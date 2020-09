Ravivihje: Toto5 Teivo 8.9.2020

Suosikki: 9 Prodigy Shark on esittänyt vahvaa virettä läpi kesän ja menestynyt tätä kovemmissakin tehtävissä. Viimeksi ruuna jäi sisäradalta tukaliin asemiin, eikä saanut mahdollisuutta. Takarivi ei ole tasaiselle avaajalle järisyttävä este ja hevosella voi tarvittaessa tehdä aikaisenkin ratkaisun.

Haastajat: Suosikin takana on tasainen rypäs. 5 Partytime oli Forssassa positiivinen kolmas pikkutauolta, vaikka juoksi kengät jalassa.

Nopea 3 Mamajuana jäi Jyväskylässä johtavan rinnalle ja sen kisan saa unohtaa.

6 Way To Go kilpaili kesän Ruotsissa ja ihan mukavalla tasolla. Tämä on ruunalle lievä ylisarja ja lähtöpaikkakin on monen nopean hevosen ulkopuolella ilkeä.

Yllättäjät: 12 Spanish Rose on päässyt starttirytmiin ja löytänyt hyvän vireen, mutta 12-radalta tarvitaan toki tuuria juoksunkulkuun. Vaivainen yksi prosentti on silti aivan liian vähän. Turun kakkonen tuli 2. sisältä ja voimiakin taisi jäädä. 1 Lucky Moose on keskittynyt montéen. Ruunalle asetetaan nyt todennäköisesti jenkkikärryt perään ja huumorihevonen saattaa siten parantaa paljonkin. 4 Westcoast Skipper ja 7 Volume Ace ovat kyvykkäitä hevosia, mutta kumpikin on alisuorittanut nyt jo jonkin aikaa. 10 Guilty Pleasuren kesä oli Ruotsissa vaisu, mutta hevonen palaa tauolta ja paras taso riittäisi tässä.

Pelijakauma: Prodigy Shark (34 %) on aliarvostettu suosikki ja kelpaa suositusten tukipilariksi.

Juoksunkulku: Radoilta 1, 3-5 ja 7 pystytään avaamaan kovaa ja kiihdytyksestä tulee varmastikin aika railakas, sillä näiden hevosten ei ole syytä kunnioittaa toisiaan. Prodigy Shark kiertyy matkalla johtavan rinnalle, mikäli tempo rauhoittuu merkittävästi.