Ravivihje: Toto5 Jokimaa 10.9.2020

Toto5-1 Suosikki: Toto5-avauksen suosikiksi nousee vahvoja juoksuja liukuhihnalta tekevä 3 Sahara Sandstorm. Ruuna on äärimmäisen rehti kilpailija, jonka suoritustaso ei suuremmin ailahtele päivien välillä. Oulun Number Onessa sen tehtävä meni täysin mahdottomaksi taktiikkajuoksun jälkeen, mutta 10,9-vauhtinen 700 metrin loppuveto osoitti kunnon pitävän. Forssassa se kiri takajoukoista selvästi parhaiten ja hävisi keulassa juosseelle Mainiolle vain niukasti. Timo Korvenheimon suojatti selvitti heinäkuussa tiensä Suur-Hollola-ajon finaaliin, joten se on taatusti kova luu tässäkin. Haastajat ja yllättäjät: 4 Golda Paris kärsi häiriötä Forssan Tammavaltikan avausmatkalla, eikä sen jälkeen pystynyt parhaimpaansa. Jälkimmäisellä osamatkalla Iikka Nurmosen suojatti hyötyi alun reippaasta matkavauhdista ja spurttasi sisäratajuoksulla tulisesti voittokamppailuun mukaan. Tamma on ollut jo pitkään kelpo vireessä ja tarkan juoksun saadessaan se olisi paha pideltävä kirivaiheessa. 1 William Pine kilpailee sekavaa tauluaan paremmassa iskussa, mutta voitot ovat nykypäivänä harvassa. Viimeksi kärkeen nouseminen oli takajoukoista toivoton tehtävä, mutta ruuna polki positiivisesti maaliin asti. Tallikommenttien mukaan se on menossa pienien sairastelujen jälkeen taas parempaan suuntaan ja ohjastajan toiveissa olisi keulajuoksu, jollaisella ruuna nappasi kauden toistaiseksi ainoan voittonsa heinäkuun lopulla Turussa. 5 Zeus Kemp nappasi viimeksi ansaitun voiton onnistuneen juoksun jälkeen, mutta lähtökin oli tasoltaan huomattavasti kevyempi. Loukkaantumisista kärsineen ruunan otteissa ei ole enää ihan huippuvuosien kaltaista lennokkuutta, mutta hyvänä päivänä sen luokka riittää korkealle tässä lähdössä. 8 Jack Vader nappasi Kouvolassa kauden avausvoiton hienon kirin päätteeksi, mutta lähtöpaikka on tällä kertaa tukala ja menestys vaatisi reippaan ylivauhdin. 7 Express Duo ei ole riittänyt viimeisissään kovissa lähdöissä ja vanhoilla päivillä otteet ailahtelevat, mutta huippupäivänään sekään ei olisi aivan ulkona tässä porukassa. 6 Pajas Face ei ole tällä kaudella löytänyt viime vuoden veroista menestysiskua ja parin kuukauden tauolta voitto olisi yllätys. Juoksunkulku: William Pine pyrkii pitämään sisältä keulat, mutta Golda Paris lähtee myös tulisesti, jos sillä satsataan. Sahara Sandstorm tai Zeus Kemp juoksee johtavan rinnalla. Pelijakauma: Zeus Kempin (25%) alustavat pinnat ovat reippaasti yläkantissa. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 3, 4, 1 Suuri: 3, 4, 1, 5, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikit: Toinen kohde on äärimmäisen tasainen Nuorten Sarja. Aloitetaan rastit paaluhevosista, joilla tehtävä näyttää juoksunkulun osalta selkeimmältä. 5 True Noice on väläytellyt kapasiteettiaan jo uran ensimmäisiin startteihin ja huipputallista tuleva kolmevuotias pystynee petraamaan edelleen otteitaan. Viimeksi se tsemppasi johtavan rinnalta vahvasti kakkoseksi 14-lopetuksessa. Ravia lähtiessään se olisi puolireipas avaaja ja saa hyvän juoksun kärkipäässä, jopa keulassa. Laukkariski on kuitenkin alkuun ihan merkittävä, kuten Teivon startissa nähtiin. 