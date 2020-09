Ravivihje: Toto75 Vermo 5.9.2020

Toto75-1 Suosikki: 2 Paakkarin Myrskyllä on nopeana avaajana hyvä mahdollisuus johtaa lähtöä alusta maaliin, kuten teki edellisessä mailin kisassaan. Viimeksi Forssassa ori sai selkäjuoksun, millaisella hevonen pystyi voittamaan myöskin. Paakkarin Myrsky on vaisun alkukauden jälkeen löytänyt hyvän vireen ja on lauantaina vahvasti pelihevosia. Haastajat: 8 Tinderi kulki Seinäjoella alkulaukan jälkeen hyvin kunnes hyppäsi uudelleen loppukurvissa. Viimeksi ruuna runttasi pitkällä matkalla varmaan voittoon selkäjuoksulla. Tinderin lähtöpaikka on heikko ja juostava matka saisi olla pitempi, mutta silti hevonen omaa nykyvireessään menestyssauman. 5 Hulluduunari ei viimeksi löytänyt 2. ulkoa vapaata. Tätä ennen tamma teki hyvän juoksun keulasta ja vei voiton niukasti mutta varmasti. Tällä kertaa tehtävä kovenee. Yllättäjät: 10 I.P. Riimi ei taustajoukkojen mukaan ollut yhtä hyvä Jyväskylässä kuin Ylivieskassa. Tamma starttaa perjantaina ja pystyy menemään lyhyellä starttivälillä eteenpäin. Juostava matka ei ole plussaa vahvalle menijälle. 12 Haltija kilpailee hyvässä vireessä ja omaa ylivauhtisella juoksulla yllätyssauman. Monipuolinen 3 Nuga Rols pääsee loistoasemista matkaan eikä ole täysin ulkona, mikäli asiat menevät sen kannalta suotuisasti. Pelijakauma: Paakkarin Myrsky (47%) erottuu ansaitusti. Mikäli oritta ei lyö varmaksi, varmistusten tie on leveähkö. Juoksunkulku: Paakkarin Myrsky avaa keulaan ja vetää sitä vauhtia mitä muut haluavat. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 2 Suuri: 2, 8, 5, 10, 12, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: Tasaisen tammalähdön niukka suosikki 2 Zirkonia Comery painoi toissa kerralla keulassa turhankin reippaasti, mikä näkyi lopussa. Viimeksi tamma pysyi rauhallisempana ja vei voiton. Nelivuotias pääsee voltista mainiosti matkaan ja pystyy lauantaina paljoon. Haastajat: 16 Poetry In Motion on viime aikoina mennyt mainiosti, mutta tällä kertaa tehtävä on etukäteen erittäin haastava suljetulta lähtöpaikalta. Juoksunkulun kanssa pitää olla hieman onneakin matkassa, kun tamman pitää kiertää jokainen vastustaja pystyäkseen voittamaan. Riihimäellä tamma osoitti kuolemanpaikkavoitolla, että voimaa ja taistelutahtoa löytyy. Viimeksi kuusivuotias otti voiton keulasta. Yllättäjät: 3 Flashdance Sisu pääsee myös loistoasemista matkaan. Tamma on viime aikoina kirinyt hyvin loppua selkäjuoksuilla suht' läheltä kärkeä ulkopareista emmekä näe syytä miksei näin voisi tapahtua myös Toto75-tasolla. 15 Gillian Comery ei Riihimäellä pystynyt parhaimpaansa. Parannuspotentiaalia löytyy selvästi, kun tamma juoksee tällä kertaa ennakkoilmoituksen mukaan kengittä. 14 Justine Case on saanut tauon jälkeen pari starttia alle ja kilpailee nousuvireessä. 1 Uniquesine teki toissa kerralla hyvän juoksun edettyään lopulta keulaan etusuoralla ja kestäen asiallisesti kakkoseksi. Viimeksi tamma matkasi 3. sisällä eikä yltänyt kärkeen. Tällä kertaa lähtöpaikka on loistava. 12 Langen's Cza Cza on monipuolinen menijä, joka pystyy kirimään kärkeen takaakin vaikka ottikin viimeksi voiton keulasta. 8 Lady Nightingale on tasavauhtinen menijä, jolle reipas matkavauhti olisi etu. 4 Exceptional ei saanut Forssassa mahdollisuutta juostuaan 2. sisällä. 10 Pops' Sunrise on tauluaan parempi menijä, jolle vlamentaja on pitkään toivonut onnistumista. Riihimäellä kirikykyinen menijä jätti itsestään tasaisen vaikutelman. Pelijakauma: Zirkonia Comery (14%) kiinnostaa kakkossuosikkina. Juoksunkulku: Zirkonia Comery avaa keulaan ja saa rauhoittaa tempoa. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2, 16, 3, 15, 14, 1, 12, 8, 4, 10 Suuri: 2, 16, 3, 15, 14, 1, 12, 8, 4, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-3 Suosikki: 16 Don Williams kulki voitosta voittoon kunnes kohtasi viimeksi parempia Åby's Stora Prisissä eikä kestänyt raskasta reissua kuolemanpaikalla. Tällä kertaa ori palaa samantapaisen tehtävän pariin kuin aikaisemminkin, ja siltä pitää odottaa paljon suljetultakin lähtöradalta. Don Williams on ollut panssarivaunumainen jyrä, joka omaa Vermossa loistavan sauman palata takaisin voittokantaan. Haastaja: Suur-Hollola -finalisti 15 Better Boss ei ole helposti nujerrettavissa - etenkään, jos ruuna pääsee etenemään piikkipaikalle. Ruuna on Solvallan kisaa ja Suur-Hollolan finaalia lukuun ottamatta ollut erittäin vakuuttava starteissaan ja kerännyt jo peräti kahdeksan voittoa tälle kaudelle. Kaksarisija Don Williamsin takana on erittäin liki. Yllättäjät: Valmentaja uskoi 4 Ypäjä Louvren avaavan ravilla, mutta nelosradalta se tuskin havittelee suoraan johtoon. Ori on ollut suoritusvarma menijä, jolla on vielä yksi pykälä sisällään. Sen verran väljää on kuusivuotiaan meno usein. 8 Deangelo on päässyt juoksemaan paljon keulassa, mutta valmentaja näki, että 2600 metrillä selkäjuoksu on paras vaihtoehto kokonaisuuden kannalta. Johtopaikalla Deangelo saattaisi painaa sen verran ohjille, että se saattaisi näkyä lopussa. 