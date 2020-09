Ravivihje: Toto5 Kuopio 14.9.2020

Suosikki: Neljännessä Toto5-kohteessa on tammoja kolmella paalulla, mutta eivätköhän pisimmän takamatkan kovanaamat ole lopussa kärjessä. 15 Hetviina romahti kuningatarkilpailun päätösmatkalla, mutta kyse taisi olla siitä, että alakerta vain kestänyt kovaa kahden päivän rasitusta. Tamma on sen jälkeen ottanut kaksi varmaa voittoa. Suosikki pystyy menestymään monenlaisilla juoksunkuluilla ja kirii normaalisti selästäkin lujaa.

Haastajat: 16 Liisan Tulilintu oli hyvä Seinäjoella, mutta oudon vaisu Ylivieskassa. Viimeksi tamma kulki lähtölaukan jälkeen lujaa ja osoitti, että vire on edelleen kohdallaan. Alussa on iso laukkariski, mutta ravatessaan haastaja on kova.

Kuningatar 14 Virin Camilla kiri Oulussa ykköseksi passiivisen taktiikan jäljiltä. Hevosella on viime aikoina ajettu varsin nätisti, mutta kiriherkkyyttä tuntuu löytyvän ja onnistuneella juoksulla hevonen on tässäkin varmasti vaarallinen.

Yllättäjät: 8 Limuska osoitti Lappeessa nousukuntoa kamppailtuaan johtaneen Välähdyksen rinnalta totoon. Laukkariski on aina läsnä, mutta ravilla tamma ei ole ihan ulkona. 7 B. Riitu kokeilee ensimmäistä kertaa urallaan ilman kenkiä ja se voi olla tasavauhtiselle jyrälle iso piristys. Vauhdikas 2 Tutun Tiltu masentui viimeksi normaalia pidemmällä matkalla ja osaa muutenkin ailahdella, mutta kyydit riittävät tässä paalulta korkealle. 6 Varoitus on kyvykäs, mutta turkasen epävarma. Valmentajan mukaan hevonen tuskin on huoltotauolta parhaimmillaan. 13 Piskon Pouta on avoimien tammalähtöjen vakiokalustoa, mutta tämä kausi on ollut pettymys.

Pelijakauma: B. Riitu (3 %) on kengittä mielenkiintoinen haku.

Juoksunkulku: Tutun Tiltu avaa johtoon.