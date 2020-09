Ravivihje: Toto5 Kaustinen 15.9.2020

Suosikki: 7 Twinquit starttaa matkaan suosikkina kahden ja puolen kierroksen kisaan. Oulussa laukan mainiosti paikannut ruuna on ollut voitoissaan mainio, ja ensimmäinen tuli kuolemanpaikalta näytöstyyliin. Viimeksi Twinquit joutui tiukemmalle, mutta maalikamerasta voittoa ei tarvinnut tarkistaa. Ruuna lähti etusuoralla kolmannen radan veturiksi ja jaksoi vetotyöt mainiosti.

Haastajat: 10 M.T.Master Don kiri Forssassa sisäratajuoksulla asiallisesti kuten teki Vermossa johtavan perästä. Tällä kertaa kierrettävää tulee enemmän, mutta se ei ole monipuoliselle menijälle ongelma. Kuusivuotiaan tehtävä on tällä kertaa sopivampi kuin aiemmin. 15 Callela Louis ei Kuopiossa yltänyt kärkeen 3. ulkoa, mutta viimeksi ruuna oli startti alla parempi ja voitti kengittä kilpaillessaan 4. ulkoa. Samassa lähdössä 16 Umberto Croft tsemppasi yhtä paria lähempää kakkoseksi. 13 Proud Leader oli viimeksi tasainen sisäratajuoksulla. Ruuna juoksee tällä kertaa kengittä toista kertaa urallaan - ensimmäinen oli kaudella 2018, ja yritys päättyi voittoon mailin matkalla. Etukengittä Proud Leader on juossut seitsemän kertaa vuonna 2018 peräkkäisissä starteissa. Statistiikka, kun Proud Leaderilta on riisuttu kenkiä, on 8: 4-1-0.

Yllättäjät: 8 Reverend Dred on mennyt kivasti montéssa. Ruunan edelliset näytöt kärrylähdöistä ovat seitsemän kuukauden takaa, joten on vaikea ennustaa minkälainen esitys on tiistaina tiedossa. 3 Luna de Paris on monipuolinen menijä, jolta löytyy sekä vauhtia että jaksavuutta. Kyseessä on tulosriviään vaarallisempi menijä, joka kuuluu mukaan revityksiin.

Pelijakauma: Proud Leader (3%) kiinnostaa kengittä.

Juoksunkulku: Luna de Paris tai Shiny Boss katsoo keulat ja luovuttaa paikkansa Twinquitille.