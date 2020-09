Ravivihje: Toto5 Rovaniemi 6.9.2020

Suosikki: Amatööriohjastajien SM -Liigalähtö on melkoinen pelipähkinä. 3 Like a Boeingilla oli viime syksynä näihin aikoihin taulussa kuuden voiton putki ja hevonen on pystynyt lyömään paljon kovempiakin hevosia kuin nämä. Ruuna palaa sairastauolta, on pieni arvoitus, mutta avaa lujaa, saanee selkeän juoksun ja on helppo valinta rankingin kärkeen.

Haastajat: 1 El Senor Deo on piristynyt selvästi pohjoisessa. Menestystä on tullut pääosin montéssa, mutta Ylivieskan suoritus kärrylähdössäkin oli kovan Whogonow'n voittaessa 3. sisältä oikein positiivinen. Paikka suosii hyvää avaajaa ja ruuna kuuluu nopeasti kupongeille.

Kantavana kilpaileva 11 M.T.Miss Molly on outo alustava suosikki. Tamma oli toki viimeksi alle kymppiavaus huomioituna asiallinen keulapaikalta, mutta ailahtelee kovasti ja on näistä asemista kovasti muiden armoilla.

Yllättäjät: 5 Wannabe Star tarvitsee nappireissun, mutta osaa sellaisella kiriä kovaa ja lyödä hyviäkin hevosia. 2 Staro Kung Fu oli Torniossa kova avauskierros huomioiden sitkeä ja parantaa jatkuvasti saadessaan startteja tauon jälkeen. 9 Rose Töll juoksi viimeksi El Senor Deon peesissä 4. sisällä, eikä kyennyt lopussa ohitukseen. Tamma tähdännee nytkin sisäradalle, mistä tarvitaan paljon tuuria. 8 The Chief of Rome on vauhdikas, mutta täydellisiä onnistumisia tulee harvoin. 7 Flourlake's Adam voitti Bodenissa Breddloppin vakuuttamatta 2. sisältä, eikä ykköselle kannata antaa liikaa painoarvoa.

Pelijakauma: M.T.Miss Molly (27 %) on erikoinen suosikki. Like a Boeing (20 %) saisi erottua jonkin verran muista. Staro Kung Fu (3 %) on kiinnostava yllätyshaku.

Juoksunkulku: Eturivissä on useampikin nopea hevonen, mutta Like a Boeing on todennäköisin keulahevonen ja El Senor Deo pystynee puolustamaan paikan sen takaa.