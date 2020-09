Ravivihje: Toto65 Vermo 2.9.2020

Suosikki: Toinen Toto65-kohde on mielenkiintoinen matala sarja, jossa on mukana useampi lupaavasti aloittanut nuori hevonen. Suosikin nimeäminen on vahvasti makuasia, mutta vihjaajan ykkösrankkaukseksi päätyy 6 Essie Gonzales. Tamma paineli viimeksi 14-tuloksen, vaikka juoksu meni vähän hankalamman kautta ja vetämätön selkäkin haittasi kovasti viimeisessä kaarteessa. Nyt juoksupaikka löytynee lähempää kärkeä.

Haastajat: 7 Wille's Rainpower on ollut sairastauolla, kuten koko Packalénin talli. Menestystalli iski hurjalla tasolla takaisin areenalle viime sunnuntaina Lahdessa ja tältäkin ruunalta voi odottaa heti kovaa panosta. 4-vuotias koki viimeksi uransa ensimmäisen tappion, mutta oli johtavan rinnalta edelleen rehti.

3 Piece of Hero on pelaajien suosikki ja toki yksi mahdollisista. Jämerä 3-vuotias kohtaa pelkästään vanhempiaan tällä kertaa, mutta edistyy hyvää tahtia, eikä hevossen tarvitse kainostella aikuisten seassa. Ruuna näytti viimeksi hieman nahkealta keulassa, vaikka kamppailikin lopulta ykköseksi. Tässä vaaditaan napakampi suoritus voittoon.

1 Mr Big Money malttoi viimeksi pitkästä aikaa ravata koko matkan ja kiersi 5. ulkoa viimeisen tuhannen kovassa lähdössä kolmannella sitkeästi 14-kyytiä. Paikka saattaa olla luokku, sillä satsaaminen tou merkittävän laukkariskin. Kapasiteetiltaan ruuna ei häpeä tässä kenellekään.

12 Runaway Nina on ollut mainio pienemmissä ympyröissä ja koittaa nyt Vermossa. Hevonen on joutunut tekemään viime voitoissaan kovasti töitä ja sen puolesta vastus ei pelota Vermossakaan, mutta 12-radalta ei vain ole helppo voittaa näitä lähtöjä.

Yllättäjät: 8 Callela Socratesin sijoituskäyrä on ollut laskeva, mutta myöhemmällä iällä aloittanut ruuna on silti parantanut esityksiään koko ajan. Viimeksi 6-vuotias tuli Piece of Heron selässä 2. sisällä voimia tallella pussissa maaliin. 8-radalta juoksu menee tosin nyt paljon hankalammaksi. 9 First Gonna Fly hävisi viimeksi 2. sisältä vain paljon enemmän ansainneelle Fox Loverille ja oli sopimattomassa sarjassa mainio kakkonen. 2 Steinmetz Pink kamppaili Porissa 2. ulkoa tiukasti voitosta, mutta kohtaa nyt selvästi kovempia kuin viimeksi.



Pelijakauma: Lähtö pitäisi olla alustavaa tasaisemmin pelattu.

Juoksunkulku: Hevosilla on verrattaen vähän eturivikiihdytyksiä ja osalla ei ollenkaan, joten kiihdytys on aika hankala arvioitava. Veikataan, että Essie Gonzales etenee johtoon, sillä se on avainhevosista ollut aiemmin alussa nopein.