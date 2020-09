Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 1.9.2020

Suosikki: 5 Ranch Rocky Road on ollut hyvä viimeisissään ja hakee paluuta voittokantaan. Hevonen on kuskille ennestään tuttu, mikä on amatöörilähdössä etu vastustajiin nähden, jotka ottavat ajokkeihinsa ensituntumaa. Toissa kerralla Ranch Rocky Road tsemppasi positiivisesti perille kuolemanpaikalta ja jäi viimeksi pussiin voimat tallella. Samanlaisena tamma pystyy menemään alle 16-ajan radalla, joka on nopeampi kuin missä hevonen on taulun starttinsa kilpaillut. Ranch Rocky Road starttaa matkaan suosikkinamme.

Haastajat: Myös 7 She Will Be on kuskille tuttu. Tamma voitti Ylivieskassa keulasta eikä ollut huono viimeksikään 2. sisältä tasaisen reippaan matkavauhdin jälkeen. Tällä kertaa lähtöpaikka on ulkona, mistä She Will Be pystyy avaamaan terävästi. Ylivieskan kaltainen keulajuoksu ei olisi yllätys. 4 Perfect Lane laukkasi Ylivieskassa alussa, mutta ravasi viimeksi koko matkan ja lopettikin terävästi 3. sisältä. Matkan jatkuessa tamma olisi ehtinyt ykköseksi. Nousukuntoinen menijä kuuluu pelihevosiin. 2 Clay Brick lopetti Turussa mukavasti ja paikkasi viimeksi alkulaukkansa positiivisesti. Kunto on hyvällä mallilla. 10 Maize puolestaan kärsii nopeana avaajana takarivin lähtöpaikasta. Kokkolassa johtavan takaa voittajan haastanut tamma otti viimeksi hypyn ensimmäisessä kurvissa kärjen kupeelta.

Pelijakauma: Ranch Rocky Road kiinnostaa etukäteen, kun tammaa ei välttämättä pelata suosikiksi.

Juoksunkulku: She Will Be ottaa hyvän startin ja hakee keulapaikan nimiinsä. Lähtöpaikka on sen verran ulkona, että avaus on todennäköisesti reipas.