1 Ashley Face on hyvässä viressä ja taistelee kärkisijoituksista, vaikka rima nyt hieman nouseekin. Viimeksi se liikkui päätöspuolikkaalla hienosti ja olisi napannut pomminvarman kakkossijan ilman maalisuoran laukkaa. Henri Bollströmin ajokki on asiallinen kiihdyttäjä ja saa hyvältä lähtöradalta tarkan juoksun kärjessä tai sen välittömässä läheisyydessä. 10 Artful Deimos punnersi toissa kisassa pitkän kirin ilman vetoapua vahvasti maaliin ja vastus oli silloin oikein tasokasta luokkaa. Ruunalla on eittämättä riittävät kyvyt tähän porukkaan ja Korven klaanin kommentit ovat jatkuvasti olleet positiivisvireisiä kolmevuotiaan suhteen. Lähtöasetelmat ovat tukalat, mutta kaiken onnistuessa yksi mahdollisista. Haastajat ja yllättäjät: 12 Credit To Hope selvitti tiensä hienosti Tammakriteriumin finaaliin. Karsintajuoksussaan se kamppaili johtavan takaa kakkossijasta aivan kalkkiviivoille asti. Finaalissa tamma juuttui porukan keskelle pussiin ja näytti hienolta vauhdin ollessa alle kymppiä. Se jatkaa samalla balanssilla kuin Tammakriteriumin aikaan ja kiertämisen maittaessa tammalla on hyvät saumat voittokamppailuun mukaan. 14 Gyro Gearloose on mennyt kesän ikäluokkalähdöissä asiallisella tavalla tarkkojen juoksujen jälkeen ja tallikommenttien mukaan hevonen ei ole ollut niihin aivan parhaimmillaan. Uran avaus talvella ennen koronataukoa oli oikeinkin lupauksia herättävä. Oriilla testataan nyt vetopalloja ensimmäistä kertaa ja onnistuneella juoksulla mikään sijoitus ei suuremmin yllättäisi. 2 Fia Finesse on suorittanut viimeisissään tasaisen mallikkaasti ja saa kakkosradalta hyvän juoksun kärjen tuntumassa. 4 En Candy Till ei hyödy nelosradan lähtöpaikastaan, mutta sen selvittäessään totosija yllättäisi. Juoksunkulku: Leemark's Icy saattaa olla juoksuradalta ensimmäinen keulahevonen, mutta keulapaikka lienee tarjolla Ashley Facelle tai True Noicelle. Pelijakauma: True Noice (16%) on maistuva merkki. Ashley Face (31%) on liikaa pelattu. Yllättäjäosaston kiinnostavin on Gyro Gearloose (3%). IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 5, 1, 10, 12, 14, 2 Suuri: 5, 1, 10, 12, 14, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki/varma: Kolmannessa kohteesta poimitaan vihjesysteemien ideavarmaksi 9 Shining Armor. Läpi uransa kyvykkään hevosen maineessa ollut ruuna kohtaa nyt varsin sopivan vastuksen ja valmentajan menestysodotukset ovat korkealla sen suhteen. Toissa kerralla ruuna teki aivan pätevän juoksun Derby-karsinnassa joukon hänniltä. Viimeksi se otti puolimatkassa yllättävän laukan toisesta ulkoa, mikä valmentajan mukaan johtui nopeasta nykäyksestä matkavauhdissa. Ruuna saattaa edelleen parantaa starttien myötä otteitaan ja asiallinen lähtörata takaa hyvän juoksun parijonossa. Haastajat: 7 Capercaillie Cock palasi Teivossa pitkästä aikaa takaisin voittokantaan. Seppo Markkulan ajokin 800 metrin kiri onnistui ajolinjojen suhteen mukavasti, kun se sai loppukaarteessa parkkeerata toiseen ulos ja siitä loppusuoralla pahimman vastustajan haparoinnin avittamana ykköseksi. Ruunalla on ollut silloin tällöin taipumusta jäädä painamaan vapaalla radalla juostessaan, joten seiskaradalta onnistuneen reissun saaminen voi olla haastavaa. Kunto riittää tähän lähtöön mainiosti. 