1 M.T.Master Don on mennyt hyvin vaikkei olekaan ollut niin hurja kuin talvella. Hyvistä asemista ruuna pystyy kamppailemaan totosijoista. Pelijakauma: Don Williams (40%) on maltillisesti pelattu ja käy varmaksi. Juoksunkulku: Personal Trainer etenee juoksulangalta johtoon ja odottaa Better Bossin eteensä. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 16 Suuri: 16 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-4 Suosikki: Hallitseva ravikuningas 10 Evartti voitti myös Ylivieskassa vaikkei sitä varmasti viimeistelty viimeisen päälle kovan Seinäjoen rupeaman jälkeen. Vermossa ori pystyy kirimään takarivistäkin korkealle ja on suuri mahdollisuus, että perjantain startti vie sitä eteenpäin. Starttivälin ollessa lyhyt suomenhevoset harvoin ovat jälkimmäisessä kisassa huonompia kuin ensimmäisessä. Haastajat: 1 Vixus suoritti Seinäjoella tasaisen varmasti ja keräsi elintärkeää kokemusta sekä kovuutta kovista lähdöistä. Hyvistä asemista ori pystyy paljoon ja perjantain startti näyttää enemmän, missä kykymenijä on tällä hetkellä menossa. Yllättäjät: 7 Josveis parantaa kelien viiletessä ja starttaa myös perjantaina. 6 Pertturi yllätti Ruunaruhtinas-kilpailussa, mutta enää sen menestys ei olisi yhtä suuri ennätys kuin ennen kyseistä kisaa. Toki vastus on tällä kertaa sen verran kova, että voitto ei ole todennäköinen. 9 Caijus starttaa ensimmäistä kertaa kuninkuuskisan jälkeen eikä nopeana avaajana hyödy takarivin lähtöpaikasta. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Vixus ja Nopsan Vauhti erottuvat alussa ja ensin mainittu pystyy puolustamaan johtopaikan. Sheikki tai Josveis kiertää rinnalle. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 10, 1, 7 Suuri: 10, 1, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-5 Suosikki: Toto75-5:ssa iskevät yhteen Derbyn finaalista rannalle jääneet nelivuotiaat. 3 BWT Echo teki karsinnassa alkulaukan jälkeen reippaan juoksun ja olisi ravilla ollut ilman muuta finaalikamaa. Jorma Kontion ajokin tehtävä näyttää tällä kertaa sopivalta, ja nopea avaaja mitä todennäköisimmin pääsee keulapaikalle halltisemaan lähdön tapahtumia. Haastajat: 1 Raskolnikov Frido oli Derbyn alkuerässä juoksunkulun uhri eikä hyvästä lopetuksesta huolimatta ehtinyt finaaliin. Ori kiri kovaa maaliin ja pystyy samanlaisena paljoon. Ykkösradalta tasainen avaaja ei mitä todennäköisimmin kamppaile alussa keulapaikasta. Yllättäjät: 8 Samvais teki Vermossa 2. ulkoa sen minkä pystyi, mutta se ei aivan riittänyt finaalipaikkaan. Ori oli kuitenkin kelpo kolmas. Kasikaistalta kovan suosikkikaksikon lyöminen vaatii nappionnistumisen. 7 Arctic Emma teki viimeksi yhden uran parhaista esityksistä jääden johtavan takaa vaille mahdollisuutta. Samanlaisena tamma ei ole ulkona tälläkään kertaa. 5 Battle Jack ja 2 Samurai Comery jäivät sisäratajuoksuilla toton ulkopuolelle ja näyttivät paremmilta kuin keskinkertainen tulos antaa ymmärtää. Battle Jack on vahva menijä kun taas Samurai Comery on kirityyppinen menijä. Tapparan raviliigavarsa 12 Marschall Match eteni karsinnassa etusuoralla Always Readyn ulkopuolelle, mistä ruuna ei yltänyt finaaliin. Tällä kertaa tehtävä on haastava. 11 She Rains puolestaan täytti sisäratajuoksun jälkeen syntynyttä tyhjää tilaa kunniakkaasti. Tuurien natsatessa ja ylivauhdilla nelivuotais omaa yllätyssauman. Pelijakauma: Ei pelivääristymiä. Juoksunkulku: BWT Echo avaa johtoon ja Arctic Emma päässee 2. sisälle. Raskolnikov Frido tai Battle Jack juoksee tämän rinnalla. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 3, 1 Suuri: 3, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: Tammaderbyn voittaja palkitaan 30000 eurolla. Suuri suosikki muhkean ykköspalkkinnon saajaksi on 2 Peanuts, joka pystyy monipuolisena menijänä kamppailemaan voitosta vaikka johtavan rinnalta. Tamma on menossa jälleen parempaan suuntaan, kun viimeksi voitto irtosi totutun kevyesti. Toissa kerralla viisivuotias ei ollut parhaimmillaan tamman ollessa kiimassa. Peanuts on pärjännyt hyvin jopa itse Staro Miamia vastaan, eikä sellaista hirmua ole tällä kertaa vastassa. Peanutsissa on varma-ainesta Toto75:n. Haastajat: 3 BWT Divine seurasi karsinnassa Peanutsia mainiosti ja heitti tälle kelpo haasteen lopussa. BWT Divine on noussut hyvälle tasolle ja pystyy kaiken natsatessa kamppailemaan kakkos- ja kolmossijasta. Suosikin lyöminen jäänee tälläkin kertaa haaveeksi. 1 Double Revenge yllätti karsinnassa etusuoralla 4 Smiley Matchin, mikä ratkaisi lopulta voiton tamman päästyä keulaan. Molemmat ovat menneet hyvin ja juoksun onnistuessa sijoitus kärjen tuntumassa on ulottuvilla. 7 Pearl On Stage pystyy tarvittaessa reippaaseen avaukseen ja sekoittamaan kiihdytystä. Tulojärjestystä tamma tuskin laittaa uuteen uskoon, sillä sen verran kauas tamma jäi parhaista karsinnassa. Pelijakauma: Peanuts (76%) on Toto75-pelin todennäköisin voittaja emmekä näe varmistusmerkeille tarvetta.



