Ravivihje: Toto65 Oulu 31.8.2020

Suosikki: Number Onen suosikkeihin kuuluu kaksi viisivuotiasta menijää, joien voittosumma on alle 100 000 euroa. 3 MAS Champ on tulevaisuuden nimi ja mennyt hyvin jo tähän päivään mennessä. Seinäjoella ruuna meni smyygijuoksulla kovan ajan ja nousi viimeksi 2. ulkoa kakkoseksi, mikä oli Cameron Evon hallitsemassa lähdössä maksimisuoritus kyseisellä juoksunkululla. MAS Champ on monipuolinen menijä, joka saattaa tällä kertaa päästä aikaisempaa paremmin matkaan, mikäli hevosella satsataan starttiin normaalia enemmän.

Haastajat: Johtoon mielii myös 5 Majestic Man, joka palasi Riihimäellä voittokantaan tyylikkäällä suorituksella keulasta. "Taisto" omaa mainion kapasiteetin ja kamppailee Number Onen voitosta tosissaan. 9 Obrigado voitti Joensuussa johtavan rinnalta ja omaa hyvän kapasiteetin sekin. Takarivi on haitta hyvälle lähtijälle. 4 Por Nie Rockia suosisi tasaisen kova tempo kun taas taktiikkajuoksussa ruuna ei ole parhaimmillaan. Valmentaja odotti, että hevonen petraa viime kisasta, missä ei nähty parasta Por Nie Rockia. Lyhyt starttiväli on plussa. 8 Grainfield Aiden on viime sijoituksiaan parempi. Teivossa ruuna yritti kiriä 2. ulkoa ilman vetoapua, mutta se oli tuhoon tuomittu yritys Le Gros Billin hallitessa tapahtumia mielin määrin. Ei Grainfield Aidenin suoritusta voi suuremmin moittiakaan. 1 Top Of The World pystyy hyvällä suorituksella kärjen tuntumaan, kuten toissa kerralla 3. sisältä. 7 Sahara Sandstorm hyötyy lyhyestä starttivälistä. 2 Callela Leonardin paikka on plussaa, ja ruuna pystyy nähtyä parempaan. Viime aikoina ei ole nähty aivan tasapainoisinta Callela Leonardia.

Pelijakauma: Majestic Man kiinnostaa pelimielessä eniten ja siinä on jopa ainesta Toto65-varmaksi.

Juoksunkulku: Top Of The World lähtee hyvin matkaan, mutta selkä kelpaa eteen. Majestic Man on todennäköisin keulanimi.