11 Arctic Pastor ei ollut viimeksi oikein menopäällä, mutta nyt rattaille hyppäävä Arna Ruohomäki saattaa tuoda piristystä sen menoon. Ruohomäen käsialaa on oriin uran paras juoksu Vermossa heinäkuun alussa, kun se kiri T65-lähdössä komeasti ykköseksi. Hyvänä päivänä menestys ei yllättäisi tukalista asemista huolimatta. 12 Hurry Sundown pystyy parhaimmillaan teräviin loppuvetoihin, mutta näistä asemista voitto vaatisi rajun ylivauhdin ja suosikkien pientä epäonnistumista. 8 Ihagua F Boko ei vakuuttanut kesällä Suomen avauksessaan. Lähtörata ja tauko himmentävät pelillistä mielenkiintoa. Juoksunkulku: Pedro Mint ja Fantom Babar ovat eturivin nopeimmat, mutta mikään ei tue ajatusta niiden keulataktiikasta. Keulapaikan pitäisi olla tarjolla Capercaillie Cockille. Shining Armorilla ajetaan aktiivisesti matkavauhdin rauhoittuessa. Pelijakauma: Shining Armorissa (25%) on alustavalla peliosuudella ideaa. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 9 Suuri: 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikit: 6 Baby Beyonce on hiljalleen löytämässä takaisin huippuvireeseen ja silloin sen ohittaminen on aina vaikea tehtävä näissä sarjoissa. Kouvolassa se juuttui lähtökiihdytyksessä kolmannelle, mutta ei ollut siitä moksiskaan vaan piti lopussa varmasti ykköseksi ohjastajan komeiden tuuletusten siivittämänä. Jo toissa kerralla tamma sitkisteli 09,5-avaus ja 12,5-kierros huomioiden vahvasti kolmantena maaliin. Taktiikka on varmasti jälleen kohti keulapaikkaa ja normaalilla matkavauhdilla kärkisija on lähellä. 10 Ilos Silmarillion on kehittynyt kesän aikana suurin harppauksin. Iikka Nurmosen suojatti oli viimeksi johtavan takaa äärimmäisen lähellä Derbyn finaalipaikkaa, mutta jäi loppumetreillä niukasti rannalle. Jyväskylässä se nappasi tasokkaan Cartivet Meetingin voiton terävällä toisesta sisältä. Tällä kertaa juoksusta tulee erilainen, mutta kapasiteettia on paljon ja vähänkään onnistuneella reissulla se nousee kärkisijoille illan lähdössä. Haastajat ja yllättäjät: 9 Tinten on mielenkiintoinen uusi tulokas Jarno Kauhasen talliin. Se avasi uransa kolmevuotiaana Mattias Djuselta erittäin lupaavin ottein, mutta joutui jättämään käytännössä koko nelivuotiskauden väliin. Viisivuotiskauden esitykset ovat olleet asiallisia, ilman suurempaa loistokkuutta. Viimeksi Vaggerydissä se jäi kirivaiheessa parijonoon ja jäi pussiin edellä juosseen väsyessä. Tällä kertaa se saa nopean avaajan takaa hyvän juoksun parijonossa, eikä ole maisemanvaihdoksen piristäessä lainkaan vaaraton. 5 Com Tuff on tasaisesta rivistä huolimatta asiallinen menijä ja juoksee nyt ilman kaikkia kenkiä. Kouvolassa se pääsi etenemään kiertelemättä koko matkan ja sille jäi rutkasti voimia varastoon rintaman takana. Matias Salon valmennettava on selvästi tuloillaan. 13 Albino Brave on ollut viime aikoina epäonninen juoksunkulkujen suhteen, mutta ruuna tekee kisasta toiseen rehtiä työtä kärjen tuntumassa. Nyt se joutuu antamaan lähtöpaikkansa puolesta turhan paljon tasoitusta suosikeille. 4 Amazato kuntoutuu jatkuvasti starttien myötä ja kamppailee hyvältä paikalta ainakin totosijoituksista. 