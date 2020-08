Ravivihje: Toto5 Kouvola 27.8.2020

Toto5-1 Suosikki: Tammakriteriumissa johtopaikalta neljänneksi puristanut 10 Wishing Dreams on selvä suosikki Tammasarjaan, vaikka varsa kohtaa pääosin 4-vuotiaita ja joutuu matkaan 20 metrin takamatkalta. Kouvolassa ei ole helppo tulla takaa ja Juho Ihamuotila väläyttää, ettei tätä kisaa välttämättä ajeta ääriaggressiivisesti. Lupauksen pitäisi olla siltikin lähellä voittoa, sillä pienessä lähdössä juoksupaikka löytynee hyväksyttävän matkan päästä kärkeä. Haastajat: 1 Self Taught Beauty on juossut uudesta tallista ja pitkän tauon jälkeen kahdesti. Avaus oli jo asiallinen tasokkaassa lähdössä ja viimeksi tamma palasi 2. ulkoa kiertelemättä voittokantaan. Otteet saattaisivat terävöityä edelleen ja sitä tarvitaankin, mikäli haastaja tahtoo lyödä suosikin. 3 What a Feeling ei kestänyt Turussa paikkaa johtavan rinnalla ja laukkasi viimeiseen kaarteeseen mentäessä. Loviisan voitto tuli johtopaikalta ja siitä hevonen sinnittelisi nytkin pitkään. Yllättäjät: 2 Zolace oli Mikkelissa positiivinen keskiviikkona Vermossa loistaneen Mr Hanky-Pankyn rinnalta. Viimeksi tamma laukkasi pahoin jo heti auton irrottua. 7 Classic Primavera pysyi Riihimäen Nuorten Sarjassa taustalla. Sitä ennen nopea tamma oli nappijuoksuilla kaksi kertaa totossa ja meni 16-tulokset täydestä voltista. 6 Finest Aurum voitti Kaukosessa Nuorten Sarjan johtopaikalta. 3-vuotias saa nyt mielenkiintoisesti Antti Teivaisen kyytiin. Pelijakauma: Wishing Dreams (68 %) erottuu aiheesta. Muun joukon pitäisi olla selvästi tasaisemmin rastattu keskenään ja jos suosikkia varmistaa, niin lapulle saa kaivaa aika monta rastia. Juoksunkulku: Finest Aurum ja Classic Primavera avaavat juoksuradalta lujaa. Sisimpien ratojen kolmikko pyrkii myös kovaa matkaan ja juoksupaikkojen arviointi on hankala tehtävä. Suosikilla isketään luultavasti vasta kirissä. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 10 Suuri: 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 7 Baby Beyonce suoritti pitkään alle tasonsa, mutta Lahdessa nähtiin viimeksi oikeinkin nousukuntoinen suoritus ja vastaavana voitokas tamma palaa pian kultakantaan. 6-vuotias puristi Jokimaalla johtopaikalta hienosti totoon, vaikka joutui vetämään avauskierroksen 12,5. 7-radalta on tosin vaarana, että alussa kuluu taas paljon ruutia. Haastajat: 12 Ballerina Fastback on palannut hienossa vireessä yli kahden ja puolen vuoden tauolta. Tamma osaa tulla takaakin, vaikka Riihimäen voitot tulivatkin johtopaikalta. Toki 12-radalta juoksun epäonnistumisen vaara on suuri. Avainhevoset ovat kinkkisillä paikoilla ja keräävät lähes 60 prosenttia pelistä, joten voisi olla paikallaan rastata muitakin. 5 Long Leg Lizzy on sekavaa tauluaan paljon pystyvämpi hevonen ja alla on nyt kaksi starttia pitkän tauon jäljiltä. Kouvolassa pitkä kiri hiipui hieman loppua kohden, mutta nyt juoksupaikka löytyy lähempää kärkeä. 