Ravivihje: Toto5 Forssa 28.8.2020

Suosikki: Kolmannessa Toto5-kohteessa on vuorossa monté. 12 Nitro Diablo on vahva menijä, joka kokee tähän kisaan ratsastajanparannuksen. Nelly-Janiika Korpikoski on maan kärkikuskeja montéssa ja hyväkuntoisella menijällä hän omaa hyvän sauman menestyä. Vermossa Nitro Diablo kiersi kolmannen radan kautta johtavan rinnalle, mistä hevonen teki jälleen kerran umpirehellisen suorituksen.

Haastajat: 14 Trot Kronos on vaarallinen, mikäli ruuna saa sopivan selkäjuoksun ja pääsee iskemään lopussa. Ruuna on palkinnut hyvät juoksut terävillä loppukireillään ja omaa hyvän menestyssauman. 11 Andofax ei ihmeitä esittänyt ensimmäisessä kisassaan. Ruuna on mennyt Ranskassa asiallisesti montéssa ja tähän kisaan sen kengitystä kevennetään. Onnistuessaan Andofax ei ole ulkona. 9 Fordaluvachocolate sooloili Turussa täydellisesti keulassa ja voitti pystyyn. Ruuna kilpailee huippukunnossa, mutta tällä kertaa tehtävästä tulee erilainen. Juostavaa matkaa ei ensisijaisesti voi laskea ainakaan suureksi plussaksi ruunalle.

Yllättäjät: 3 Daddy Boy voitti Kuopiossa valmentajan mukaan yllättävän helposti. Teivossa ruuna ei päässyt voltista kunnolla liikkeelle, mutta valmentaja piti suojattiaan kaiken kaikkiaan kelpo avaajana. 10 Spade Ace Frido tsemppasi Turussa mukavasti perille kuolemanpaikalta. 8 Brown Reclusella oli puolestaan tuuria Loviisassa, kun ruuna pääsi sisäkautta etenemään keulaan etusuoralla. Tämän jälkeen hevonen oli suorastaan ylivoimainen. 7 Lucky Moose on terävä avaaja, joka katsoo ainakin aluksi keulat. Siitä ruuna oli Teivossa hyvä kolmas. Viimeksi Lucky Moose ei ollut oma itsensä 2. sisältä.

Pelijakauma: Nitro Diablossa on ainesta Toto5-varmaksi ja ruuna jätetäänkin yksinäiseksi merkiksi kupongeille. Myös Andofaxin peliosuutta kannattaa seurata.

Juoksunkulku: Lucky Moose täräyttää keulaan ja vetää tasaisen reipasta.