Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 7.9.2020

Suosikki: Nelivuotiaiden tammojen kohtaamisessa 8 First Class Lady kohtaa aiempaa sopivamman vastuksen ja on kasikaistaltakin varteenotettava voitontavoittelija. Nelivuotias jatkaa kilpailemista hyvässä iskussa, kun alla on kakkossija Forssasta sekä Derbyn karsintalähtö, missä hevonen matkasi 2./3. ulkona. First Class Lady juoksee todennäköisesti selässä, mutta saatetaanpa sillä ajaa eteenpäinkin aikaisessa vaiheessa juoksua.

Haastajat: 3 Brave Dame Vivian kiri Derby-karsinnassa sisäratajuoksulla hyvin neljänneksi ja osoitti kilpailevansa hyvässä vireessä. Tällä kertaa mukana on ikäsiskot, eli tehtävä on selvästi sopivampi kuin viimeksi. 1 Next Hope eteni Mikkelissä etusuoralla keulaan eikä voittajasta ollut tämän jälkeen epäselvyyttä. Hyvistä asemista Next Hope kuuluu peleihin vaikka starttiväli pitkähkö onkin.

Yllättäjät: 11 Moonlight Velvet lopetti Ylivieskassa asiallisesti 3. ulkoa, muttei kyennyt nousemaan täydellä tarmolla voittomatsiin. Tällä kertaa tamma tarvitsee näistä asemista tuuriakin, että suosikit kaatuvat. 6 Donna Leonora oli Vermossa tasainen 4. sisältä Derbyn karsinnassa. 4 Fux puolestaan jäi Seinäjoella pahaan katiskaan loppukurvissa ja menetti täysin mahdollisuutensa oltuaan toki lähtöjäänkin hankalissa asemissa 5. ulkona. Toissa kerralla tamma tsemppasi keulasta kakkoseksi. 9 Universe Leader kiersi Oulussa voittomatsiin 2. ulkoa ja oli parempi kuin aikaisemmin. Tamma kilpailee nousuvireessä, mutta tehtävä saattaa voittoa ajatellen olla liian kova. 5 What A Feeling nousi Kouvolassa johtavan takaa toiseksi viimeisessä kaarteessa kuolemanpaikalle ja kesti kakkoseksi. Vermossa viime metrit terävästi lopettanut 2 Moose On The Loose tulee seuraavana.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys, jossa Fux tai Brave Dame Vivian hakee johtopaikan nimiinsä.