1 Delightful Moment on nopea hevonen ja ykkösradalta ainakin ensimmäinen keula. Ruunan lopun motivaatio vaihtelee, mutta hyvänä päivänä voittokaan ei saa yllättää. Lappeessa hevonen oli 12-radalta mahdottoman tehtävän edessä. Yllättäjät: 4 He's a Keeper menetti viimeksi väsyvän takana täysin asemansa. Ori on välillä väläytellyt vapaalta radalta, eikä olisi parhaalla tasollaan ulkona. 9 Arrowsrain yllätti Loviisassa johtopaikalta ja oli viimeksi täysin pussissa. Kunto on löytynyt, mutta parhaat suoritukset ovat keulapaikalta ja takarivi haittaa kovasti. 8 Com Tuff oli viimeksi tätä kovemmassa tehtävässä 2. ulkoa kohtalainen neljäs. 8-rata on tasaiselle avaajalle iso miinus. 2 Nelson Hilly on ollut läpi uransa kovaluokkaisen hevosen maineessa, mutta tämän kauden suoritukset ovat olleet kovin vaisuja ja hevonen on päässyt kilpailemaankin kovin katkonaisesti. 6 Hurry Sundown on laukkaillut viimeisissään. Sitä ennen ruuna teki hyvät kirit ja vahvistuu nyt Raitalalla, mutta lähtö on hevoselle melkoinen ylisarja. Pelijakauma: Suosikkipari erottuu huonoilta paikoilta hieman liikaa. Juoksunkulku: Delightful Moment pystyy halutessaan puolustamaan johtopaikan. Baby Beyonce tulee alussa voimalla kimppuun ja kisassa on selkeä ylivauhdin vaara. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 7, 12, 5, 1, 4, 9, 8, 2, 6 Suuri: 7, 12, 5, 1, 4, 9, 8, 2, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: Toto5-pelin kolmas kohde on varsin heikkotasoinen lähtö, jossa jo suosikin nimeäminen on tuskainen tehtävä. 2 Proud Match on kirinyt viimeisissään mukavasti parijonon takaosastosta ja on nappipaikalla, joten Tapio Perttusella on hyvä mahdollisuus luotsata ruuna kärkikamppailuun. Haastajat: Talvella Vermon valloittanut 4 Zawar on aloittanut pitkän tauon jälkeen hieman tasaisesti, mutta suunta tuntuisi olevan parempaan. Viimeksi ruuna puristi 3. ulkoa 700 metrin kirillä totoon, lähdössä jossa 9 Fete du Mont jäi voimissaan pussiin 2. ulos ja 8 Your Highnesskin oli pitkään vailla kiritilaa. Jälkimmäinen ei tosin ihan lopussa rynninyt, vaikka vapaata olisi ollut. 11 White Cross Diego on ollut kahdeksasta startistaan kuudesti kahden joukossa. Ruuna viimeisteli tauon jälkeen voittamalla paikallisraveissa. Ruunassa on kovasti potentiaalia tällaiseen seuraan ja peliosuus on oudonkin matala, vaikka paikka on ilkeä. 12 Felix Journey sai Kuopiossa startin alle, jossa hevonen jäi tätä paljon kovemmassa seurassa hännille. Nyt tehtävä olisi sopivampi, mutta 12-rata tuo varmasti ison haasteen. 10 Erik Blink osaa kiriä selästä terävästi. Pelijakauma: Haastava pelilähtö, joka pitäisi olla alustavaa paljon tasaisemmin rastattu. Juoksunkulku: Crystal No Fruit avaa johtoon, mutta kelpuuttaisi mielellään selän eteensä. Eturivin pelihevoset eivät tosin ole kovinkaan liukkaita avaajia, joten mieluisaa selkää ei välttämättä ole heti tarjolla. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 2, 4, 11, 9, 8 Suuri: 2, 4, 11, 12, 9, 8, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikki: Lämminveristen kovimpaan sarjaan koitetaan ideavarmaa. 4 Mr Hot Shot on ollut hyvässä iskussa viimeisissään, vaikkei huonoilta paikoilta ole tullut menestystä. Nopea ruuna avaa tässä johtoon, josta se voisi Kouvolan keulavetoisella radalla vetää perille saakka, vaikka toki maili olisi hevoselle parempi matka kuin 2100 metriä. Haastajat: Pelisuosikki 2 Fast Time on parhaimmillaan sisäradalta ja päässee ideasuosikin kantaan, josta hevonen on varmasti vaarallinen, mikäli vain löytää kiritilaa. 