Ravivihje: Toto75 Oulu 12.9.2020 – 75 000 euroa ekstraa

Suosikki: Lämminveristen Kavioliigan osalähtö on mielenkiintoinen. 1 Majestic Man oli mainio viimeksi keulasta lopettaen puolihuolimattomasti 09,5-kyytiä. Ruuna on auton takaa hyvä lähtijä, mutta 3 Target Kronos painunee alussa edelle. Kolmosrata on Oulussa parempi paikka lähteä kuin ykkönen, ja lisäksi starttikatapultti Target Kronosilla on ilmoitettu ajettavan keulasta, mistä hevonen on ollut paras. Juoksunkulun suhteen Olli Koivusella voi olla kiperiä tilanteita edessä, mutta huippukunnossa Majestic Man kilpailee pomminvarmasti.

Haastajat: 9 Don Williams on arvottu takariviin, joka saattaa olla hyväkin juttu jos matkalla mennään reipasta. Ainakin alkuun saattaa olla luvassa vauhtia. Don Williams taipui Ruotsissa kuolemanpaikalta eikä ollut viimeksikään yhtä hyvä kuin voitoissaan jäätyään keulahevosen rinnalta neljänneksi. Oriin starttiväli on nyt lyhyempi ja täryjyrä starttaa matkaan todennäköisimpänä voittajana. 5 Big Headache jäi Joensuussa keulasta neljänneksi, mutta korjasi viimeksi erheen voittamalla varmasti 3. ulkoa. Starttiväli on tällä kertaa sopivan lyhyt. 8 Justice Ås jäi Vermossa pussiin. Tällä kertaa sillä tähdätään kuolemanpaikalle, mistä ruuna on valmentajan mukaan tehnyt parhaat esityksensä.

Yllättäjät: 4 Hesiod kamppaili toissa kerralla kuolemanpaikalta kolmanneksi eikä ollut huono viimeksi lähtölaukan jälkeen. Torniossa keulasta voittanut 2 Cupido Sisu tulee seuraavana ennen Rovaniemellä 2. ulkoa ykköseksi kirinyttä 7 Top Of The Worldia ja takariviin arvottu nopea avaaja 10 Workout Wonder.

Pelijakauma: Don Williams (41%) on ylipelattu. Justice Ås (6%) ja Hesiod (4%) sen sijaan kiinnostavat.

Juoksunkulku: Tiukka kiihdytys, jossa Target Kronos päässee ohi Majestic Manin. Justice Ås kiertää keulan kupeelle ja Majestic Man pyrkii nousemaan toiselle radalle heti kun tilanne siihen aukeaa.