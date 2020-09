Ravivihje: Toto75 Vermo 4.9.2020

Suosikki: 4 Joseph Boko on voittosummaansa huomattavasti kyvykkäämpi nelivuotias ja toisen kohteen perusmerkki. Markku Niemisen valmennettava on joutunut viime starteissa tekemään juoksut raskaimman kautta johtohevosen rinnalla, mutta tullut niilläkin rehdisti perille asti. Mikkelissä se paineli hienon ajan juoksemalla toista rataa parijonossa ja lopetti maalisuoraa terävällä potkulla neljänneksi. Tällä kertaa ruunalla on nappistartilla mahdollisuudet keulajuoksuunkin ja siitä sen ohittaminen olisi tämän sarjan hevosille työläs tehtävä.

Haastajat ja yllättäjät: Kiinnostavin varmistus suosikille on huippukunnossa jatkava 9 Quick Diablo. Viimeksi Pilvenmäki Specialin finaalissa vauhdinjako oli pahasti takahevosia vastaan, mutta ruuna tykitti 12,5-vauhtisella päätöstuhannella jykevästi totosijojen tuntumaan. Toissa kerran Derby-karsinnassa se tuli päätöstuhannen 12-pintaan, eikä hävinnyt paljoa finaalipaikkaakaan. Valmentajan ennakkokommentit ovat oikein positiivisia ja mahdollinen reipas matkavauhti tasoittaisi ruunan tietä kärkisijoille. Lähtöpaikka on hyvä nopean avaajan takana.

8 Promptus jatkaa väkevässä iskussa, eikä ole ulkoradan paikaltakaan täysin vailla mahdollisuuksia. Tommi Kylliäinen tuskin jättää hyödyntämättä ruunan reipasta lähtönopeutta ja katapulttistartilta keulapaikkakaan ei ole utopiaa. Kunto on rautaa, viimeksi se paineli alle 12-tuloksen johtavan rinnalta ja nitkahti kakkostaistostakin vasta aivan loppumetreillä.

5 Quartam de Victor on mennyt viimeisissään hienosti, mutta vastuskin on ollut varsin sopivaa tasoa. Viimeksi kärjen hulluttelu helpotti olennaisesti Antti Veteläisen suojatin tehtävää. Alustava peliosuus on korkealla, eikä ruuna ole tässä kohtaa pelillisesti kiinnostavimpia.

12 Loveya Fashion on kyvyiltään lähdön parhaimmistoa, mutta lähtöpaikka on vaikea ja ulkoratojen kiertäminen ei ainakaan helpota viime starteissa ravivaikeuksista kärsinyttä tamma. Porin voitossa se leiskautti takasuoran lopulla keulaan asti ja piti selvällä marginaalilla ykköseksi. Rajulla ylivauhdilla tamma pystyy kohentelemaan reippaasti asemiaan.

10 Mary Hotshot kilpailee korealla taululla, mutta lähdöt ovat olleet helpompaa tasoa kuin tällä kertaa. Viimeksi se otti kakkossijan toisesta ulkoa. 11 Phantom Smith karkasi viimeksi keulasta maisemiin. Näistä asemista juoksusta uhkaa tulla liian vaativa. 1 Quattro Tilly leiskautti viimeksi selvää nousukuntoa uhkuvan loppuvedon ja nousi aivan voittajan tuntumaan. Ruuna oli keskikesällä pahasti arvontakoneen epäsuosiossa ja joutui jatkuvasti matkaan surkeilta lähtöpaikoilta. Vastus on tasokas, mutta ei sen nappiasemista nyt ihan prosentin hevonen kuuluisi olla.

Juoksunkulku: Eturivissä ei ole varsinaisia starttiraketteja. Formosa Am ja Highscore Luca ratkovat ensimmäisen keulapaikan kohtalon. Paikka on jatkossa tarjolla ensimmäiselle suosikile, joka on hieman todennäköisemmin Joseph Boko, kuin Promptus. Quick Diablolla voidaan tehdä tarvittaessa ratkaisuja jo matkan aikana.

Pelijakauma: Quick Diablo (9%) on huippumerkki. Quartam De Victor (25%) on reilusti liikaa pelattu.