1 Bella Bloom saa nyt Ari Moilasen rattailleen. Tamma täräytti viimeksi sisäradalta hyvän 12,5-vauhtisen loppuvedon ja nousi toiseksi. Suosikit tuntuvat nyt liian kovilta, mutta hyvällä onnistumisella se pystyy roikkumaan totosijojen tuntumaan. Juoksunkulku: Solano Sincero nappaa ensimmäisen keulan, mutta luovuttaa paikan Baby Beyoncelle. Ilos Silmarillion kiertää johtavan rinnalle viimeistään päätöskierroksen alkaessa. Pelijakauma: Baby Beyonce (36%) erottuu ansaitusti suosikiksi. Varmistusmerkeistä kiehtovin on Com Tuff (3%). IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 6, 10 Suuri: 6, 10, 9, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikit: 2 Ilos Sansibar on kyvykäs aloittelija, mutta ei vielä lainkaan luotettava tapaus. Toissa kerralla Vermossa se paikkasi todella pahan alkumatkan laukan kellottamalla viimeiset 1400 metriä 13,8-vauhtia ja tuli vielä ajamattomana terävästi maaliin. Viimeksi se oli voittokamppailussa keulahevosen rinnalta, mutta päätöspuolikkaan ravivaikeudet vesittivät voittohaaveet. Epävarmuus on silmiinpistävää ja tasokkaassa porukassa virheaskeliin ei ole varaa. Perusteltu suosikki, mutta vain niukka sellainen. 6 Platonic on päässyt viimeisissään alkumatkasta keulaan, eikä ole antanut sen jälkeen mahdollisuutta ohituksiin. Hyvällä kiihdytyksellä se voi jälleen päästä mielipaikalleen joukon johtajaksi ja sopivalla matkavauhdilla kärkisija ei yllättäisi. Vastus tosin nousee nyt pykälällä voittostartteihin verrattuna. Haastajat ja yllättäjät: 3 He Is Elliot on laukkaillut viimeisissään, mutta Timo Korvenheimon suojatilla on kykyjä pitkälle. Toissa kerralla se laukkasi pahoin alkuun ja näytti jäävän jo ratkaisevan tuntuisesti. Ruuna pisteli päätöskierroksen vielä 14,3-kyytiä ja ehti komealla esityksellä tasaiseen voittokamppailuun mukaan. Oulussa se otti hypyn avauskaarteeseen, mutta polki hänniltä päätöstuhannen hieman alle 14-kyytiä ja osoitti vireen pitävän. Valmentajan tallikommenttien mukaan laukkoihin on ollut selvät varustepuolen syyt, jotka pitäisi olla nyt taklattu. 9 Xanthus Wapid kesti viimeksi rajun matkavauhdin hienosti ja tsemppasi johtavan rinnalta kakkoseksi. Ruuna voi parantaa lyhyellä starttivälillä reilustikin ja kuuluu pelihevosiin hyvältä lähtöpaikalta. 8 Quite A Lover tulee starttiin positiivisten tallikommenttien saattelemana, mutta paikka on paha tasokkaassa seurassa. Se aloitti talvella positiivisilla otteilla ja nappasi muun muassa lahjakkaan Mask Offin päänahan. Viimeksi se otti hervottoman laukan heti alkuun, mutta lopun hiitinajo kävi varmasti hyvästä harjoituksesta tätä starttia silmälläpitäen. 4 Federal Death sai lääkekuurin viime startissa vaivanneiden mahaongelmien jälkeen ja palaa nyt pienenä arvoituksena radoille. Tamma on mennyt uran alussa hyvin kaikilta juoksupaikoilta ja kamppailee tässäkin totosijoituksista. Raskas keli olisi tallikommenttien mukaan selvä miinus. 1 Gambler Hossin juoksu meni viimeksi aivan pommiin ja sen startin voi unohtaa. Tällä kertaa luvassa on nappijuoksu toisessa tai kolmannessa sisällä. Suosikit tuntuvat silti normaalioloissa liian kovilta. Juoksunkulku: Platatonicilla on hyvät mahdollisuudet avata keskeltä rataa kärkeen. Ilos Sansibarilla tuskin kaihdetaan paikkaa johtavan rinnallakaan. Pelijakauma: Ilos Sansibarilla (48%) on iso epäonnistumisriski, eikä se ole prosenttiensa veroinen. He Is Elliot (5%) on alustavasti kanuunarasti. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 2, 6, 3 Suuri: 2, 6, 3, 9, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