Juoksunkulku: Pearl On Stage räjäyttää keulaan ja odottaa Peanutsin eteensä. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2 Suuri: 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: Päätöskohde on yksi syksyn helmistä, Derby. Voittajaa odottaa maalipaalulla 150 000 ykköspalkinto, ja suosikki sen saajaksi on HIFK:n raviliigavarsa 5 Mascate Match. Pekka Korven suojatti on ollut jatkuvasti hyvä eikä tamma ole joutunut voitoissaan tiukoille kuin harvakseltaan. Mascate Matchia suosii, ettei sen tarvitse suoraan startista avata keulaan vaan johtopaikka on tarjolla myöhemminkin tallikaveri 1 American Herolta. Mahdollinen sadekeli olisi tuulennopeaa tammaa vastaan taustavoimien mukaan.Ennusteiden mukaan lauantaina saattaa hyvinkin sataa, joten keliä kannattaa seurata niin lähelle Toto75:n sulkeutumisaikaa kuin mahdollista. Haastajat: 4 Always Ready puolestaan on vahva menijä, jolle sadekeli tuskin olisi haitaksi. Ori pystyy tarvittaessa jyskyttämään tasaisen reipasta pitkään, mitä ohjastaja tullee käyttämään hyväksi. Mascate Match lyödään tasaisen reippaalla matkavauhdilla, ei pätkänopeudella. 3 Main Stage oli mainio karsinnassa runtaten kuolemanpaikalta ykköseksi. Oriilla oli kavio-ongelmia karsinnan aikoihin, joten finaalissa nelivuotias pystyy olemaan parempi. Ei olisi ihme, vaikka tällä kaudella jo kaiken voittanut Santtu Raitala veisi Derbynkin. Yllättäjät: American Hero tähtää tallikaverin kantaan, mistä ruuna pystyy paljoon. Karsinnassa hevonen oli ykkönen keulasta. 2 Callela Ikaros teki yhden uransa parhaista esityksistään oikeaan paikkaan ja kunto näyttäisi olevan nousussa juuri oikealla hetkellä. 10 Morris teki mainion juoksun karsinnassa kuolemanpaikalta ja kokee selvän ohjastajanparannuksen. Pelijakauma: Mascate Match (38%) olisi maltillisesti pelattu, jos tietäisi että keli on kuiva. Märän kelin uhka tasoittaa todennäköisyyskenttää, ja loppupeleissä lähtö on suht' oikein vedetty. Juoksunkulku: American Hero pitää sisältä keulapaikan ja odottaa tallikaverin eteensä. Always Ready kiertää rinnalle viimeistään puolitoista kierrosta ennen maalia. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 5, 4, 3 Suuri: 5, 4, 3, 1, 2, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 2

