joutuu ottamaan alun varmistellen, keulat hakee ensin 4 Jamir ja sitten Kihisee tai 7 Wauhti.

Pelijakauma: Tuvikeria (27%) on pelattu liikaa. Lakuri (14%) ja Julmin (3%) ovat lähdön parhaat merkit.