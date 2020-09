Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 11.9.2020

Suosikki: 1 All In Laddie on vahvassa kunnossa ja menestyy takuulla, mikäli käynnistyy ravia. Se on kuitenkin iso jos, sillä hevonen on ollut auton takana ykkösradalla neljä kertaa urallaan ja laukannut lähtöön joka kerta. Kajaanissa tuli kirivoitto ja Kouvolassa hevonen nousi pahan lähtölaukan jälkeen vielä voittotaistoon, mutta laukkasi loppusuoralla uudestaan.

Haastajat: 6 Bravo Sencello muutti keväällä Suomeen ja on esiintynyt uudessa kotimaassaan positiivisesti. Ruuna sairastui viime kisan jälkeen, mutta on tehnyt hyvän viimeistelyhiitin, joten suoritustason pitäisi sen perusteella jatkua hyvänä. Terävä avaaja pääsee ulkoakin asemiin.

3 Baron Box on lähdön pelillinen helmi. Hyvää jälkeä koko kauden tehnyt ja tätä kovempaan vastukseen tottunut ori oli viimeksi vaisu, mutta hevosta on sen jälkeen huollettu ja sen pitäisi olla nyt paljon parempi.

5 Hocuspocus Avenger oli parin laukkastartin jälkeen huoltotauolla. Tamma kompuroi Kokemäellä ennen lähtölinjaa, jäi paljon ja kulki hännillä hyvin. 6-vuotias on hyvä hevonen tällaiseen porukkaan ja viime sijoitukset eivät kerro ihan koko totuutta hevosen kyvyistä.

2 Makemake on myös aliarvostettu. Ruuna veti Joensuun voitossaan keulassa kovaa ja oli sitkeä. Sen jälkeen juoksut ovat menneet hieman hankaliksi, eikä kunto ole laskussa, vaikka taulusta voisi niin päätellä.

Yllättäjät: 11 Nope's Dynamite ja 10 Al's Diva Tequila suorittavat tasaisen varmasti, mutta kumpikin sijoittuu mieluummin kuin voittaa. Takarivistä totosija olisi molemmille onnistuminen.

Pelijakauma: All In Laddiella (41 %) on kolossaalinen laukkariski kiihdytyksessä ja hevonen on liikaa luotettu. Baron Box (6 %) on huippumerkki ja Makemake (8 %), sekä Hocuspocus Avenger (8 %) myös aliarvostettuja.

Juoksunkulku: Radoilla 2, 4-6 on hyvä avaaja. Bravo Sencello on avannut Suomessa niin lujaa, että se on todennäköinen ensimmäinen keula. OS-radalla hevosella saatettaisiin ajaa selästäkin ja siinä tapauksessa johtoon etenee Makemake tai Hocuspocus Avenger.