Toto75-2: 2, 16, 3, 15, 14, 1, 12, 8, 4, 10

Toto75-3: 16

Toto75-4: 10, 1, 7

Toto75-5: 3, 1

Toto75-6: 2

Toto75-7: 5, 4, 3

Hinta: 9,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-09-05&track=H&race=5&pool=toto75&selections=[2],[2,16,3,15,14,1,12,8,4,10],[16],[10,1,7],[3,1],[2],[5,4,3]&stake=0,05&price=9



Suuri

Toto75-1: 2, 8, 5, 10, 12, 3

Toto75-2: 2, 16, 3, 15, 14, 1, 12, 8, 4, 10

Toto75-3: 16

Toto75-4: 10, 1, 7

Toto75-5: 3, 1

Toto75-6: 2

Toto75-7: 5, 4, 3, 1, 2, 10

Hinta: 108,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-09-05&track=H&race=5&pool=toto75&selections=[2,8,5,10,12,3],[2,16,3,15,14,1,12,8,4,10],[16],[10,1,7],[3,1],[2],[5,4,3,1,2,10]&stake=0,05&price=108

PieniToto75-1: 2Toto75-2: 2, 16, 3, 15, 14, 1, 12, 8, 4, 10Toto75-3: 16Toto75-4: 10, 1, 7Toto75-5: 3, 1Toto75-6: 2Toto75-7: 5, 4, 3Hinta: 9,00 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 2, 8, 5, 10, 12, 3Toto75-2: 2, 16, 3, 15, 14, 1, 12, 8, 4, 10Toto75-3: 16Toto75-4: 10, 1, 7Toto75-5: 3, 1Toto75-6: 2Toto75-7: 5, 4, 3, 1, 2, 10Hinta: 108,00 €Tästä kupongille: