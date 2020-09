Ravivihje: Toto5 Lahti 3.9.2020

Suosikki: Poisjäänti auttaa 12 Nu Delin tehtävää, mutta edelleen ruunalla riittää tekemistä ennen kuin voittokukat on haettavissa. Nu Del on hävinnyt vain kerran urallaan ja viime starttien voitot nelivuotias on ottanut keulasta. Porissa se oli jäädä alakynteen, mutta kontrasi lopulta varmasti ja vei voiton lopulta helposti. Hevosella on vielä vähän rutiinia eikä voi odottaa että jokainen voitto tulee suoran mitalla. Näemme Nu Delissä ainesta parantaa ja nousta erittäin hyväksi kilpahevoseksi. Lahdessa siinä on näistäkin asemista varma-ainesta.

Haastajat: 11 Proud Angelique voitti Mikkelissä kirillä ja palasi viimeksi voittokantaan keulajuoksulla. Tamma pystyy takarivistäkin paljoon vaikka kiristä tulisi pitkähkö. Nähtävksi jää, onko Nu Del liian kova loppusuoralla, jos tämä saa kirissä peesin Proud Angeliquesta. 4 Gunvald on nimikaima Suomessa kilpailevalle lämminveriselle, joka kilpailee ylemmällä tasolla. Ruotsalaissyntyinen versio on ollut viime kisoissaan hyvä ja ottanut Porissa kolmossijan 3. sisältä ja Lahdessa kakkossijan kuolemasta. 1 Alfred de Luze lopetti Lappeessa hyvin 4. sisältä ja voitti viimeksi varmasti 2. ulkoa. Hyvistä asemista ruuna on jälleen vaarallinen huippukuskilla. 3 Touch Me Too ei toissa kerralla vakuuttanut 5. ulkoa, mutta oli viimeksi selvästi parempi keulasta. 5 Wonder Of You on puolestaan ollut asiallinen takapareista viime kisoissa. Kirivaiheessa ruunalla on oma mahdollisuutensa. 8 Dugarry Zet taipui toissa kerralla kuolemasta. Viimeksi ori pääsi johtoon ja otti kakkossijan.

Pelijakauma: Nu Del (22%) voisi olla selvempikin suosikki.

Juoksunkulku: Dugarry Zet on eturivin nopein, mutta kasikaistalta sillä ei välttämättä satsata lähtöön kaikkia. Touch Me Too tai Gunvald etenee keulaan.