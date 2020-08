Ravivihje: Toto5 Jokimaa 30.8.2020

Suosikki: 5 The Breeze aloitti heinäkuussa Christa Packalénin tallista vakuuttavalla Toto65-keulavoitolla ja osoitti, että kyseessä on oikein lupaava menijä voittosummaansa nähden. Porissa tamma kampesi talliportin kohdalla ulos ja laukkasi, eikä hevonen ole ihan luotettava suorittaja, mutta menestystä on sairastauosta huolimatta varmastikin luvassa, jos 4-vuotias käyttäytyy normaalisti.

Haastajat: 2 Amadeus Possible on pelimielessä mielenkiintoinen haastaja. Toissa startissa kärkipään sijoituksen laukkaan menettänyt ruuna oli viimeksi täysin ylivoimainen edettyään viimeisellä takasuoralla johtavan rinnalta keulaan.

Vauhdikas 3 Eternal Dream avannee jälleen johtoon. Viimeksi Vermossa veto hiipui kärkipaikalta lopussa, mutta 15-tulos on kuitenkin kovaa valuuttaa tähän.

1 Pretty Vision kulki viimeksi hyvin laukkansa jälkeen ja hyvä avaa saa nappipaikalta mainion reissun.

Yllättäjät: 7 Viipuri on parantanut kovasti otteitaan viime aikoina. Porissa ruuna kiersi taustalta vahvasti totoon ja kulki kirilenkin 14-pintaan. Vermossa 5-vuotias tuli pussissa maaliin. 8 Albino Iceman kiri Lappeessa Nuorten Sarjan voittoon 2. sisältä. Lähtö on nyt selvästi kovempi ja juoksu menee hankalamman kautta 8-radalta. 12 Quite a Lover oli Turussa avoimessa 3-vuotislähdössä 2. ulkoa hyvä neljäs ja ruuna on varmastikin joukon lupaavimpia. Hevonen palaa kuitenkin sairastauolta ja valmentaja väläyttää 7 Oikein -lehden tallikommenteissa hyvin passiivista taktiikkaa huonolta paikalta. 11 Jetman Luxi palaa pitkältä tauolta ja uusista käsistä. Kokeessa jäi varaa ja hevosella pitäisi olla kapasiteettia näihin lähtöihin aika laikka. 6 Beatrix Kiddo palaa myös sairastauolta ja valmentaja on varsin pessimistinen. 4 Glass Sniper paineli 4-vuotiaana jo toiseen starttiinsa 15,3ake, eikä sellainen tule vahingossa. Ura on vanhempana edistynyt katkonaisesti, mutta tamma aloittaa nyt mielenkiintoisista uusista käsistä.

Pelijakauma: Amadeus Possible (10 %) on kiinnostavin rasti. Eternal Dream (29 %) on selvästi liikaa luotettu,

Juoksunkulku: Eternal Dream painuu johtoon ohi Pretty Visionin ja tuskin luovuttaa paikkaansa, vaikka suosikki sitä varmastikin käy kysymässä.