6 Jack Vader on tottunut tätä kovempaankin vastukseen, mutta joutuu juoksemaan kavio-ongelman vuoksi kengät jalassa ja se on aika selkeä miinus. Vauhdikas 7 Ida's Owen on löytänyt kuntonsa lamavaiheen jälkeen. Ruuna kiri viimeksi positiivisesti takaa, vaikka on yleensä ollut paras vapaalta radalta. Tässä kisassa hevosella on iso riski jäädä johtavan rinnalle, joka ei ole mielipaikka. 9 Rambo Rivner spurttasi viimeksi ohituskaistaa ykköseksi, vaikka palasi tauolta. Takarivistä juoksu menee nyt viime kertaa vaikeammaksi ja kiertelemällä menestystä ei ole tullut samaan tapaan kuin sisäratajuoksuilla. 3 Golden Eleven jäi Lahdessa pussiin ja oli sen molemmin puolin hyvä kakkonen. 8 The Dude on kunnossa, mutta hevonen on ollut uskomattoman epäonninen lähtöratojen kanssa ja sama suuntaus jatkuu Kouvolassakin. 8-radalta tarvitaan rutkasti onnea, mutta oikein ylivauhtisessa kisassa ruunan voittokaan ei saa yllättää. Pelijakauma: Äärimmäisen tasaisessa lähdössä ei juuri statisteja ole. Mr Hot Shot (10 %) on hurjan edullinen ja valitaan se ideavarmaksi, kun muuten kisa vaatisi melkoisen rastimeren. Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa, mutta Mr Hot Shot on kaikkein nopein. Fast Time asettuu sen kantaan ja Ida's Owen jää johtavan rinnalle. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 4 Suuri: 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikki: Toto5-pelin päättää urheilullisesti ankea lähtö. 1 Zirkonia Comery oli Forssassa huomattavasti aiempaa parempi, kun hevosella vedettiin johtopaikalla aktiivisella taktiikalla kovaa muiden edellä. Tamma hävisi vain koville hevosille ja kohtaa nyt huomattavasti sopivamman vastuksen. Yksi hyvä juoksu ei tee vielä kesää tasapaksusti pitkään esiintyneen hevosen kohdalla, mutta 4-vuotias ansaitsee nappipaikalta suosikkiasemansa. Haastaja: 6 Gold Arrow Web ailahtelee melkoisesti, mutta on pohjimmiltaan oikein hyvä hevonen tähän porukkaan. Toissa startissaan ruuna yllätti Vermossa johtopaikalta, mutta oli viimeksi vaisu 2. sisältä. Hyvänä päivänään hevonen kamppailee varmasti voitosta. Yllättäjät: 8 Edward Sisu on joussut uusista käsistä kahdesti ja esiintynyt mukavalla tasolla. Ruuna palaa rokotustauolta, mutta on käynyt verryttelemässä harjoitusraveissa tähän alle. 9 Lessons In Love on tauluaan vaarallisempi, mutta ailahtelee kovasti, eikä hevosesta ole helppo luvata mitään varmaa. 7 Caramel Kid on keskittynyt viime ajat montéen, mutta jaksava hevonen osaa menestyä kärryt perässäkin. Matka sopii. 5 Ciao Ferrari antoi viimeksi hyvän pitkän matkan näytön kirimällä sisäratajuoksun jälkeen voittotaistoon, vaikkei lähtö kovin kovatasoinen ollutkaan. Eipä se tosin ole sitä nytkään. Pelijakauma: Zirkonia Comery (47 %) on hieman liian suuri suosikki. Juoksunkulku: Zirkonia Comery lähtee vetämään joukkoa. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 1, 6 Suuri: 1, 6, 8, 9, 7, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

