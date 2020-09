Ravivihje: Toto5 Turku 13.9.2020

Suosikki: 2 Night Guard ei ole jäänyt urallaan vielä kaksarisijoitusten ulkopuolelle, vaikka startteja on jo 17. Ruuna joutui viimeksi tyytymään Pilvenmäki Specialissa keulapaikalta kakkoseen, mutta jatkoi huipputasolla. Nappipaikalta hevonen taistelee taas voitosta.

Haastajat: 6 Might Be Romeo kamppaili Vermossa johtavan rinnalta vahvasti totoon ja osoitti, että sitä edellisen startin laukka oli vain tapaturma. Sähäkkä ori saattaa onnistua ohittamaan suosikin jo kiihdytyksessä, eikä olisi sen jälkeen helppo ohitettava.

7 Marcos Gallon lähtee myös tulisesti, mutta hävisi rata-arvonnan ja juoksusta tulee täältä vaikea. Kunto on kuitenkin kiviaitaa ja hevonen osaa menestyä muualtakin kuin kärkipaikalta, kuten viimeksi nähtiin. Ruuna kiri Vermossa 3. ulkoa vahvasti ykköseksi ja jätti Might Be Romeon varjoonsa.

Yllättäjät: Tasaisen tasokkaassa lähdössä on monta muutakin kovaa hevosta. 3 Quick Diablo on polkenut kolmessa viime kisassaan viimeisen tuhannen 12-lukemiin ja se on kovaa valuuttaa näihin lähtöihin. Hevonen on pitkästä aikaa hyvällä lähtöpaikalla. 9 Minecraft on ollut pitkään hyvä, mutta kohtaa nyt viime startteja kovempia. 10 Quartam de Victor kiri Vermossa vahvasti alle 12-kyytiä viimeiset 700 metriä 5. ulkoa ja on ollut pitkään hyvä. Takarivi ei haittaa, sillä ruuna avaa muutenkin tasaisesti.

Pelijakauma: Night Guard (44 %) on liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Night Guard, Might Be Romeo ja Marcos Gallon pystyvät kaikki avaamaan reippaasti. Keskimmäinen on niukka keulasuosikki, mutta kiihdytys ratkeaa pieniin asioihin, eikä mitään vaihtoehtoa kannata sulkea pois.