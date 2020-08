Ravivihje: Toto75 Forssa 29.8.2020

Suosikki/Varma: Nousevien lämminveristen keskipitkän matkan koitoksessa kilpailee tukku kovia lämminverisiä. IS Ravien ykkösmerkki on 6 Frankenstein AM, vaikkei se ollut viime juoksussaan parhaimmillaan. Alkukesällä Suomeen hankittu ruuna teki sen sijaan sitä ennen kolme kanuunaesitystä, joiden perusteella sille saattoi povata hyvin ruusuista tulevaisuutta. Hevoselta on näyttänyt löytyvän melkoisesti kirivoimaa. Koska Frankenstein AM pääsee myös asiallisesti matkaan, ei ole pois suljettua, vaikka se saisi haettua vetotyöt itselleen.

Haastajat: Hyvin avaava 10 Look Complete olisi voinut olla eturivistä rankingin kärki, koska se vastaa hyvin piikistä, mutta kymppipaikalta se jää auttamatta haastajaksi. Hevonen ei ollut toissa kerralla terävimmillään 2. ulkoa lopussa ja jäi sen jälkeen yhdestä startista pois. Look Complete oli paussin jälkeen jälleen oma itsensä viime viikolla Forssassa, missä sai vetää mielipaikallaan hölkkää. Ruuna pakeni 08,0-kyytisellä kirillään leikitellen vastustajiltaan.

Syksyllä hurmannut 7 M.T. Master Don ei ollut talven ja kevään starteissaan pontevimmillaan, mutta kesällä isoraamisen ruunan pyörä alkoi pyöriä taas entisellä voimalla. Se jyräsi toissa kerralla lyhyellä matkalla ylivoimaiseen T75-voittoon 2. radalta ilman vetoapua ja kamppaili myös viime kierroksella kuolemanpaikalta ja 2. ulkoa sisukkaasti perille, vaikkei loppumetreillä pystynyt vastaamaan ilmiömäiselle Amazing Warriorille.

5 Quite A Boy nousi kolme kilpailua sitten takajoukosta hyvin toiseksi kaukana soolojuoksun tehneestä BWT Caesarista, mutta seuraavaksi sen pitkä kiri ei kantanut samalla tavalla. Ruuna oli hyvä taas viime juoksussaan, jossa eteni mainiosti onnistuneen reissun jälkeen 3. ulkoa helppoon voittoon. Vastus on nyt niin tiukka, että Quite A Boy on vain revityshevosia.

12 Malecon voitti paussin jälkeen Lappeen sopivan sakin kuolemanpaikalta, jonne kiersi parijonosta toisella puolikkaalla. Hevosella on hyvä luokka, mutta sen on vaikea kiertää näin tasokasta vastusta piippuhyllypaikaltaan ilman rajusti ylivauhtista tempoa.

8 Quite Specialin surkea lähtöratatuuri sen kuin jatkuu eikä sekään ole kuumimpia pelihevosia. Ruunan juoksu onnistui vaihteeksi hyvin viimeksi iltaravilähdössä, jossa se spurttasi maalisuoralla kevyin askelin hallittuun voittoon ennen vielä vauhdikkaammin tuntumaansa kirinyttä 3 Vannina FB:tä.

Yllättäjä: 4 Herrera Bokon viime juoksut eivät ole onnistuneet ja se on sijoituksiaan paremmassa vireessä. Toissa kerralla kuolemanpaikkareissu oli ruunalle liikaa 3100 metrillä ja viimeksi se jäi 1. kaateen laukkansa jälkeen hännillä hyvävoimaisena pussiin.

Pelijakauma: Frankenstein AM on rajusti alipelattuna suosikkinamme loistovarma. Myös Herrera Boko on alipelattu.

Juoksunkulku: Herrera Boko saattaa hakea ensin keulat sisimpien ratojen hevosilta, mutta sen jälkeen Frankenstein AM etenee johtamaan laumaa.